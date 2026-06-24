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В Костроме производители составили лишь 0,1% от всех участников государственных тендеров

Россия » Центр » Кострома

Преференции вместо посредников: костромской маневр

Костромская областная Дума решила встряхнуть рынок госзакупок. Депутаты направили обращение Вячеславу Володину и Михаилу Мишустину с предложением радикально сменить правила игры. Суть проста: отсечь армию дилеров и перекупщиков, предоставив преимущество тем, кто создает продукт своими руками. Регион пытается выстроить прямую логистику между государственным кошельком и заводским цехом.

Кострома
Фото: commons.wikimedia.org by Slav Yakounin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кострома

Статистика бьет наотмашь. В Костромской области за прошлый год из 11 748 тендеров производители мелькнули лишь в 11 случаях. Это статистическая погрешность — менее 0,1%. Ситуация напоминает заблокированный конвейер: пока заводы ищут рынки сбыта, бюджетные деньги оседают в карманах посредников за "консультационные услуги" и логистическую наценку.

"Система госзакупок в нынешнем виде — это рай для агрегаторов и перекупщиков, которые умеют быстро собирать документы, но не имеют даже склада. Из-за этого мы переплачиваем за каждый болт, а реальный сектор остается без оборотных средств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономия на закупках и национальные проекты

Инициатива губернатора Сергея Ситникова преследует прагматичную цель: выжать максимум из каждого бюджетного рубля. Прямой контакт с производителем — это автоматическое снижение цены на 15-20% за счет отсутствия посреднической маржи. Депутаты настаивают на создании гибкого механизма, который позволит защитить конкуренцию, не превращая торги в закрытый клуб, но отдавая приоритет тем, кто платит налоги и создает рабочие места в России.

Показатель Текущая ситуация
Доля производителей в торгах (Кострома) 0,09%
Количество процедур за 2025 год 11 748 единиц

Проект привязан к реализации национальных программ. Если бюджет закупает оборудование для клиник или технику для дорожников, логично видеть в списках поставщиков именно заводы. Это станет подушкой безопасности для бизнеса в условиях санкционного давления. Очистка контрактной системы от лишних звеньев позволит ускорить поставки и исключить риск исчезновения посредника вместе с авансом.

"Это не просто поддержка своих. Это вопрос национальной безопасности и контроля качества. Когда заказчик видит производителя, он понимает, кто несет гарантийные обязательства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Перечень товаров под контролем правительства

Региональные парламентарии предлагают наделить Правительство РФ полномочиями по формированию списков "приоритетных" товаров. Это позволит точечно стимулировать отрасли, где импортозамещение буксует из-за демпинга импортеров. План бюджетной политики на 2026-2028 годы уже ориентирован на повышение результативности трат, и костромское предложение идеально вписывается в этот фарватер.

"Муниципалитетам крайне сложно балансировать между дешевизной и качеством. Если центр даст четкий перечень товаров для прямой закупки, коррупционные риски при выборе поставщика снизятся", — добавила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о госзакупках

Зачем давать льготы именно производителям?

Чтобы исключить наценку посредников и гарантировать поставку именно оригинального товара. Это поддерживает отечественные заводы заказами напрямую из бюджета.

Не убьет ли это конкуренцию?

Депутаты предлагают сохранить состязательность, но сместить фокус на тех, кто обладает мощностями, а не просто перепродает чужое.

Как это отразится на бюджетных расходах?

Ожидается экономия средств за счет устранения "дилерской" премии, которая в некоторых категориях товаров достигает трети стоимости контракта.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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