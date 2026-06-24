Хлеб и вода вместо заботы: вопиющий случай в Кузбассе обернулся экстренным выездом комиссии

Голод и угрозы: что творится за забором "Надежды"

В Кузбассе разгорается скандал вокруг беловского детского дома. Один из воспитанников вынес сор из избы. Парень не выдержал: в соцсетях посыпались обвинения в адрес руководства. Методы воспитания там напоминают скорее тюремный режим, чем социальное учреждение.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети пользуются ИИ

Директор "Надежды" общается с подопечными матом. В ход идут не только крепкие слова, но и руки. Вещи сирот отбирают, а самых строптивых пугают зоной. Видимо, начальница уверена в своей безнаказанности из-за высоких связей.

"Такие сигналы — это всегда повод для немедленной ревизии не только документов, но и морального климата в коллективе. Если факты подтвердятся, кадровые выводы будут жесткими", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Самое страшное — детей морят голодом. Местные жители подтверждают: пацана наказали одной тарелкой супа в день. На этом рацион закончился. Одежду ребятам не покупают давно. Куда уходят бюджетные деньги — большой вопрос.

Обвинение Суть претензии Питание Нормы урезаны до минимума в качестве наказания. Отношение Нецензурная брань, рукоприкладство, угрозы тюрьмой. Обеспечение Отсутствие закупок одежды, изъятие личных вещей.

Министерский десант: чиновники едут на проверку

Реакция властей последовала быстро. В министерстве образования Кузбасса заявили: сидеть в кабинетах не будут. Специалисты едут в Белово разбираться на месте. Проверят всё: от тарелок в столовой до журналов дисциплинарных взысканий.

"Ситуация с ограничением питания недопустима. Это прямое нарушение санитарных норм и прав ребенка, которое тянет на уголовную статью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Система защиты сирот в регионе дала сбой. Пока чиновники рисуют отчеты, в детдоме выстраивается своя вертикаль власти на страхе и подавлении. Если "Надежда" превратилась в колонию, виноваты не только воспитатели, но и проверяющие, которые годами не замечали беспредела.

"Важно отслеживать не только расход средств, но и психологическое состояние воспитанников. В закрытых учреждениях риски всегда выше", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова.

Ждем итогов проверки. Либо директор пойдет на выход, либо жалобу спишут на "детские фантазии". Но в Сибири привыкли верить делам, а не бумажкам с печатями. Если дети шумят — значит, припекло по-настоящему.

Ответы на популярные вопросы о защите прав сирот

Куда обращаться, если в детском доме нарушают права?

В первую очередь нужно писать заявление в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в регионе. Огласка в СМИ и соцсетях заставляет ведомства реагировать быстрее.

Могут ли за плохое поведение лишать еды?

Нет. Лишение питания не предусмотрено никакими уставами. Это насилие. Еда — базовая потребность, а не инструмент поощрения.

Какое наказание грозит руководству за мат и угрозы?

Это административная ответственность за оскорбление и дисциплинарная — вплоть до увольнения по статье. Если будет доказано рукоприкладство — судимость.

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