Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких свадеб и общих съёмок: Голди Хоун и Курт Рассел обозначили черту, за которую не переступят
Дышать становится нечем: привычная кнопка в автомобиле незаметно лишает водителей концентрации
Начинка становится шелковой: простое изменение последовательности шагов преображает блюдо
Черный ящик медкарты: в калининградском Медрег39 массово появились приемы, которых не было
Власти Кирова направят 150 миллионов рублей на строительство участка в 645 метров
Магадан: Медведь пытался проникнуть на территорию школы в микрорайоне Солнечный
Кусты буквально обсыпаны плодами: переход на это питание меняет всё до неузнаваемости
Федеральный центр в изумлении: управленческая находка Ленинградской области стала эталоном
Петербургским электромобилистам обнулили транспортный налог, но оставили одну важную ловушку

Хлеб и вода вместо заботы: вопиющий случай в Кузбассе обернулся экстренным выездом комиссии

Россия » Сибирь » Кемерово

Голод и угрозы: что творится за забором "Надежды"

В Кузбассе разгорается скандал вокруг беловского детского дома. Один из воспитанников вынес сор из избы. Парень не выдержал: в соцсетях посыпались обвинения в адрес руководства. Методы воспитания там напоминают скорее тюремный режим, чем социальное учреждение.

Дети пользуются ИИ
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети пользуются ИИ

Директор "Надежды" общается с подопечными матом. В ход идут не только крепкие слова, но и руки. Вещи сирот отбирают, а самых строптивых пугают зоной. Видимо, начальница уверена в своей безнаказанности из-за высоких связей.

"Такие сигналы — это всегда повод для немедленной ревизии не только документов, но и морального климата в коллективе. Если факты подтвердятся, кадровые выводы будут жесткими", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Самое страшное — детей морят голодом. Местные жители подтверждают: пацана наказали одной тарелкой супа в день. На этом рацион закончился. Одежду ребятам не покупают давно. Куда уходят бюджетные деньги — большой вопрос.

Обвинение Суть претензии
Питание Нормы урезаны до минимума в качестве наказания.
Отношение Нецензурная брань, рукоприкладство, угрозы тюрьмой.
Обеспечение Отсутствие закупок одежды, изъятие личных вещей.

Министерский десант: чиновники едут на проверку

Реакция властей последовала быстро. В министерстве образования Кузбасса заявили: сидеть в кабинетах не будут. Специалисты едут в Белово разбираться на месте. Проверят всё: от тарелок в столовой до журналов дисциплинарных взысканий.

"Ситуация с ограничением питания недопустима. Это прямое нарушение санитарных норм и прав ребенка, которое тянет на уголовную статью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Система защиты сирот в регионе дала сбой. Пока чиновники рисуют отчеты, в детдоме выстраивается своя вертикаль власти на страхе и подавлении. Если "Надежда" превратилась в колонию, виноваты не только воспитатели, но и проверяющие, которые годами не замечали беспредела.

"Важно отслеживать не только расход средств, но и психологическое состояние воспитанников. В закрытых учреждениях риски всегда выше", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова.

Ждем итогов проверки. Либо директор пойдет на выход, либо жалобу спишут на "детские фантазии". Но в Сибири привыкли верить делам, а не бумажкам с печатями. Если дети шумят — значит, припекло по-настоящему.

Ответы на популярные вопросы о защите прав сирот

Куда обращаться, если в детском доме нарушают права?

В первую очередь нужно писать заявление в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в регионе. Огласка в СМИ и соцсетях заставляет ведомства реагировать быстрее.

Могут ли за плохое поведение лишать еды?

Нет. Лишение питания не предусмотрено никакими уставами. Это насилие. Еда — базовая потребность, а не инструмент поощрения.

Какое наказание грозит руководству за мат и угрозы?

Это административная ответственность за оскорбление и дисциплинарная — вплоть до увольнения по статье. Если будет доказано рукоприкладство — судимость.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Мир. Новости мира
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Мир. Новости мира
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Мир. Новости мира
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Последние материалы
Любовь оказалась сильнее клятв: союз Полины Гагариной с директором разрушил многолетний брак
Конец вечным пробкам? В Екатеринбурге утвердили проект спасительного моста, но радоваться водителям рано
Ядерная тень легла на российские рубежи: старый страх возвращается в Европу с новой силой
У попутчика в кармане точно такие же права: почему за смену мест на трассе выпишут штраф
Опасный десант в порту Туапсе: ввоз огромной партии фруктов обернулся экстренными мерами
Слой нагара слез сам собой: нестандартный органический агент навсегда растворил вековую гарь
Увядание рассады отменяется: эти препараты за копейки возвращают к жизни гибнущую зелень
Долго держали это в секрете: Алексей Воробьёв показал скрытую сторону жизни с оперной звездой
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Полмиллиона за несколько минут на ковре: раскрыты возможные заработки дагестанских борцов в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.