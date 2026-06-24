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ТюмГУ вошел в топ-15 вузов России по уровню зарплат выпускников ИТ-специальностей

Россия » Урал » Тюмень

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) окончательно закрепился в высшей лиге образовательного бизнеса. Выпускники местных ИТ-факультетов теперь заходят на рынок труда с чеком в 170 тысяч рублей. Это не просто цифра, а входной билет в топ-15 самых прибыльных вузов страны по версии SuperJob и "Роскосмоса". Отрасль превратилась в скоростной лифт: за год средний доход вчерашних студентов подскочил на 10 тысяч рублей, пока остальная экономика пытается нащупать опору.

Молодой инженер тестирует смарт-часы в лаборатории
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молодой инженер тестирует смарт-часы в лаборатории

Гонка вооружений: кто платит больше всех

Рейтинг напоминает таблицу чемпионата, где Москва и Петербург удерживают лидерство за счет огромных бюджетов корпораций. ТюмГУ на 14-м месте выглядит как крепкий региональный игрок, который успешно перехватывает таланты. В список попали 85 заведений, где готовят будущих нобелевских лауреатов и чемпионов олимпиад. Конкуренция здесь идет не за количество дипломов, а за качество нейронных связей в головах выпускников.

"Рост зарплат в Тюмени — это индикатор дефицита кадров. Компании готовы переплачивать, чтобы удержать специалистов на местах, не давая им уехать в столицу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Лидерство МФТИ с их 350 тысячами рублей в месяц кажется недосягаемым, но Тюмень берет стабильностью. Семь из десяти выпускников ТюмГУ предпочитают оставаться дома. Это логично: при зарплате в 170 тысяч стоимость жизни в Тюмени позволяет чувствовать себя гораздо увереннее, чем с 290 тысячами в Москве, где аренда жилья и логистика "съедят" большую часть прибавки.

Вуз / Город Средняя зарплата (руб.)
МФТИ (Долгопрудный) 350 000
ИТМО / МИФИ 300 000
МГУ / МГТУ / ВШЭ 290 000
ТюмГУ (Тюмень) 170 000

Региональный патриотизм и столичные фильтры

Методология исследования учитывает запросы тех, кто ищет работу в Data-инженерии, машинном обучении и информационной безопасности. Это не "эникейщики", а архитекторы цифровых миров. Примечательно, что столичные зарплатные ожидания в рейтинге усреднены, а для регионов применялись понижающие коэффициенты. Тюменские 170 тысяч — это чистая реальность местного рынка, а не московские мечты.

"ИТ-отрасль в регионах становится драйвером всей экономики. Высокие доходы программистов подтягивают за собой сферу услуг и рынок недвижимости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Дмитриевич Волков.

Тюмень превращается в тихую гавань для технологического сектора. Пока Красноярск буксует со строительством метро, а Подмосковье борется с мусором через чат-ботов, тюменский кампус штампует кадры, способные купить квартиру в новостройке без пожизненной кабалы. Это инвестиции в человеческий капитал в самом прямом смысле: вузы соревнуются не учебниками, а стоимостью своего бренда на HeadHunter.

"Мы видим серьезный миграционный сдвиг. Люди едут в Тюмень за образованием, которое гарантирует окупаемость инвестиций в течение первого года работы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах айтишников

Почему выпускники ТюмГУ стоят так дорого?

Вуз адаптировал программы под реальные запросы рынка разработки и DevOps. 170 тысяч — это медианная зарплата специалистов с опытом выпуска 2020-2025 годов.

Как региональные коэффициенты влияют на рейтинг?

Рейтинг корректирует ожидания соискателей. Если в Москве просят 300 тысяч, то в Тюмени за аналогичный функционал платят меньше, но покупательная способность денег внутри региона выше.

Кто из айтишников сейчас наиболее востребован?

Максимальный спрос и чеки наблюдаются в сферах Data Science, машинного обучения и кибербезопасности.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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