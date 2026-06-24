Власти Кирова направят 150 миллионов рублей на строительство участка в 645 метров

Дорожный пасьянс: 150 миллионов за полкилометра

МБУ "Управление капитального строительства" выложило карты на стол — объявлен тендер на прокладку новой улицы. Цена вопроса — 150 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик обязан "нарисовать" на местности 645 метров дорожного полотна. Урбанистическая арифметика проста: каждый метр асфальта обойдется бюджету примерно в 232 тысячи рублей. Это не просто заливка гудрона, а попытка сшить транспортный каркас жилого комплекса, который пока больше напоминает лоскутное одеяло без нормальных связей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Молодой человек за рулем читает руководство автомобиля

Стройка должна завершиться молниеносно. Чиновники отвели на все процессы несколько месяцев. В техзадании прописан полный инженерный фарш: освещение, тротуары и ливневка. Последний пункт особенно важен — без нормального водоотвода любая новая дорога в первый же сезон превращается в канал для гонок на выживание. Это инвестиция в локальную инфраструктуру, которая призвана вытащить район из состояния вечной стройплощадки.

"Такие проекты — это всегда проверка подрядчика на вшивость. Сроки жесткие, а объем скрытых работ по сетям может съесть всю маржу. Выиграет тот, у кого техника не в лизинге под 30%", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Квалификация против демпинга

Организаторы конкурса обещают не смотреть только на ценник. Эпоха, когда тендеры забирали фирмы с одним столом и двумя таджиками, уходит в прошлое. В приоритете — опыт и техническая база. Фактически, город ищет профессионального игрока, способного выдать результат по стандартам без последующих ежегодных "латочных" ремонтов. Это классическая попытка купить качество за вменяемые деньги, пока инфляция не превратила смету в бесполезную бумагу.

Параметр проекта Значение Протяженность участка 645 метров Общий бюджет 150 000 000 рублей Срок реализации До конца текущего года Инфраструктура Тротуары, свет, ливневка

Развитие жилого комплекса буксует без подобных артерий. Новая дорога — это не подарок жителям, а обязательный элемент функционирования городского организма. Если подрядчик сорвет сроки, локальный транспортный коллапс станет хроническим. Администрация ставит на кон репутацию, выбирая исполнителя через жесткое сито критериев, включая портфолио сданных объектов.

"Главный риск — ливневая канализация. Если ее сделают 'для галочки', 150 миллионов просто смоет первым осенним паводком. Нужен жесткий технадзор на каждом этапе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Критерии отбора включают не только финансовую устойчивость, но и наличие собственной спецтехники. В условиях дефицита рабочих рук на Дальнем Востоке и в Сибири, этот фактор становится решающим. Каждая заявка пройдет через фильтр безопасности и проверку на соответствие нормативам. Город не готов платить дважды за переделку брака.

"Региональные бюджеты сейчас не могут позволить себе разбрасываться деньгами. 150 миллионов — это серьезный транш для такого короткого отрезка. Спрос будет за каждый уложенный дециметр", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Почему такая высокая стоимость за такой короткий участок?

В смету заложена не только укладка асфальта, но и перенос инженерных коммуникаций, создание системы освещения и строительство ливневой канализации, что требует масштабных земляных работ.

Как будет контролироваться качество асфальтового покрытия?

Контроль осуществляется через обязательные лабораторные пробы кернов на каждом слое укладки. Испытания проводятся независимыми экспертными организациями.

Что будет с подрядчиком в случае срыва сроков?

Контракт предусматривает ежедневные пени и возможность внесения организации в реестр недобросовестных поставщиков, что закроет ей доступ к госзаказам на несколько лет.

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