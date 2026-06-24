Мэрия Владивостока подала иск против самостроя, но лишились дара речи: на документе печать своей же администрации

Арбитражный суд Приморского края вынес решение в пользу компании "Автопойнт-ВЛ", защитив капитальный гараж площадью 186 квадратных метров на улице Стрелковой от сноса. Городская администрация совместно с Управлением градостроительства пыталась доказать, что здание является самовольной постройкой, и требовала его демонтажа. Однако в ходе процесса выяснилось, что чиновники сами выдавали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а целевое назначение земельного участка полностью соответствует фактически возведенному строению.

Фото: Openverse by photobankmd, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Гаражи

"Последующий ввод здания в эксплуатацию осуществлялся на основании официальных разрешений, выданных самой администрацией, что соистцами не оспаривалось. В дальнейшем данные документы послужили законным основанием для постановки спорного здания на кадастровый учёт и регистрации права собственности ответчика в Росреестре", — говорится в материалах дела.

Ситуации, когда муниципалитеты пытаются оспорить собственные ранее выданные документы, встречаются в юридической практике регулярно. Судебные инстанции в таких спорах встают на сторону владельца, если не выявлено критических нарушений строительных норм и угроз безопасности пользования объектом. Отсутствие ходатайств о технической экспертизе со стороны мэрии лишь подтверждает слабость позиции обвинения в подобных земельных конфликтах.

"Подобные иски со стороны властей часто разбиваются о факт регистрации права в Росреестре, если процедура не была нарушена изначально, — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова. Администрации сложно доказать незаконность постройки, когда на руках у собственника есть подписанные этой же администрацией акты ввода. Если параметры здания по этажности и площади совпадают с проектными, суд расценивает требования чиновников как необоснованные".

Проверка, проведенная специалистами Управления муниципальной собственности, только подтвердила правоту предпринимателей. Инспекторы зафиксировали, что материалы стен, габариты и количество этажей объекта на сто процентов идентичны тем, что были заявлены в документах. Муниципалитет не смог предоставить веских доказательств того, что гараж нарушает градостроительный регламент, поэтому исковые требования остались без удовлетворения в полном объеме.

Интересно, что на фоне этого процесса во Владивостоке продолжается масштабная зачистка торговых площадей. Продовольственный рынок в районе Спортивной уже полностью уничтожен, на месте павильонов остались лишь фрагменты плитки и обломки конструкций. Тем не менее торговая жизнь в микрорайоне не замерла: продавцы переместились во временные точки рядом с бывшими центрами "Кристалл" и "Союз", где продолжают реализацию одежды и продуктов в полевых условиях.

Главной проблемой для города остается баланс между наведением порядка в городской застройке и соблюдением прав добросовестных собственников. Пример на Стрелковой показывает, что наличие всех разрешений является единственной надежной защитой от экскаватора, в то время как рынки на Спортивной не смогли устоять перед юридическим давлением.