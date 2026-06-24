Волгоградский центр рискует превратиться в гигантскую торговую витрину. Решение чиновников выделить участок под очередной торгово-развлекательный комплекс (ТРК) спровоцировало социальный взрыв. Вместо расширения парковой зоны и завершения храмового ансамбля горожанам предлагают бетонную коробку с фуд-кортами. Метафора архитектурного мародерства здесь уместна как никогда: ради "квадратных метров" власти готовы пустить под нож исторический ландшафт.
Проект застройки напоминает попытку втиснуть рояль в телефонную будку. Огромное здание со множеством кафе и магазинов должно занять территорию бывшего парка. Жители заявляют прямо: город задыхается без зелени, а близость ТРК к храму окончательно уничтожит атмосферу места. Традиции зодчества здесь проигрывают агрессивному коммерческому модерну, который перечеркивает культурный код центра.
"Такое соседство недопустимо. Масштабная стройка неизбежно затронет фундамент храма и перекроет пешеходные потоки в рекреационной зоне. Мы видим подмену интересов общины интересами девелопера", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Чиновники парируют цифрами. По их логике, новый объект — это инъекция в бюджет: рабочие места и налоговые отчисления. Однако активисты требуют пересмотра стратегии. Они настаивают на сохранении исторических зон, называя текущие планы попыткой "забетонировать" будущее города ради сиюминутной прибыли.
Конфликт зашел в фазу юридического клинча. Пока власти рисуют дорожные карты развития, жители объединяются для защиты парка. Разрыв между планами мэрии и запросами населения становится критическим. Если проект утвердят в нынешнем виде, центр города навсегда утратит свою идентичность, превратившись в транзитную зону для шопинга.
"Инвестиции в такие проекты сомнительны, если они вызывают тотальное отторжение у жителей. Городу нужны не новые прилавки, а качественная живая среда", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Аргументы властей
|Позиция горожан
|Создание новых рабочих мест
|Уничтожение парковой зоны
|Рост налоговых поступлений
|Нарушение облика культурного центра
|Современная инфраструктура
|Угроза целостности храмового комплекса
Диалог между сторонами пока напоминает разговор глухого с немым. Жители призывают к открытым обсуждениям, а не формальным слушаниям. Основное требование — полный перенос стройки на пустыри, которых в городе достаточно, чтобы оставить историческую зону в покое. Сохранить баланс между коммерцией и культурой — главная задача, которую мэрия пока проваливает.
"Любой земельный конфликт в центре города требует жесткой правовой экспертизы. Важно проверить, как участок под парк внезапно сменил назначение", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Горожане опасаются уничтожения единственной зеленой зоны в этом квартале и изменения исторического ландшафта рядом с храмом.
Инвесторы гарантируют создание сотен рабочих мест и появление современной зоны отдыха внутри комплекса, что не заменяет полноценный парк.
Активисты призывают участвовать в общественных слушаниях и направлять коллективные обращения в надзорные органы для проверки законности выделения земли.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.