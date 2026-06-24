Мистика цифровой эпохи: в Новосибирске массово заказывают голос нерожденного младенца за деньги

Празднование пола будущего ребенка стало неотъемлемой частью жизни новосибирских пар. Аналитики отмечают, что почти каждый второй житель областного центра либо присутствовал на подобном торжестве лично, либо планирует организовать его для себя. В среднем подготовка такого события обходится родителям в 30 101 рубль, при этом около 42 % участников опроса закладывают на бюджет от 20 до 100 тысяч рублей.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

Для большинства опрошенных гендер-пати — это способ зафиксировать важную веху, разделить радость с близкими людьми или собрать памятные моменты, пишет Om1 Новосибирск. Лидером среди способов объявления пола по-прежнему остаются тематические торты с цветной начинкой или коробки с шарами, выбираемые в 22 % случаев. Популярность набирают и высокотехнологичные подходы: спрос на создание голоса младенца с помощью ИИ за последний год подскочил в 2,5 раза, а стоимость такой услуги в среднем составляет 900 рублей.

"Интерес к цифровизации личных праздников закономерен. Современные родители ищут способы персонализировать торжество, делая его более трогательным и необычным, используя для этого даже доступные технологии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Тренды и предпочтения при организации

Выбирая организаторов, новосибирцы ориентируются на креативную подачу и профессионализм. Почти половина опрошенных (48 %) ставит во главу угла оригинальность, а 30 % настаивают на строгом соблюдении тайны, которую подрядчик должен хранить до самого момента кульминации. Помимо кондитерских изделий, востребованы услуги профессиональных фотографов, декораторов и пиротехнические эффекты, популярность которых сохраняется на стабильном уровне.

Формат вечеринок остается преимущественно камерным: 43 % пар предпочитают звать только самых близких, а 26 % ограничиваются списком гостей до 15 человек. Пышные торжества на 30 и более персон остаются уделом меньшинства — на них решаются лишь 4 % респондентов. Подобные события сегодня все чаще сопровождаются запросами на качественный контент, который затем становится основой семейных архивов.

Ответы на популярные вопросы о гендер-пати

В какую сумму обходится среднее гендер-пати?

Средние затраты на мероприятие составляют около 30 тысяч рублей, однако широкий разброс цен позволяет уложиться как в меньший, так и в значительно больший бюджет в зависимости от выбранного декора и количества приглашенных.

Какие способы узнать пол считаются самыми популярными?

Чаще всего для объявления пола используют торты с цветной начинкой внутри или коробки, из которых вылетают шары. Эти способы выбирают по 22 % пар.

Почему спрос на ИИ-голос вырос в два с половиной раза?

Технологизация праздников позволяет сделать момент "общения" с еще не родившимся ребенком более эмоциональным, что привлекает молодых родителей своей новизной и доступностью.

На что обращают внимание при выборе подрядчиков?

Клиенты в первую очередь оценивают творческий подход, наличие положительных отзывов и строгое соблюдение конфиденциальности при раскрытии пола младенца.

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