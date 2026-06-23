Новосибирская область готовится затянуть пояса на автозаправочных станциях. Региональные власти всерьез обсуждают введение лимитов на продажу бензина и дизеля. Губернатор Андрей Травников пояснил: данная мера необходима для предотвращения необоснованного ажиотажа и спекуляций.
Соседние регионы уже начали дозировать отпуск горючего, и Новосибирск рискует стать "дойной коровой" для заезжих охотников за дешевым литром. Чтобы местные баки не опустели из-за чужого ажиотажа, власти решили действовать на опережение. Травников поручил Минпромторгу договориться с владельцами АЗС — теперь нефтяникам придется играть по правилам чиновников.
"Введение жестких квот на отпуск топлива — это классический предохранитель. Если в одном регионе цена или доступность ресурса меняется, соседи моментально высасывают запасы через логистические артерии. Сейчас задача — перекрыть кислород спекулянтам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Важно понимать: это не дефицит в чистом виде, а попытка избежать хаоса. Когда каждый второй пытается запастись впрок, система начинает захлебываться. Лимиты должны сработать как холодный душ для паникеров.
Пока Новосибирск только примеряет "намордник" на пистолеты АЗС, другие города уже живут в новой реальности. В Севастополе, например, розничную продажу горючего и вовсе ставили на паузу на двое суток. Там причины куда жестче — прилеты со стороны Украины и перестройка логистических путей заставили город перейти в режим жесткой экономии. Новосибирск же страдает от эха этих проблем и внутренней паники.
Травников процитировал свои планы четко: "Чтобы не допустить спекулятивного спроса, нам придется пойти на такое решение". Это не просьба, а фактический анонс новой реальности. Пока одни обсуждают силовые челленджи с автомобилями, простым водителям стоит проверить уровень в баке прямо сейчас.
"Любые ограничения на АЗС — это удар по цепочкам поставок товаров первой необходимости. Если фура не может заправиться до полного бака, стоимость доставки ползет вверх быстрее, чем стрелка тахометра. Нужно четко разделять частников и коммерческий транспорт", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.
Для электроники современных АЗС введение лимитов — это пара кликов в настройках софта. Проблема в другом: как это отразится на поведении людей. Как только объявляют об ограничениях, жадность просыпается даже в самых спокойных. Власти обещают, что "сухого закона" не будет, но привычка лить "до полного" скоро может стать роскошью.
Основная цель — остановить спекулянтов и тех, кто перекупает бензин для перепродажи в соседние регионы, где дефицит уже ощутим.
Обычно для муниципальных служб и перевозчиков действуют отдельные контракты, лимиты на розничных АЗС их затрагивать не должны.
Сроки зависят от стабилизации спроса и налаживания новых логистических маршрутов, через которые горючее поступает в регион.
В рамках ограничений часто вводят запрет на отпуск горючего в тару, разрешая заправку только непосредственно в бензобак автомобиля.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.