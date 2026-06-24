Волгоградские АЗС "Лукойла" перешли на режим дробных транзакций. Теперь заправить полный бак одним нажатием курка не получится — система обрубает подачу топлива на определенных лимитах. Для тех, кто привык заливать "до отсечки", процедура превращается в многосерийный квест: оплатил, заправил, повесил пистолет, повторил сначала. Компания называет это оптимизацией, водители — лишней головной болью в сорокаградусную жару.
Ограничения затронули всю линейку: от "народного" девяносто второго до премиального дизеля. Официальная версия — забота о безопасности и желание довести точность налива до аптекарских стандартов. На деле же логистика топливных потоков в регионе сбоит, и такие меры помогают искусственно сдерживать моментальный разбор запасов на конкретных точках.
"Дробление платежей — это костыль. Юридически это не нарушение, если топливо есть в наличии, но фактически — это создание искусственных очередей и административный барьер для потребителя", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Клиенты сети уже получают уведомления в приложении. Текст сухой: "временные меры", "улучшение работы". Сотрудников АЗС тем временем спешно обучают гасить конфликты в очередях, которые неизбежно вытянутся из-за затянутого времени обслуживания каждой машины.
В ближайшие дни на станциях обещают установить "умные" датчики. Новое оборудование должно исключить программные сбои и сделать мониторинг остатков в резервуарах прозрачным. Пока железки не приехали, водителям придется упражняться в мелкой моторике у терминалов оплаты.
|Параметр системы
|Новые условия на АЗС
|Количество транзакций
|Не ограничено, но строго по лимиту за раз
|Тип топлива
|Все виды бензина и ДТ
|Срок действия
|До завершения модернизации оборудования
"Региональные бюджеты крайне чувствительны к сбоям в поставках ГСМ. Если модернизация затянется, это ударит по логистическим цепочкам малого бизнеса, где время — прямой эквивалент денег", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Региональные власти сохраняют олимпийское спокойствие. По их данным, запасов бензина в области достаточно, а временные трудности на заправках "Лукойла" не создают системного коллапса. Автолюбителям советуют планировать время на заправку с запасом: лишние пять-семь минут у кассы теперь — новая реальность.
"Такие 'тонкие настройки' обычно сигнализируют о попытке сбалансировать спрос в условиях логистического маневра. Главное, чтобы это не переросло в дефицит на фоне уборочной кампании", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Да, но придется совершить несколько оплат подряд. Пистолет будет отключаться автоматически после достижения установленного лимита.
Компания не называет точных дат, связывая финал ограничений с завершением монтажа систем контроля налива.
Все вопросы принимает служба поддержки по номеру телефона, указанному на чеках и информационных стендах АЗС.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.