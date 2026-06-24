В Кузбассе замерли карьеры: тотальное игнорирование чертежей парализовало добычу ресурсов

Угольный "недострой": почему разрез поставили на паузу

В Кузбассе горнодобывающий конвейер дал сбой. Суд в Кемеровском районе заморозил работу угольного разреза. Промышленные механизмы замерли из-за тотального игнорирования чертежей. Проверка Ростехнадзора вскрыла критическое несовпадение реальности с бумагами. Система осушения месторождения превратилась в хаотичный процесс, который полностью противоречил утвержденному техническому проекту. Вместо выверенной инженерной схемы на объекте зафиксировали импровизацию, угрожающую устойчивости всей выработки.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутугычагский уран

"Неисправная система водоотведения на разрезе — это не просто лужи. Это риск обрушения бортов и затопления техники. Проект пишется кровью, и отклонение от него на таких глубинах недопустимо", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Проходной двор за миллионы: кадровый голод и дыры в заборе

Горные работы — это строгий регламент, а не кружок самодеятельности. На кузбасском предприятии безопасность проиграла дефициту штатного расписания. Производственный контроль фактически отсутствовал. Из-за нехватки квалифицированных сотрудников следить за соблюдением норм было некому. Кадровый вакуум привел к тому, что дисциплина на объекте испарилась. Опасная зона превратилась в проходной двор. Судебные приставы зафиксировали: на территорию могли беспрепятственно проникнуть посторонние лица.

Выявленное нарушение Последствия для предприятия Нарушение проекта осушения Угроза устойчивости пластов и разрушение техники Дефицит персонала контроля Полная остановка работ по решению суда

Отсутствие охраны и мониторинга создало прямую угрозу человеческим жизням. Рабочая площадка с тяжелой техникой и глубокими карьерами — не место для прогулок. Любой случайный прохожий рисковал стать жертвой несчастного случая, а предприятие могло потерять дорогостоящее оборудование. В условиях промышленного гиганта такая безалаберность квалифицируется как грубое административное правонарушение.

"Экономия на безопасности и кадрах часто оборачивается убытками от простоя. 90 суток без добычи — это серьезный удар по финансовой модели любого разреза", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Судебный стоп-сигнал: 90 суток на исправление ошибок

Фемида оценила риски и вынесла вердикт. Юридическое лицо признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Трафик угля с этого участка прекращен на три месяца. Срок в 90 суток — это не просто штраф, а принудительный тайм-аут для полной перестройки внутренних процессов. Судебные приставы взяли объект под жесткий контроль. Регулярные рейды должны подтвердить: техника стоит, а люди не рискуют головой ради плана выработки.

"Судебная практика в Кузбассе ужесточается. Это уже не первый случай, когда за системные ошибки в безопасности бизнес платит долгосрочной остановкой мощностей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о промышленной безопасности

Почему работу остановили именно на 90 суток?

Это максимальный срок административного приостановления деятельности. Он дается для того, чтобы предприятие успело нанять персонал и привести объект в соответствие с техническим проектом.

Кто несет ответственность за проникновение посторонних на разрез?

Юридическое лицо. Владелец опасного объекта обязан исключить любой бесконтрольный доступ в зону ведения горных работ.

Может ли разрез открыться раньше срока?

Да, если руководство докажет в суде, что все нарушения устранены досрочно и промышленная безопасность восстановлена в полном объеме.

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