Тишина в эфире Тюмени: технический сбой лишит горожан привычных каналов и радиостанций

В ближайшие недели жителей Тюмени ожидают серьезные изменения в работе эфирного вещания. Из-за проведения планового технического обслуживания на объектах РТРС в городе зафиксируют временное отсутствие телевизионного и радиосигнала. Подобные меры необходимы для поддержания стабильной работы оборудования в долгосрочной перспективе.
Основные ограничения затронут городскую сеть уже 24 июня: с 10:00 до 18:00 из эфира исчезнут популярные музыкальные станции, включая "Наше Радио", "Радио Энерджи" и "Красную Армию". Наиболее заметный перерыв в вещании запланирован на период с 6 по 8 июля, когда в дневное время (с 10:40 до 17:00) могут полностью отключиться первый и второй мультиплексы цифрового ТВ. В это время жителям не будут доступны основные федеральные телеканалы.
Как сообщает nashgorod.ru, заключительный этап работ на телебашне пройдет с 8 по 10 июля, что отразится на трансляции "Вестей FM", "Маяка" и "Радио России". Профилактика продлится до 27 июля. В этот период перебои с радиосигналом также будут носить плановый характер.
"Регулярная профилактика высотных сооружений связи — это залог отсутствия аварийных ситуаций в зимний период, когда восстановительные работы затруднены", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Помимо цифровых ограничений, жителей района улицы Пермякова предупредили о физических рисках, связанных с обновлением облика телебашни. Во время покрасочных работ микрочастицы краски могут распространяться ветром на значительное расстояние. Владельцам транспорта настоятельно рекомендуют не парковать машины в радиусе 150 метров от мачты.
Технические службы также советуют жильцам близлежащих домов держать окна плотно закрытыми в часы проведения работ. Несмотря на то что процесс цифровизации в Тюменской области активно развивается, включая даже такие сферы, как ритуальные услуги, традиционное радиовещание и ТВ всё еще требуют классического сервисного обслуживания "на высоте".
Многие регламентные процедуры, особенно связанные с покраской и верхолазными работами на большой высоте, требуют естественного освещения и соблюдения строгих норм безопасности, что невозможно в темное время суток.
Плановые отключения на телебашне касаются только эфирного (наземного) сигнала. Если ваш провайдер получает сигнал через спутник или оптоволокно, трансляция продолжится в обычном режиме.
В большинстве случаев приемники восстанавливают связь автоматически. Если этого не произошло, рекомендуется запустить в настройках телевизора или приставки функцию автоматического поиска каналов.
Использование защитных чехлов-тентов может помочь, однако специалисты РТРС настаивают именно на выводе имущества из стопятидесятиметровой зоны для гарантированного исключения ущерба.
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