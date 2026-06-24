Традиции зодчества встретились с дерзким модерном: в Тюмени завершили работу над масштабным проектом

В Тюмени появится новый знаковый объект, в котором мастера соединили эстетику сибирского деревянного зодчества и принципы современного паблик-арта. Необычная инсталляция призвана стать точкой притяжения для горожан, желающих погрузиться в историю края и сделать памятные кадры в развивающемся районе Плеханово. Открытие площадки приурочено к 440-летнему юбилею города, который планируют отметить с размахом, сопоставимым по значимости с крупными семейными праздниками в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тюмень

Концепция "МЫ": отражение идентичности в городской среде

Проект с символичным названием "МЫ" стал триумфатором творческого конкурса "Вместе со Страной". В основе идеи лежит отказ от образа единого мифического покровителя в пользу признания ценности каждого жителя. Как пишет nashgorod.ru, концепция объекта позиционирует самих горожан как главных хранителей и творцов истории своего дома. Автором художественного решения выступила столичный дизайнер Любовь Терикова, которая работает над архитектурными формами более десяти лет.

""МЫ" — это арт-объект, который становится живым отражением жителей Тюмени и их бережного отношения к традициям и городу. Это переосмысление одного персонажа в пользу множества людей и их историй. Хранители — это мы сами", — подчеркнула в описании своей работы Любовь Терикова.

Размещение скульптуры на пешеходном бульваре жилого комплекса "Домашний" обусловлено стремлением застройщика "Страна Девелопмент" качественно преобразить облик спальных районов. Перед участниками фестиваля стояла задача создать визуальный символ, который органично впишется в современное благоустройство и пробудит чувство локального патриотизма. Примечательно, что такие инициативы часто находят отклик в вопросах защиты местной экосистемы и создания комфортной среды для всех поколений.

"Интеграция искусства в жилые кварталы помогает сформировать эмоциональную связь человека с местом его проживания, что крайне важно для предотвращения превращения районов в безликие бетонные джунгли", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Путь к финалу: от огромных коней до философских смыслов

Второй фестиваль паблик-арта собрал более тридцати заявок от художников и архитекторов со всей страны. Участники предлагали порой радикальные решения: от огромных металлических подков до гигантских ростовых фигур коней. Жюри отдало предпочтение варианту, который наиболее точно передает тепло семейного очага и связь с наследием предков через архитектурные цитаты. Подобное внимание к деталям и уважение к памяти поколений прослеживается и в других сферах жизни города, включая судебную защиту интересов семей и сохранение преемственности.

Новая инсталляция станет подарком на 440-летие Тюмени и появится на бульваре уже этим летом. Кураторы проекта выразили надежду, что "Хранитель" микрорайона поможет превратить обычное пространство двора в культурный центр местного масштаба. Важно, чтобы такие объекты не только радовали глаз, но и были долговечными, выдерживая сибирские морозы и активную эксплуатацию, подобно надежным раритетам прошлых лет, сохранившимся до наших дней.

Ответы на популярные вопросы о новом арт-объекте

Когда установят инсталляцию в Тюмени?

Торжественное открытие объекта запланировано на лето текущего года, мероприятие приурочено к празднованию 440-летия города.

Где именно будет находиться арт-объект "МЫ"?

Инсталляцию смонтируют на пешеходном бульваре внутри жилого комплекса "Домашний", расположенного в районе Плеханово.

Кто стал автором победившей концепции?

Идея принадлежит московскому дизайнеру-проектировщику Любови Териковой, победившей в конкурсе "Вместе со Страной".

Какая главная идея заложена в скульптуру?

Работа символизирует объединение жителей Тюмени, где каждый человек выступает хранителем традиций и истории своего микрорайона.

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