Сотни миллионов превратились в дым: воронежский бизнесмен поплатился за виртуальные маршруты товаров

Воронежский ритейл осваивает специфические финансовые маневры. Экс-директор торговой сети "Пятью Пять" получил два года условно за попытку сэкономить на налогах 197,2 млн рублей. Руководитель выстраивал бумажные баррикады: два года скармливал налоговикам отчеты о фиктивных сделках с подконтрольными фирмами. Схема работала исправно, пока следователи не вскрыли пустые обороты за 2019-2020 годы.

Фото: commons.wikimedia.org by stevepb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Налоги

Фискальный вираж: как исчезают сотни миллионов

Бизнес-модель 60-летнего воронежца напоминала логистическую петлю. Вместо реальных поставок в документах фигурировали виртуальные маршруты товаров и услуг. Следствие доказало: все операции с аффилированными структурами существовали исключительно для раздувания расходов и минимизации выплат в бюджет. Сумма в 197 миллионов — это не просто ошибка в расчетах, а целенаправленный вывод средств из легального оборота.

"Такие схемы с подконтрольными организациями — это классический тупик для бизнеса. Налоговый контроль сейчас настолько прозрачен, что фиктивный документооборот вычисляется автоматизированными системами за считанные минуты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для обеспечения интересов государства следователи сработали на опережение. На активы фигуранта наложили арест. Сумма блокировки впечатляет — более 350 млн рублей. Это почти в два раза перекрывает сумму ущерба, что лишает осужденного пространства для финансовых маневров до полной выплаты долга казне.

Судебный блок: условный срок и реальный арест

Левобережный районный суд Воронежа проявил гуманность. Статья за уклонение в особо крупном размере предполагает до пяти лет колонии, но приговор замер на отметке в два года условно. Возможно, на решение повлиял возраст подсудимого и готовность признать гражданский иск о взыскании недоимки.

Параметр дела Показатели "Пятью Пять" Сумма долга перед бюджетом 197,2 млн рублей Стоимость арестованного имущества Свыше 350 млн рублей Период нарушений 2019 — 2020 годы

"Суд удовлетворил иск в полном объеме. Теперь задача судебных приставов — реализовать арестованные активы, чтобы закрыть дыру в бюджете", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Региональный тренд по уклонению

Случай с "Пятью Пять" — не единственный сбой в налоговой дисциплине региона. Недавно аналогичный иск обрушился на владелицу другой воронежской компании. Там аппетиты были скромнее, но планка в 60,9 млн рублей также обеспечила фигурантке скамью подсудимых в том же Левобережном суде. Налоговики явно взяли курс на тотальную зачистку серого сектора.

"Региональным бюджетам критически важны собственные доходы для выполнения обязательств. Каждое такое дело — это сигнал остальным игрокам рынка: налоги придется платить в полном объеме", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о налоговых преступлениях

Почему при таком долге дают условный срок?

Суд учитывает смягчающие обстоятельства: возраст, отсутствие судимостей и согласие на возмещение ущерба. Главная цель закона — вернуть деньги в казну, а не просто изолировать человека.

Что будет с имуществом на 350 миллионов?

Оно останется под арестом. Если осужденный не выплатит 197 млн рублей добровольно, приставы пустят недвижимость или счета с молотка.

Как налоговая узнает о фиктивных сделках?

Через автоматизированные системы контроля НДС, которые видят разрывы в цепочках поставок. Если контрагент не платит налоги или не имеет ресурсов для выполнения работ, сделка признается фиктивной.

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