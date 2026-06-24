Транспортное сообщение Москвы и области расширилось: новые маршруты полностью изменили правила поездок

С 27 июня транспортная сеть столичного региона расширяется: современные автобусы большой вместимости свяжут Москву с Красногорском, Химками и Мытищами. Новый этап проекта "Москва — область" впервые обеспечит полноценное сообщение с подмосковным Путилково, а в Химках и Мытищах появятся дополнительные рейсы. Интеграция соседних территорий в единую транспортную систему позволит жителям Подмосковья пользоваться московскими стандартами комфорта, включая бесплатные пересадки на городские маршруты.
На линии выйдут 14 низкопольных автобусов НефАЗ 5299-40-52, закупленных в рамках масштабного обновления парка Мосгортранса. Машины распределят по трем направлениям: маршруты № 1062, № 1294 и № 1892 получат по три, шесть и пять единиц техники соответственно. Каждый борт вмещает до 109 пассажиров и оборудован климат-контролем, портами для зарядки гаджетов и медиаэкранами. Как отмечается на сайте aif.ru, со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, всего в текущем году город получит более 200 таких машин.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области продолжаем расширять сеть пригородных направлений проекта "Москва — область". Уже в эту субботу столичный транспорт впервые придет в подмосковное Путилково. Также новые маршруты появятся в районе Левобережный в Химках и в городе Мытищи. На линии выйдут автобусы большого класса российского производства", — сообщил Ликсутов.
Стоимость проезда зависит от типа платежного средства и дальности поездки: владельцы карты "Тройка" заплатят от 71 до 136 рублей. На кольцевых маршрутах № 1294 и № 1892 крайне важно фиксировать карту на валидаторе дважды — при посадке и выходе, чтобы система корректно рассчитала тариф. Пассажиры с безлимитными абонементами "Единый" (зона "Пригород") смогут существенно экономить, а для льготников сохраняется возможность бесплатного проезда при наличии актуальной социальной карты, которую можно проверить в ближайшем центре госуслуг.
"Развитие единой транспортной системы между Москвой и областью — это логичный шаг, который упрощает жизнь сотням тысяч маятниковых мигрантов. Ввод новых стандартов обслуживания и современных автобусов делает дорогу до метро предсказуемой и безопасной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
К 2026 году планируется объединить еще более 50 пригородных направлений на севере и западе области. Это позволит внедрить единые стандарты качества на ключевых узлах, включая Ярославское и Казанское направления. Модернизация не только обновит технику, но и поможет обустроить выделенные полосы и современные остановки. Высвободившаяся техника областных перевозчиков будет переброшена на усиление внутренних рейсов, подвозящих людей к станциям МЦД.
Да, на кольцевых маршрутах № 1294 и № 1892 это обязательно, иначе система спишет максимальную стоимость поездки за полный круг.
Нет, на новых направлениях карта "Стрелка" к оплате не принимается, следует использовать "Тройку" или банковскую карту.
Бесплатная пересадка доступна только при использовании безлимитных абонементов "Единый" для зоны "Пригород".
Да, бесплатный проезд для льготных категорий граждан Москвы и Подмосковья полностью сохранен.
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