Огромные щиты стоят без дела: в Красноярске озвучили правду о переносе сроков запуска метро

Жители столицы Красноярского края обеспокоены затянувшимся молчанием вокруг главной городской стройки — метрополитена. Последние официальные отчеты о продвижении работ публиковались еще в мае, когда подрядные организации получили одобрение госэкспертизы на возведение депо.

Фото: Own work by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красноярск

С тех пор информационное поле пустует, а тяжелая техника на ключевых участках в историческом центре города остается неподвижной. Горожане в социальных сетях пытаются выяснить причины застоя и целесообразность введенных ограничений.

Технологические паузы и перенос сроков

В краевом Министерстве транспорта затишье на стройплощадках объясняют спецификой реализации столь масштабного объекта. По официальной версии, проходка тоннелей не может быть непрерывной на всех отрезках одновременно, так как требует ювелирной точности в согласовании инженерных решений.

Ведомство подчеркивает, что пока на одних точках работа кипит, на других идет подготовка документации. Примечательно, что сроки завершения строительства официально сдвинулись с 2026 на 2028 год из-за необходимости внедрения специальных технических условий и регламентов.

Ситуация с перекрытием дорог в центре города также вызывает массу споров, ведь привычные маршруты изменились задолго до активной фазы работ, пишет prmira.ru. Власти мотивируют это сложностью подземных коммуникаций и плотной застройкой, требующей заблаговременного освобождения территории.

Масштабные инфраструктурные проекты часто требуют радикальных мер, аналогично тому, как расширение транспортной артерии на правобережье Красноярска вынуждает чиновников прибегать к процедуре изъятия земель и сноса строений.

"Такие гигантские задержки в информировании населения создают вакуум доверия. Любая стройка в условиях плотной застройки — это риск, но отсутствие динамики на площадках в центре города при наличии китайских субподрядчиков с их мощными ресурсами выглядит странно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Текущее состояние тоннелей и задействованная техника

На сегодняшний день из шести запланированных участков реальная активность зафиксирована лишь на одном. По состоянию на май, в работе находится только один тоннелепроходческий комплекс — "Евгения", который прокладывает путь от Высотной в сторону улицы Копылова под управлением китайских специалистов.

Остальные пять щитов, предназначенные для проходки, фактически простаивают. Стоит отметить, что общая протяженность путей должна составить 23 километра, из которых уже готово около 9,5 километра (с учетом мощностей еще советского наследия), а проложить осталось более половины пути.

"Строительство метротрамвая начато в установленные контрактами сроки, срок строительства продлён в связи с необходимостью разработки специальных технических условий", — отмечается в официальном ответе Минтранса.

Ведомство настаивает, что работа идет в графике, утвержденном новыми соглашениями. Пока подземные работы замедлены, в наземной части город продолжает меняться: например, на улице Диктатуры Пролетариата уже начали прокладку велодорожек и обновление пешеходных зон, пытаясь компенсировать транспортные неудобства общим благоустройством.

Ответы на популярные вопросы о строительстве метро в Красноярске

Почему перенесли сдачу метро на 2028 год?

Первоначальные сроки не учитывали необходимость разработки индивидуальных технических регламентов и специальных условий для проекта метротрамвая, что потребовало дополнительного времени на проектирование.

Сколько тоннелепроходческих щитов сейчас работает?

Из шести комплексов, находящихся на площадках города, в активном движении находится только щит под названием "Евгения", работающий на отрезке от Высотной до Копылова.

Зачем перекрыли центр города, если техника стоит?

Минтранс объясняет это необходимостью проведения подготовительных работ и перекладки огромного объема подземных коммуникаций в условиях очень плотной городской застройки.

Какая часть тоннелей уже проложена?

С учетом старой советской выработки пройдено около 9,5 километра однопутных тоннелей. Строителям предстоит проложить еще около 13,5 километра до завершения первой линии.

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