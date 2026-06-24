Полмиллиона за несколько минут на ковре: раскрыты возможные заработки дагестанских борцов в России

Ковры Суздаля, Казани и Подмосковья превращаются в золотую жилу для сильнейших борцов страны. Наблюдательный совет Федерации спортивной борьбы России утвердил куш в 45 миллионов рублей — именно столько суммарно разыграют мастера вольного и греко-римского стиля, а также представительницы женской борьбы. Планка на текущий сезон задана жесткая: золото национального первенства оценивается в 500 тысяч рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 48-летний мастер по экипировке для боевых искусств шьет перчатку

Классики уже в доле: суздальский триумф

Первыми кассу вскрыли мастера греко-римского стиля. В конце мая Суздаль принимал "классиков", и дагестанская школа борьбы не оставила шансов конкурентам. Три "золотых" чека по полмиллиона уже нашли своих владельцев. Даниял Агаев (до 67 кг), Гамзат Гаджиев (до 82 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг) не просто взяли титулы, а обеспечили себе солидную финансовую подушку. Пока международный футбол трясет от двойных стандартов, наши борцы забирают свое здесь и сейчас.

"Система премирования в единоборствах наконец-то стала прозрачной. 500 тысяч рублей за золото — это серьезная мотивация, которая позволяет атлету полностью сфокусироваться на подготовке, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Важно, чтобы эти деньги шли не только на личные нужды, но и на качественное спортивное питание и медицину", — подчеркнул тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Казань ждет дам: женский десант из Дагестана

С 25 по 28 июня эпицентр борьбы перемещается в Казань. Дагестанские девушки едут в Татарстан за подтверждением статуса. В фокусе — Екатерина Вербина (до 55 кг) и Ксения Буракова (до 72 кг). Действующие чемпионки страны намерены удвоить прошлогодний успех. К ним примкнет Анастасия Яндушкина (до 59 кг), которая буквально "съела" оппоненток на недавнем студенческом мундиале. Пока чиновники вводят беспрецедентные ограничения для наших атлетов за рубежом, внутри страны конкуренция за медали только растет.

Весовая категория (Вольная борьба) Лидер Дагестана (прошлогодний результат) До 57 кг / До 61 кг Муса Мехтиханов / Заур Угуев (Золото) До 65 кг / До 74 кг Ибрагим Ибрагимов / Имам Ганишов (Золото) До 79 кг / До 86 кг Ахмед Усманов / Ибрагим Кадиев (Золото) До 92 кг / До 97 кг Аманулла Гаджимагомедов / Абдулрашид Садулаев (Золото)

"Высокие нагрузки в борьбе требуют грамотной нутриентной поддержки. Призовые выплаты такого уровня позволяют спортсменам компенсировать дефицит микроэлементов, который неизбежен при жесткой весогонке. Это инвестиция в долголетие атлета на ковре", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Вольная жара: московская область готовится к доминированию

Главное блюдо сезона — чемпионат России по вольной борьбе в Московской области (29 июля — 2 августа). Прошлый год стал бенефисом Дагестана: сборная выкосила восемь золотых медалей из десяти. На ковер выйдет "тяжелая артиллерия" во главе с Абдулрашидом Садулаевым. Особое внимание к весу до 125 кг, где Абдулла Курбанов в прошлый раз буквально смял оппозицию. Ситуация напоминает футбольный кураж Мбаппе в России: мощь, напор и абсолютный результат.

Ответы на популярные вопросы о призовых в борьбе

Из чего формируется призовой фонд в 45 миллионов?

Это целевые средства Федерации спортивной борьбы России, направленные на поддержку топовых атлетов трех олимпийских стилей во всех весовых категориях.

Кто еще из дагестанцев может претендовать на 500 тысяч?

В женской борьбе шансы велики у Екатерины Вербиной и Ксении Бураковой, которые уже доказывали свое превосходство на национальном уровне.

Влияет ли выступление за другой регион на выплаты?

Призовые выплачиваются чемпиону вне зависимости от того, какой субъект РФ он представляет, как в случае с Абдуллой Курбановым, выступающим за Краснодарский край.

Будут ли бонусы за серебро и бронзу?

Система Наблюдательного совета ФСБР предусматривает выплаты всем медалистам, однако сумма в 500 тысяч рублей зарезервирована строго за первым местом.

Читайте также