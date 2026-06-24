Петербургским электромобилистам обнулили транспортный налог, но оставили одну важную ловушку

Петербург окончательно снял удавку с владельцев электрокаров. Местные депутаты утвердили налоговую амнистию, которая продлится до 2030 года. Теперь любой "электрический" конь, за исключением откровенно дорогих моделей, освобождается от транспортного оброка. Документ отправили на подпись губернатору.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Зарядная станция

Налоговый ноль для горожан

Ранее владельцы батарейных машин в Петербурге играли в "угадайку". Действовали жесткие фильтры по мощности и стране сборки. Чиновники точечно перекрывали кислород тем, кто не вписался в шаблоны. Сейчас все изменилось. Статус "зеленого" теперь определяется самим фактом наличия электромотора, а не маркетинговым паспортом. Массовый переход на современный рынок NEV стал неизбежен.

Бюджетная арифметика

Губернатор Александр Беглов инициировал этот разворот еще в мае 2026 года. Расплата за экологическую добродетель оказалась конкретной. Городская казна будет терять по 167 миллионов рублей ежегодно. Чиновники Смольного уверены: это цена, которую город готов платить ради чистого воздуха. Популярность машин без ДВС растет — в 2024 году регистраций стало на 10% больше, чем годом ранее. Парковочные льготы тоже делают свое дело: число спецразрешений за три года пробило отметку в 6700 штук.

"Бюджетные потери — это лишь фиксация реальности. Активное внедрение систем автономной техники и электротранспорта требует субсидирования через косвенные инструменты. Налог просто перестал быть эффективным способом сбора средств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по транспортным маршрутам Денис Крылов.

Зарядка против кошелька

Жизнь электромобилиста в Петербурге — это не только налоговый рай, но и финансовый эндшпиль. Стоимость одного киловатт-часа на городских станциях варьируется от 10 до 22 рублей. Средний ценник — 18 рублей. Это дороже московских тарифов, где вилка шире — от 8 до 25 рублей. И если налог теперь равен нулю, то за электрический "корм" придется доплачивать из своего кармана.

Параметр Показатель Петербурга Средняя цена кВт·ч 18 рублей Рост числа парковочных разрешений В 3 раза за 3 года

Сложности ждут владельцев не только на заправках. Постоянный контроль обслуживания электромобилей остается головной болью. Отсутствие поршней не спасает от сюрпризов в цифровой начинке и износе компонентов.

"Техническое состояние батареи — это черный ящик для большинства владельцев подержанных электрокаров. Снижение налоговой нагрузки не отменяет необходимости точной диагностики электромобиля перед покупкой", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о налогах на электрокары

Нужно ли платить налог за мощные люксовые модели?

Нет, льгота распространяется на все электромобили, кроме моделей из сегмента супердорогих авто.

Как долго будет действовать эта инициатива?

Норма закреплена до 2030 года включительно.

Почему зарядка в Петербурге дороже, чем в столице?

Тарифная политика зависит от операторов сетей и региональных затрат на инфраструктуру, которые пока выше петербургских.

Влияет ли закон на владельцев гибридов?

Нет, льгота касается только чисто электрических транспортных средств.

Читайте также