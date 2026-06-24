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Транспортное сообщение Москвы и области расширилось: новые маршруты полностью изменили правила поездок

Россия » Центр » Москва

С 27 июня транспортная сеть столичного региона расширяется: современные автобусы большой вместимости свяжут Москву с Красногорском, Химками и Мытищами. Новый этап проекта "Москва — область" впервые обеспечит полноценное сообщение с подмосковным Путилково, а в Химках и Мытищах появятся дополнительные рейсы. Интеграция соседних территорий в единую транспортную систему позволит жителям Подмосковья пользоваться московскими стандартами комфорта, включая бесплатные пересадки на городские маршруты.

Автобус
Фото: https://unsplash.com by Workman Kapotnya is licensed under Free
Автобус

Техническое оснащение и особенности новых маршрутов

На линии выйдут 14 низкопольных автобусов НефАЗ 5299-40-52, закупленных в рамках масштабного обновления парка Мосгортранса. Машины распределят по трем направлениям: маршруты № 1062, № 1294 и № 1892 получат по три, шесть и пять единиц техники соответственно. Каждый борт вмещает до 109 пассажиров и оборудован климат-контролем, портами для зарядки гаджетов и медиаэкранами. Как отмечается на сайте aif.ru, со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, всего в текущем году город получит более 200 таких машин.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области продолжаем расширять сеть пригородных направлений проекта "Москва — область". Уже в эту субботу столичный транспорт впервые придет в подмосковное Путилково. Также новые маршруты появятся в районе Левобережный в Химках и в городе Мытищи. На линии выйдут автобусы большого класса российского производства", — сообщил Ликсутов.

Тарифная политика и перспективы развития сети

Стоимость проезда зависит от типа платежного средства и дальности поездки: владельцы карты "Тройка" заплатят от 71 до 136 рублей. На кольцевых маршрутах № 1294 и № 1892 крайне важно фиксировать карту на валидаторе дважды — при посадке и выходе, чтобы система корректно рассчитала тариф. Пассажиры с безлимитными абонементами "Единый" (зона "Пригород") смогут существенно экономить, а для льготников сохраняется возможность бесплатного проезда при наличии актуальной социальной карты, которую можно проверить в ближайшем центре госуслуг.

"Развитие единой транспортной системы между Москвой и областью — это логичный шаг, который упрощает жизнь сотням тысяч маятниковых мигрантов. Ввод новых стандартов обслуживания и современных автобусов делает дорогу до метро предсказуемой и безопасной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

К 2026 году планируется объединить еще более 50 пригородных направлений на севере и западе области. Это позволит внедрить единые стандарты качества на ключевых узлах, включая Ярославское и Казанское направления. Модернизация не только обновит технику, но и поможет обустроить выделенные полосы и современные остановки. Высвободившаяся техника областных перевозчиков будет переброшена на усиление внутренних рейсов, подвозящих людей к станциям МЦД.

Ответы на популярные вопросы о новых пригородных автобусах

Нужно ли прикладывать карту при выходе из автобуса?

Да, на кольцевых маршрутах № 1294 и № 1892 это обязательно, иначе система спишет максимальную стоимость поездки за полный круг.

Действует ли на этих маршрутах карта "Стрелка"?

Нет, на новых направлениях карта "Стрелка" к оплате не принимается, следует использовать "Тройку" или банковскую карту.

Есть ли возможность бесплатной пересадки на метро?

Бесплатная пересадка доступна только при использовании безлимитных абонементов "Единый" для зоны "Пригород".

Останутся ли льготы для жителей Московской области?

Да, бесплатный проезд для льготных категорий граждан Москвы и Подмосковья полностью сохранен.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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