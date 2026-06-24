Конец вечным пробкам? В Екатеринбурге утвердили проект спасительного моста, но радоваться водителям рано

Транспортный узел на Уктусе превращается в нервный центр притяжения бесконечных пробок. Жители района и Химмаша вынуждены тратить часы в заторах на улице Щербакова, надеясь на чудо инженерной мысли. Администрация Екатеринбурга наконец подтвердила планы по расшивке этого "бутылочного горлышка".

Фото: commons.wikimedia.org by Башин Денис Анатольевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Исеть

Мост как инструмент логистической разгрузки

В Генплан Екатеринбурга внесли концепцию реконструкции улицы Павлодарской, которая соединит Щербакова и Просторную. Ключевым элементом схемы станет новый автомобильный мост через Исеть. Сейчас за ТРЦ "Глобус" красуется лишь ветхая пешеходная переправа, не способная взять на себя даже малую долю транспортного потока.

"Любое строительство в обход главных магистралей — это всегда риск недооценки нагрузки. Нужно сначала досконально изучить потоки, чтобы новая переправа не стала декорацией", — предположила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Комплексная модернизация дорожной сети

Строительство моста — лишь часть пазла. В долгосрочной программе до 2045 года прописаны перестройка Щербакова, Пархоменко, Димитрова и Лыжников. Город понимает, что модернизация инфраструктуры - единственный способ избежать коллапса при растущем автопарке.

Объект Статус Мост через Исеть (Павлодарская) В генплане (до 2045 года) Пешеходный мост на Водоемной Сдан в 2023 году

"Масштабные проекты требуют колоссальных финансовых вливаний. Без четкой привязки к бюджетным циклам такие планы рискуют остаться только на бумаге", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Чиновники подчеркивают: быстрых решений не будет. На текущем этапе профильные специалисты переходят к проектированию. Пока водители вынуждены адаптироваться, как ранее это делали жители того же района, ожидавшие изменений в транспортной жизни целое десятилетие.

"Капитальное строительство — это не спринт, а марафон. Главное здесь — не допустить износа сетей при рытье котлованов под опоры моста", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о строительстве моста

Когда ожидать начала работ?

На данный момент проект находится на стадии включения в долгосрочные планы до 2045 года. Сейчас ведутся предпроектные изыскания.

Почему нельзя построить мост быстрее?

Масштабные дорожные реконструкции требуют серьезной экспертизы, проектирования и синхронизации с другими участками дорог.

Связан ли проект с реконструкцией существующих улиц?

Да, планы по строительству переправы через Исеть идут рука об руку с обновлением улиц Щербакова, Пархоменко, Димитрова и Лыжников.

Будет ли мост только для машин?

В Генплане предусмотрено строительство автомобильного мостового сооружения, которое должно разгрузить основные магистрали района.

Читайте также