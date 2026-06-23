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Уральский смерч идёт на Пермь? Синоптик ответил, доберётся ли торнадо до региона

Россия » Урал

Мощный смерч, который обрушился на Свердловскую область и буквально перепахал жилые кварталы города Кушва, не угрожает Пермскому краю. Синоптик Андрей Шихов успокоил жителей соседнего региона: стихия движется по траектории, уводящей опасную воронку далеко в сторону от Прикамья. Несмотря на локализацию угрозы, сам факт появления торнадо такой разрушительной силы на Урале признают аномальным — гигантский вихрь срывал крыши и валил сосны.

Смерч
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смерч

Куда уходит уральский смерч

Причиной возникновения редкого для этих широт явления стала резкая электроактивность атмосферы на стыке Свердловской области и Прикамья. Андрей Шихов, на которого ссылается perm.aif.ru, отмечает, что вихрь смещается в северном и северо-восточном направлениях. Это означает, что эпицентр стихии отдаляется от Пермского края, минимизируя риски для его жителей. Однако общая нестабильность климата в регионе продолжает удивлять ученых. Подобные аномальные изменения уровня воды и внезапные природные катаклизмы уже фиксировались на территории Западной Сибири и Урала.

"Для этой местности торнадо — случай исключительный. Обычно энергии в атмосфере не хватает для закручивания столь мощных потоков, но текущий температурный контраст создал идеальные условия для стихии. В данном случае зафиксирована резкая электроактивность на стыке Свердловской области и Прикамья. Сейчас вихрь смещается в северном и северо-восточном направлениях, эпицентр отдаляется от Пермского края, что минимизирует риски для жителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Последствия удара по Кушве

Ранее сообщалось, что на Свердловскую область обрушился мощный смерч, основной удар принял город Кушва. Очевидцы описывают происходящее как сцены из фильмов-катастроф: воронка прошла сквозь застройку, оставляя после себя руины. В результате разгула природы 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Масштаб разрушений впечатляет: с домов сорвана кровля, а вековые деревья вырваны с корнем. Кроме того, более четырех тысяч семей остались без электроснабжения из-за обрывов на линиях передач.

Как выжить при встрече с воронкой

Синоптики и спасатели предупреждают: торнадо несет прямую угрозу жизни. Если вы заметили формирование воронки, необходимо немедленно найти надежное укрытие. Оптимальный вариант — капитальное строение. Внутри здания следует держаться подальше от окон, так как разлетающиеся осколки стекла являются основной причиной ранений. Автомобиль в такой ситуации не может считаться безопасным местом — ветер способен легко перевернуть машину или поднять её в воздух.

"Если стихия застала вас на открытом пространстве, не пытайтесь убежать от нее. Ищите любую низину, овраг или канаву. Ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле, закрыв голову руками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Параметр события Данные по Кушве
Количество пострадавших 16 человек
Дома без электричества более 4000 семей
Направление движения север, северо-восток
Ущерб срыв крыш, повал деревьев, обрыв ЛЭП

Ответы на популярные вопросы о торнадо на Урале

Почему смерчи стали появляться на Урале?

Это связано с резкими перепадами температур и столкновением контрастных воздушных масс. Глобальные изменения климата делают такие экстремальные явления возможными даже в регионах, где их раньше не фиксировали.

Безопасно ли находиться в подвале дома?

Да, подвалы и цокольные этажи считаются наиболее надежными убежищами. Главное — убедиться, что сверху нет тяжелых конструкций, которые могут обрушиться и заблокировать выход.

Как долго обычно длится торнадо?

Время жизни отдельной воронки на земле может варьироваться от нескольких минут до часа. Уральский смерч прошел основную часть пути по жилым массивам достаточно быстро, но этого хватило для серьезных разрушений.

Может ли прогноз погоды предсказать смерч заранее?

Точное место возникновения торнадо предсказать крайне сложно. Синоптики видят лишь условия, благоприятные для его образования, и выпускают штормовое предупреждение.

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Экспертная проверка: метеоролог Сергей Баранов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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