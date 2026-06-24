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Генетическая аномалия на Камчатке: редчайшее совпадение подарило шанс на спасение жизни

Россия » Дальний Восток

Шанс встретить своего генетического близнеца среди незнакомцев — ничтожные 0,01%. Это математика выживания для пациентов с лейкозом и тяжелыми системными патологиями. На Камчатке эта лотерея выдала счастливый билет: найден третий в истории региона донор стволовых клеток, чьи белки HLA-системы совпали с показателями тяжелобольной женщины.

донор
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
донор

Генетическая лотерея: почему донора ищут годами

Совместимость — это не про группу крови в привычном понимании. Организм реципиента должен принять чужие клетки как свои, иначе иммунная система устроит тотальную зачистку. Специфические белки на поверхности клеток (антигены тканевой совместимости) подбирают как сложный ключ к замку. Если "зубцы" не совпадут, трансплантат не приживется или начнет атаку на хозяина. Именно поэтому поиск за пределами семьи превращается в охоту за призраком.

"Найти совместимого неродственного донора — это почти биологическое чудо. Вероятность успеха составляет примерно 1 к 10 000. Чем шире национальная база, тем больше жизней мы вытащим из терминальных состояний", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Камчатский след в федеральном регистре

Камчатский край активно закачивает данные в общероссийскую базу. На полуострове уже собрали более 1000 образцов крови. В масштабах страны цифра превысила 150 тысяч человек, но для государства с населением в 146 миллионов — это капля в море. Работа по расширению списка добровольцев идет в рамках профильного нацпроекта, нацеленного на активное долголетие и снижение смертности от онкогематологии.

Показатель Значение
Вероятность совпадения 0,01%
Доноров на Камчатке Более 1 000
Общий регистр РФ 150 000+

"Логистика между регионами сейчас отлажена. Мы сотрудничаем с центрами Москвы в режиме реального времени. Как только система выдает "мэтч", запускается протокол подготовки, где цена каждой минуты — шанс пациента на стабилизацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Трансплантация: как клетки спасают жизнь

Стволовые клетки — это универсальный биоматериал. После пересадки они мигрируют в костный мозг и начинают штамповать здоровые элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Процедура незаменима при лечении лейкозов, апластической анемии и тяжелых врожденных дефектов иммунитета. Это не операция в стиле "вскрыть и заменить", а высокотехнологичная инфузия, требующая ювелирной точности от гематологов и реаниматологов.

"Безопасность донора — наш приоритет. Процедура забора клеток сегодня максимально приближена к обычной сдаче крови, кости сверлить не нужно. Но важно, чтобы человек осознавал ответственность: если донор передумает в последний момент, пациент погибнет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Больно ли сдавать стволовые клетки?

Нет. Чаще всего используется метод афереза: кровь забирают из вены, прогоняют через сепаратор, который фильтрует нужные клетки, и возвращают кровь обратно. Это занимает несколько часов.

Нужно ли ехать в Москву для типирования?

Для вступления в регистр достаточно сдать одну пробирку крови в местном центре. Все исследования и занесение в базу проводятся централизованно.

Как долго стволовые клетки восстанавливаются у донора?

Полное восстановление популяции клеток происходит в течение 7-14 дней. Никакого вреда для здоровья или иммунитета донора процедура не несет.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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