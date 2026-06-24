В Кузбассе замерли карьеры: тотальное игнорирование чертежей парализовало добычу ресурсов

В Кузбассе горнодобывающий конвейер дал сбой. Суд в Кемеровском районе заморозил работу угольного разреза. Промышленные механизмы замерли из-за тотального игнорирования чертежей. Проверка Ростехнадзора вскрыла критическое несовпадение реальности с бумагами. Система осушения месторождения превратилась в хаотичный процесс, который полностью противоречил утвержденному техническому проекту. Вместо выверенной инженерной схемы на объекте зафиксировали импровизацию, угрожающую устойчивости всей выработки.
"Неисправная система водоотведения на разрезе — это не просто лужи. Это риск обрушения бортов и затопления техники. Проект пишется кровью, и отклонение от него на таких глубинах недопустимо", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Горные работы — это строгий регламент, а не кружок самодеятельности. На кузбасском предприятии безопасность проиграла дефициту штатного расписания. Производственный контроль фактически отсутствовал. Из-за нехватки квалифицированных сотрудников следить за соблюдением норм было некому. Кадровый вакуум привел к тому, что дисциплина на объекте испарилась. Опасная зона превратилась в проходной двор. Судебные приставы зафиксировали: на территорию могли беспрепятственно проникнуть посторонние лица.
|Выявленное нарушение
|Последствия для предприятия
|Нарушение проекта осушения
|Угроза устойчивости пластов и разрушение техники
|Дефицит персонала контроля
|Полная остановка работ по решению суда
Отсутствие охраны и мониторинга создало прямую угрозу человеческим жизням. Рабочая площадка с тяжелой техникой и глубокими карьерами — не место для прогулок. Любой случайный прохожий рисковал стать жертвой несчастного случая, а предприятие могло потерять дорогостоящее оборудование. В условиях промышленного гиганта такая безалаберность квалифицируется как грубое административное правонарушение.
"Экономия на безопасности и кадрах часто оборачивается убытками от простоя. 90 суток без добычи — это серьезный удар по финансовой модели любого разреза", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Фемида оценила риски и вынесла вердикт. Юридическое лицо признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Трафик угля с этого участка прекращен на три месяца. Срок в 90 суток — это не просто штраф, а принудительный тайм-аут для полной перестройки внутренних процессов. Судебные приставы взяли объект под жесткий контроль. Регулярные рейды должны подтвердить: техника стоит, а люди не рискуют головой ради плана выработки.
"Судебная практика в Кузбассе ужесточается. Это уже не первый случай, когда за системные ошибки в безопасности бизнес платит долгосрочной остановкой мощностей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Это максимальный срок административного приостановления деятельности. Он дается для того, чтобы предприятие успело нанять персонал и привести объект в соответствие с техническим проектом.
Юридическое лицо. Владелец опасного объекта обязан исключить любой бесконтрольный доступ в зону ведения горных работ.
Да, если руководство докажет в суде, что все нарушения устранены досрочно и промышленная безопасность восстановлена в полном объеме.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.