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Ремонт больше не проблема: жителей Подмосковья избавили от долгого ожидания спецтехники

Россия » Центр » Москва

В Московской области автоматизировали процесс вывоза строительного мусора с помощью специального голосового ассистента. Цифровой сервис помогает жителям оперативно избавляться от остатков материалов после ремонта, исключая ожидание ответа оператора. Согласно статистике, предоставленной профильным министерством, программа уже отработала около 16 тысяч обращений, обеспечив каждого заявителя необходимой обратной связью.

утилизация крупного мусора
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
утилизация крупного мусора

Цифровизация экологии в Подмосковье

Робот принимает звонки практически мгновенно, не допуская очередей на линии. Он не только регистрирует заявки на транспортировку отходов, но и разъясняет правила легальной утилизации. Внедрение таких технологий заметно упрощает быт, подобно тому как московские технологические стартапы внедряют решения для замены импортного программного обеспечения в различных отраслях.

Эффективность системы подтверждается тем, что более тысячи заявок уже завершились фактической отправкой мусора на перерабатывающие комплексы. Умный помощник самостоятельно обрабатывает 94% всего входящего трафика, что позволило существенно разгрузить диспетчерские службы региона. Как сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на данные регионального Мингосуправления, жителям достаточно набрать номер 122 с добавочным 7, чтобы оформить вывоз строительных остатков.

"Повсеместное внедрение ИИ-ассистентов в коммунальную сферу позволяет не только экономить бюджетные средства, но и минимизировать человеческий фактор при оформлении важных заявок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Развитие инфраструктурных сервисов

Проект "Вывоз стройотходов" остается эксклюзивным инструментом для территории Подмосковья. Использование автоматики ускоряет логистические цепочки и препятствует образованию стихийных свалок в лесах и во дворах жилых домов. Это направление перекликается с общей тенденцией на вовлечение жителей в социальные проекты, которую поддерживает, например, подмосковная "Молодая Гвардия" через свои инициативы.

Запуск ассистента стал ответом на запрос населения о более прозрачном механизме работы с крупногабаритным мусором. Несмотря на высокую степень автоматизации, пользователи всегда могут получить консультацию по альтернативным способам подачи документов в случае необходимости. В конечном счете, целью сервиса является формирование легального рынка переработки вторсырья в регионе.

Ответы на популярные вопросы о вывозе стройотходов

Как связаться с голосовым помощником в Подмосковье?

Для этого необходимо позвонить по единому номеру 122 и набрать добавочный код 7.

Какую долю звонков робот обрабатывает без участия человека?

Автоматический режим успешно справляется с 94% всех поступающих телефонных обращений.

Сколько заявок уже было выполнено через новый сервис?

На данный момент успешно утилизированы отходы по более чем тысяче подтвержденных заявок.

Доступен ли сервис в других регионах России?

Нет, на текущий момент цифровая система функционирует исключительно на территории Московской области.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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