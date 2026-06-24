Волгоград разгневан планами властей: исторический центр города обрекли на архитектурное мародерство

Волгоградский центр рискует превратиться в гигантскую торговую витрину. Решение чиновников выделить участок под очередной торгово-развлекательный комплекс (ТРК) спровоцировало социальный взрыв. Вместо расширения парковой зоны и завершения храмового ансамбля горожанам предлагают бетонную коробку с фуд-кортами. Метафора архитектурного мародерства здесь уместна как никогда: ради "квадратных метров" власти готовы пустить под нож исторический ландшафт.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торговый центр

Торговый центр против общественного пространства

Проект застройки напоминает попытку втиснуть рояль в телефонную будку. Огромное здание со множеством кафе и магазинов должно занять территорию бывшего парка. Жители заявляют прямо: город задыхается без зелени, а близость ТРК к храму окончательно уничтожит атмосферу места. Традиции зодчества здесь проигрывают агрессивному коммерческому модерну, который перечеркивает культурный код центра.

"Такое соседство недопустимо. Масштабная стройка неизбежно затронет фундамент храма и перекроет пешеходные потоки в рекреационной зоне. Мы видим подмену интересов общины интересами девелопера", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Чиновники парируют цифрами. По их логике, новый объект — это инъекция в бюджет: рабочие места и налоговые отчисления. Однако активисты требуют пересмотра стратегии. Они настаивают на сохранении исторических зон, называя текущие планы попыткой "забетонировать" будущее города ради сиюминутной прибыли.

Экономический расчет против мнения жителей

Конфликт зашел в фазу юридического клинча. Пока власти рисуют дорожные карты развития, жители объединяются для защиты парка. Разрыв между планами мэрии и запросами населения становится критическим. Если проект утвердят в нынешнем виде, центр города навсегда утратит свою идентичность, превратившись в транзитную зону для шопинга.

"Инвестиции в такие проекты сомнительны, если они вызывают тотальное отторжение у жителей. Городу нужны не новые прилавки, а качественная живая среда", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Аргументы властей Позиция горожан Создание новых рабочих мест Уничтожение парковой зоны Рост налоговых поступлений Нарушение облика культурного центра Современная инфраструктура Угроза целостности храмового комплекса

Диалог между сторонами пока напоминает разговор глухого с немым. Жители призывают к открытым обсуждениям, а не формальным слушаниям. Основное требование — полный перенос стройки на пустыри, которых в городе достаточно, чтобы оставить историческую зону в покое. Сохранить баланс между коммерцией и культурой — главная задача, которую мэрия пока проваливает.

"Любой земельный конфликт в центре города требует жесткой правовой экспертизы. Важно проверить, как участок под парк внезапно сменил назначение", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о застройке Волгограда

Почему жители против нового ТРК?

Горожане опасаются уничтожения единственной зеленой зоны в этом квартале и изменения исторического ландшафта рядом с храмом.

Что обещают застройщики?

Инвесторы гарантируют создание сотен рабочих мест и появление современной зоны отдыха внутри комплекса, что не заменяет полноценный парк.

Как можно повлиять на решение о стройке?

Активисты призывают участвовать в общественных слушаниях и направлять коллективные обращения в надзорные органы для проверки законности выделения земли.

Читайте также