Аномальные ливни обрушились на Кировскую область: синоптики рассказали, куда идёт циклон

Восточные районы Кировской области оказались во власти мощного атлантического циклона, который обрушил на регион аномальные ливни. Всего за пять суток в отдельных муниципалитетах зафиксировали до полутора месячных норм осадков, что привело к локальным подтоплениям, размыву грунтов и угрозе подъема уровня малых рек.

Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Езда по трассе в дождь

Эпицентр стихии: где лило сильнее всего

Основной удар стихии приняли на себя Верхнекамский и Зуевский районы. Метеорологи зафиксировали экстремальные показатели на станции Кирс: за 24 часа выпало 81 мм осадков. Это составляет 101% от всей июньской нормы. Подобные климатические аномалии становятся серьезным испытанием для ливневых систем и дренажных сетей населенных пунктов.

"Главная опасность таких залповых ливней — критическая скорость поступления влаги. Почва не справляется с фильтрацией, когда суточный объем осадков равен норме целого месяца, а это прямой путь к затоплению низин и перегрузке ливневок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

На гидропосту Лойно ситуация сложилась не менее напряженная. За одни сутки там выпало 72 мм осадков, что соответствует 89% нормы месяца. Жители восточных окраин области столкнулись с типичным проявлением фронтальной активности, когда затяжные ливни сменяются короткими, но крайне интенсивными грозами.

Статистика рекордов: цифры ЦГМС

Кировский ЦГМС подвел итоги пятидневного марафона дождей. В Фаленках суммарный объем осадков с 18 по 24 июня достиг отметки 114,5 мм. Это почти в полтора раза больше, чем обычно выпадает в этой местности за весь июнь. Ученые часто связывают подобные перепады с общими изменениями в атмосфере.

"Подобные климатические контрасты указывают на высокую энергетическую активность в атмосфере. В результате циклоны становятся более насыщенными влагой и приносят экстремальные осадки", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Несмотря на избыток влаги на востоке, центральные районы области ощутили влияние атмосферных фронтов в меньшей степени. Однако общая нестабильность сохраняется из-за прохождения череды воздушных масс со стороны Атлантики. В других регионах страны фиксируется аномальный зной, который часто предшествует резким грозовым разрядам.

Атмосферные фронты и их влияние

Циклон, задержавшийся над регионом, принес не только дожди, но и заметное усиление ветра во время гроз. Восточные районы Кировской области оказались в зоне наиболее активного взаимодействия теплого и холодного воздуха. Это и спровоцировало выпадение рекордных осадков, которые метеорологи называют "залповыми".

Локация метеостанции Количество осадков / % от нормы Кирс (Верхнекамский р-н) 81 мм (101% за сутки) Фаленки (за 5 дней) 114,5 мм (149% за период) Гидропост Лойно 72 мм (89% за сутки)

Сейчас циклон постепенно смещается дальше на восток, освобождая территорию Кировской области от плотной облачности. Синоптики продолжают следить за уровнем воды в малых реках, так как после таких ливней возможен кратковременный подъем уровня речного стока.

Ответы на популярные вопросы о природных аномалиях

Считается ли такой дождь опасным метеорологическим явлением?

Да, выпадение более 50 мм осадков за менее чем 12 часов квалифицируется как опасное природное явление ("очень сильный дождь"), требующее особого режима работы коммунальных служб.

Почему циклон задержался именно над восточными районами?

Это связано с особенностями перемещения воздушных масс и блокирующими антициклонами на востоке, которые затормозили движение атлантического фронта.

Как такие ливни влияют на сельское хозяйство?

Избыточная влага может вызвать переувлажнение почвы и полегание зерновых культур, однако для лесных массивов это существенное снижение пожароопасности.

Ожидаются ли новые рекорды в ближайшее время?

Прогнозы показывают постепенную стабилизацию фона, однако вероятность локальных интенсивных гроз сохраняется до конца июня.

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