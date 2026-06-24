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Бензин отдают по частям: в Волгограде на АЗС ввели изнурительную процедуру для каждого водителя

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградские АЗС "Лукойла" перешли на режим дробных транзакций. Теперь заправить полный бак одним нажатием курка не получится — система обрубает подачу топлива на определенных лимитах. Для тех, кто привык заливать "до отсечки", процедура превращается в многосерийный квест: оплатил, заправил, повесил пистолет, повторил сначала. Компания называет это оптимизацией, водители — лишней головной болью в сорокаградусную жару.

Пожилой водитель грузовика на заправке с чеком в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой водитель грузовика на заправке с чеком в руках

Бензиновая диета: суть новых ограничений

Ограничения затронули всю линейку: от "народного" девяносто второго до премиального дизеля. Официальная версия — забота о безопасности и желание довести точность налива до аптекарских стандартов. На деле же логистика топливных потоков в регионе сбоит, и такие меры помогают искусственно сдерживать моментальный разбор запасов на конкретных точках.

"Дробление платежей — это костыль. Юридически это не нарушение, если топливо есть в наличии, но фактически — это создание искусственных очередей и административный барьер для потребителя", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Клиенты сети уже получают уведомления в приложении. Текст сухой: "временные меры", "улучшение работы". Сотрудников АЗС тем временем спешно обучают гасить конфликты в очередях, которые неизбежно вытянутся из-за затянутого времени обслуживания каждой машины.

Технический апгрейд или дефицит?

В ближайшие дни на станциях обещают установить "умные" датчики. Новое оборудование должно исключить программные сбои и сделать мониторинг остатков в резервуарах прозрачным. Пока железки не приехали, водителям придется упражняться в мелкой моторике у терминалов оплаты.

Параметр системы Новые условия на АЗС
Количество транзакций Не ограничено, но строго по лимиту за раз
Тип топлива Все виды бензина и ДТ
Срок действия До завершения модернизации оборудования

"Региональные бюджеты крайне чувствительны к сбоям в поставках ГСМ. Если модернизация затянется, это ударит по логистическим цепочкам малого бизнеса, где время — прямой эквивалент денег", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мнение властей и юристов

Региональные власти сохраняют олимпийское спокойствие. По их данным, запасов бензина в области достаточно, а временные трудности на заправках "Лукойла" не создают системного коллапса. Автолюбителям советуют планировать время на заправку с запасом: лишние пять-семь минут у кассы теперь — новая реальность.

"Такие 'тонкие настройки' обычно сигнализируют о попытке сбалансировать спрос в условиях логистического маневра. Главное, чтобы это не переросло в дефицит на фоне уборочной кампании", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о заправке в Волгограде

Можно ли заправить полный бак за один визит?

Да, но придется совершить несколько оплат подряд. Пистолет будет отключаться автоматически после достижения установленного лимита.

Как долго продлятся ограничения?

Компания не называет точных дат, связывая финал ограничений с завершением монтажа систем контроля налива.

Куда жаловаться на очереди или отказ в заправке?

Все вопросы принимает служба поддержки по номеру телефона, указанному на чеках и информационных стендах АЗС.

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Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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