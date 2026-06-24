Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начинка становится шелковой: простое изменение последовательности шагов преображает блюдо
Черный ящик медкарты: в калининградском Медрег39 массово появились приемы, которых не было
Власти Кирова направят 150 миллионов рублей на строительство участка в 645 метров
Магадан: Медведь пытался проникнуть на территорию школы в микрорайоне Солнечный
Кусты буквально обсыпаны плодами: переход на это питание меняет всё до неузнаваемости
Хлеб и вода вместо заботы: вопиющий случай в Кузбассе обернулся экстренным выездом комиссии
Федеральный центр в изумлении: управленческая находка Ленинградской области стала эталоном
Рыба и гейзеры больше не предел: на Камчатке молодежь радикально пересмотрела подход к туризму
Иммунитет выбросил белый флаг: в Красноярске врачи спасли безнадежного ребенка редким методом

Петербургским электромобилистам обнулили транспортный налог, но оставили одну важную ловушку

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург окончательно снял удавку с владельцев электрокаров. Местные депутаты утвердили налоговую амнистию, которая продлится до 2030 года. Теперь любой "электрический" конь, за исключением откровенно дорогих моделей, освобождается от транспортного оброка. Документ отправили на подпись губернатору.

Зарядная станция
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Зарядная станция

Налоговый ноль для горожан

Ранее владельцы батарейных машин в Петербурге играли в "угадайку". Действовали жесткие фильтры по мощности и стране сборки. Чиновники точечно перекрывали кислород тем, кто не вписался в шаблоны. Сейчас все изменилось. Статус "зеленого" теперь определяется самим фактом наличия электромотора, а не маркетинговым паспортом. Массовый переход на современный рынок NEV стал неизбежен.

Бюджетная арифметика

Губернатор Александр Беглов инициировал этот разворот еще в мае 2026 года. Расплата за экологическую добродетель оказалась конкретной. Городская казна будет терять по 167 миллионов рублей ежегодно. Чиновники Смольного уверены: это цена, которую город готов платить ради чистого воздуха. Популярность машин без ДВС растет — в 2024 году регистраций стало на 10% больше, чем годом ранее. Парковочные льготы тоже делают свое дело: число спецразрешений за три года пробило отметку в 6700 штук.

"Бюджетные потери — это лишь фиксация реальности. Активное внедрение систем автономной техники и электротранспорта требует субсидирования через косвенные инструменты. Налог просто перестал быть эффективным способом сбора средств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по транспортным маршрутам Денис Крылов.

Зарядка против кошелька

Жизнь электромобилиста в Петербурге — это не только налоговый рай, но и финансовый эндшпиль. Стоимость одного киловатт-часа на городских станциях варьируется от 10 до 22 рублей. Средний ценник — 18 рублей. Это дороже московских тарифов, где вилка шире — от 8 до 25 рублей. И если налог теперь равен нулю, то за электрический "корм" придется доплачивать из своего кармана.

Параметр Показатель Петербурга
Средняя цена кВт·ч 18 рублей
Рост числа парковочных разрешений В 3 раза за 3 года

Сложности ждут владельцев не только на заправках. Постоянный контроль обслуживания электромобилей остается головной болью. Отсутствие поршней не спасает от сюрпризов в цифровой начинке и износе компонентов.

"Техническое состояние батареи — это черный ящик для большинства владельцев подержанных электрокаров. Снижение налоговой нагрузки не отменяет необходимости точной диагностики электромобиля перед покупкой", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о налогах на электрокары

Нужно ли платить налог за мощные люксовые модели?

Нет, льгота распространяется на все электромобили, кроме моделей из сегмента супердорогих авто.

Как долго будет действовать эта инициатива?

Норма закреплена до 2030 года включительно.

Почему зарядка в Петербурге дороже, чем в столице?

Тарифная политика зависит от операторов сетей и региональных затрат на инфраструктуру, которые пока выше петербургских.

Влияет ли закон на владельцев гибридов?

Нет, льгота касается только чисто электрических транспортных средств.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по транспортным маршрутам  Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Авто
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Искусственный дефицит топлива в регионах: какая жесткая мера ФАС заставит монополистов открыть нефтебазы
Экономика и бизнес
Искусственный дефицит топлива в регионах: какая жесткая мера ФАС заставит монополистов открыть нефтебазы
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Последние материалы
Любовь оказалась сильнее клятв: союз Полины Гагариной с директором разрушил многолетний брак
Конец вечным пробкам? В Екатеринбурге утвердили проект спасительного моста, но радоваться водителям рано
Ядерная тень легла на российские рубежи: старый страх возвращается в Европу с новой силой
У попутчика в кармане точно такие же права: почему за смену мест на трассе выпишут штраф
Опасный десант в порту Туапсе: ввоз огромной партии фруктов обернулся экстренными мерами
Слой нагара слез сам собой: нестандартный органический агент навсегда растворил вековую гарь
Увядание рассады отменяется: эти препараты за копейки возвращают к жизни гибнущую зелень
Долго держали это в секрете: Алексей Воробьёв показал скрытую сторону жизни с оперной звездой
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Полмиллиона за несколько минут на ковре: раскрыты возможные заработки дагестанских борцов в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.