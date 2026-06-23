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Тюменские улицы перейдут в режим пешеходов: массовые гуляния вынудили штабы изменить схему

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени 27 июня центральные улицы станут пешеходными из-за проведения общегородского выпускного бала. Транспортные ограничения вступят в силу в 11:00 и продлятся до полуночи, охватывая ключевые участки дорожной сети в историческом центре города. Муниципальные службы Тюмени уже начали установку временных знаков, чтобы избежать заторов в праздничный день.

Тюмень
Фото: Openverse by Дмитрий Кошелев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюмень

Схема перекрытий и пути объезда

Движение полностью заблокируют на улице 25 Октября, на отрезке от Водопроводной до Орджоникидзе. Также проезд будет невозможен по улице Водопроводной на участке между 25 Октября и Осипенко. В условиях плотного городского трафика водителям стоит учитывать эти изменения и заранее планировать поездки в районе набережной и административного центра.

Для объезда закрытых зон рекомендуется использовать улицы Свердлова, Осипенко, Комсомольскую и Орджоникидзе. Учитывая, что камеры Тюменской области фиксируют любые нарушения маневрирования в реальном времени, автомобилистам следует проявлять особую осторожность при выборе альтернативных путей. Как отмечают tmn.aif.ru, ссылаясь на данные городской администрации, соблюдение временной разметки поможет избежать транспортного коллапса во время массовых гуляний.

"Перекрытие центральных артерий в такие дни — стандартная мера безопасности при высоком скоплении молодежи. Важно, чтобы горожане пересмотрели логистику выходного дня уже сейчас", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Безопасность и логистика праздника

Общегородской выпускной считается одним из самых масштабных событий года, требующим строгой координации экстренных служб. Ограничения затронут не только личные автомобили, но и маршруты общественного транспорта, которые будут временно перенаправлены на соседние улицы. Власти призывают жителей Тюмени отнестись с пониманием к неудобствам и не оставлять машины в зоне действия запрещающих знаков во избежание эвакуации.

Мероприятие проходит на фоне активного развития образовательной среды региона, где колледжи Тюмени постепенно интегрируются в бизнес-процессы. Высокий уровень организации праздника призван подчеркнуть статус города как комфортного места для старта карьеры молодых специалистов. Порядок в местах проведения торжества будут обеспечивать дополнительные наряды полиции и волонтеры.

Ответы на популярные вопросы о перекрытии дорог в Тюмени

Во сколько закроют проезд в центре города?

Движение будет ограничено с 11:00 27 июня до 23:59 того же дня.

Какие именно улицы будут недоступны для проезда?

Запрет коснется улицы 25 Октября (от Водопроводной до Орджоникидзе) и улицы Водопроводной (от 25 Октября до Осипенко).

Как лучше объехать закрытые участки?

Наиболее удобными маршрутами станут улицы Осипенко, Свердлова, Комсомольская и Орджоникидзе.

С чем связаны такие масштабные ограничения?

Меры приняты для обеспечения безопасности выпускников и жителей города во время празднования общегородского выпускного.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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