Краснодарский край начал строительство индустриального парка Афипский до 2028 года

В Краснодарском крае официально стартовала архитектурная и логистическая сборка нового индустриального узла. Индустриальный парк "Афипский" — это не просто стройка в Северском районе, а проект, рассчитанный на запуск производственных мощностей в сжатый график с 2026 по 2028 год. Региональный Минпромполитики уже подтвердил готовность инфраструктурного каркаса: десять капитальных корпусов общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров станут фундаментом для локализации бизнеса.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Индустриальный кабельный коридор с пучками проводов

Промышленный конструктор: проект в цифрах

Территория парка напоминает точный инженерный чертеж, где каждый гектар распределен под конкретные задачи. Из общего земельного банка в 9,1 га львиная доля — 7,9 га — отведена непосредственно под чистые производственные площадки. Это инженерно подготовленные участки, куда резиденты смогут зайти со своими технологическими линиями, не отвлекаясь на бюрократию и подведение коммуникаций.

"Развертывание готовых цехов класса А позволяет сократить инвестиционный цикл вдвое. Для региона это способ быстро конвертировать пустые земли в налогооблагаемую базу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Такая концентрация объектов на относительно небольшом участке создается по принципу высокоплотной промышленной застройки. 10 зданий суммарно дают 15 120 кв. метров полезной площади. Этого достаточно, чтобы сформировать полноценный кластер, где логистика между цехами занимает минуты, а не часы.

Параметр проекта Показатель Общая площадь территории 9,1 га Количество производственных зданий 10 единиц Планируемое количество рабочих мест 267 чел. Максимальное число резидентов 21 компания

Заселение резидентов и кадровый дебит

Парк рассчитан на работу 21 компании. Малый и средний производственный бизнес получит готовую среду обитания. Вместо того чтобы закапывать деньги в первичную стройку и согласования в центре города или на сложных участках, предприниматели получают стандартизированные цеха. Это напоминает аренду офиса, только с промышленными мощностями и усиленными полами.

"Локализация в таких парках — единственный выход при нынешней стоимости кредитов. Резиденты экономят на капвложениях в инфраструктуру, направляя ресурсы в оборудование", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Артур Волков.

Для социального климата Северского района проект станет мощным инъекционным вливанием. 267 новых вакансий — это не просто цифры в отчете, а реальная перекачка кадров из маятниковой миграции в локальный сектор. Сейчас многие жители вынуждены искать работу, выезжая за пределы поселка Афипский, но запуск парка изменит этот маршрут. Подобные узлы создают эффект мультипликатора: за рабочими местами в цехах придут сервисные компании и общепит.

"Реализация таких площадок требует четкого планирования коммунальных нагрузок. Важно, чтобы сети выдержали одновременный запуск двух десятков производств", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о промышленных парках

Где именно построят объект?

Строительство развернется в поселке городского типа Афипский Северского района Краснодарского края.

Когда индустриальный парк примет первых арендаторов?

Активная фаза реализации и ввода в эксплуатацию намечена на период 2026–2028 годов.

Будет ли государство помогать резидентам?

Помимо готовой инфраструктуры, предусмотрены преференции по линии министерства промышленной политики региона, включая консультационную поддержку.

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