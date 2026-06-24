Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит терпеть эти жестянки: власти Калининграда начали массово убирать опасные автобусы с рейсов
Миллионы за строчку кода: обнародован список учебных заведений с самыми богатыми выпускниками
Сотни миллионов превратились в дым: воронежский бизнесмен поплатился за виртуальные маршруты товаров
Урожай картофеля под угрозой: промедление в начале сезона лишает дачников надежды на сытую зиму
Хью Джекман показал когти: преемник Росомахи останется без ценных советов
Бензин отдают по частям: в Волгограде на АЗС ввели изнурительную процедуру для каждого водителя
ТюмГУ вошел в топ-15 вузов России по уровню зарплат выпускников ИТ-специальностей
Урал выкатил тяжелую артиллерию: в Екатеринбурге промышленники пошли на дерзкий и мощный прорыв
Миф о превосходстве коры разрушен: ученые обнаружили примитивный тумблер фокуса у всех живых

Мэрия Владивостока подала иск против самостроя, но лишились дара речи: на документе печать своей же администрации

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Арбитражный суд Приморского края вынес решение в пользу компании "Автопойнт-ВЛ", защитив капитальный гараж площадью 186 квадратных метров на улице Стрелковой от сноса. Городская администрация совместно с Управлением градостроительства пыталась доказать, что здание является самовольной постройкой, и требовала его демонтажа. Однако в ходе процесса выяснилось, что чиновники сами выдавали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а целевое назначение земельного участка полностью соответствует фактически возведенному строению.

Гаражи
Фото: Openverse by photobankmd, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Гаражи

"Последующий ввод здания в эксплуатацию осуществлялся на основании официальных разрешений, выданных самой администрацией, что соистцами не оспаривалось. В дальнейшем данные документы послужили законным основанием для постановки спорного здания на кадастровый учёт и регистрации права собственности ответчика в Росреестре", — говорится в материалах дела.

Ситуации, когда муниципалитеты пытаются оспорить собственные ранее выданные документы, встречаются в юридической практике регулярно. Судебные инстанции в таких спорах встают на сторону владельца, если не выявлено критических нарушений строительных норм и угроз безопасности пользования объектом. Отсутствие ходатайств о технической экспертизе со стороны мэрии лишь подтверждает слабость позиции обвинения в подобных земельных конфликтах.

"Подобные иски со стороны властей часто разбиваются о факт регистрации права в Росреестре, если процедура не была нарушена изначально, — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова. Администрации сложно доказать незаконность постройки, когда на руках у собственника есть подписанные этой же администрацией акты ввода. Если параметры здания по этажности и площади совпадают с проектными, суд расценивает требования чиновников как необоснованные".

Проверка, проведенная специалистами Управления муниципальной собственности, только подтвердила правоту предпринимателей. Инспекторы зафиксировали, что материалы стен, габариты и количество этажей объекта на сто процентов идентичны тем, что были заявлены в документах. Муниципалитет не смог предоставить веских доказательств того, что гараж нарушает градостроительный регламент, поэтому исковые требования остались без удовлетворения в полном объеме.

Интересно, что на фоне этого процесса во Владивостоке продолжается масштабная зачистка торговых площадей. Продовольственный рынок в районе Спортивной уже полностью уничтожен, на месте павильонов остались лишь фрагменты плитки и обломки конструкций. Тем не менее торговая жизнь в микрорайоне не замерла: продавцы переместились во временные точки рядом с бывшими центрами "Кристалл" и "Союз", где продолжают реализацию одежды и продуктов в полевых условиях.

Главной проблемой для города остается баланс между наведением порядка в городской застройке и соблюдением прав добросовестных собственников. Пример на Стрелковой показывает, что наличие всех разрешений является единственной надежной защитой от экскаватора, в то время как рынки на Спортивной не смогли устоять перед юридическим давлением.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Уверенность Киева в тактике дальних ударов привела к радикальной коррекции его политики
Военные новости
Уверенность Киева в тактике дальних ударов привела к радикальной коррекции его политики
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом
Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом
Последние материалы
Под самым носом у США: малайзийский гигант вскрыл новую нефтегазовую жилу на миллиард баррелей
Огородники совершают роковую ошибку: попытка раздавить врага на грядке обернется массовым нашествием
В доме короля поп-музыки: как Ольга Бузова оказалась в особняке Майкла Джексона и что она там делала
Машина превратилась в сейф: владельцы в Японии и РФ десятилетиями не продают эти старые модели
На Патриарших без своего угла: почему Михаил Ефремов вынужден снимать квартиру и кто ему помогает
Еда стала партнёром: эти дикие хищники умудрились завести общий бизнес с добычей
Смена отелей на бревенчатые избы в России: масштабный тренд перевернул правила летнего отдыха
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Ноготь меняет цвет? 5 признаков того, что ваш организм атакует грибок
Пустые грядки в июне: фатальное бездействие превратит огород в выжженную пустыню
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.