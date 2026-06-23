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Рынок завалит местным урожаем: аграрии Московской области пошли на рекордное расширение угодий

Россия » Центр » Москва

Сельскохозяйственные предприятия Московской области существенно нарастили производство ягод за последние три года. По сведениям профильного регионального министерства, общая площадь насаждений увеличилась с 412 до 553 гектаров. Развитие отрасли позволяет не только обеспечивать внутренний рынок, но и привлекать новые инвестиции в агропромышленный сектор, включая возможности, которые открывает льготная ипотека для профильных хозяйств.

Урожай клубники в руке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай клубники в руке

Динамика расширения ягодников и структура урожая

Согласно статистическим данным, площадь земель, где уже собирают плоды, выросла с 294 до 420 гектаров. В текущем сезоне аграрии рассчитывают получить около 2 тысяч тонн продукции. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", почти 50% от всего объема сбора придется на садовую землянику (клубнику), которая остается самой популярной культурой у местных производителей.

На территории региона сейчас активно работают более 20 крупных хозяйств и фермерских объединений. Уборочная кампания уже стартовала, и свежая ягода начала поступать на прилавки. Параллельно с развитием открытого грунта в регионе совершенствуются и закрытые технологии, например, расширяются тепличные комплексы (как в Электростали), что требует квалифицированных кадров из системы профессионального образования.

"Активный рост ягодных площадей в Подмосковье свидетельствует о высокой рентабельности этого сектора и грамотном импортозамещении, когда фермеры делают ставку на скоропортящийся, но востребованный местный продукт", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о производстве ягод в Подмосковье

Какая ягода является основной в Подмосковье?

Лидирующую позицию занимает клубника, на долю которой приходится примерно половина всего урожая в регионе.

На сколько выросли площади насаждений с 2023 года?

Общая площадь ягодников увеличилась на 141 гектар, достигнув показателя в 553 гектара к 2026 году.

Сколько хозяйств занимаются выращиванием ягод?

В этой отрасли задействовано более 20 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств Московской области.

Какой урожай ожидается в текущем году?

Сельхозпроизводители планируют собрать совокупный урожай объемом около 2 тысяч тонн ягодных культур.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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