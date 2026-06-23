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Местные баки скоро опустеют: в Новосибирской области решились на введение жестких норм на АЗС

Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирская область готовится затянуть пояса на автозаправочных станциях. Региональные власти всерьез обсуждают введение лимитов на продажу бензина и дизеля. Губернатор Андрей Травников пояснил: данная мера необходима для предотвращения необоснованного ажиотажа и спекуляций.

Бензоколонки на автозаправочной станции
Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бензоколонки на автозаправочной станции

Бензиновый заслон: зачем нужны лимиты

Соседние регионы уже начали дозировать отпуск горючего, и Новосибирск рискует стать "дойной коровой" для заезжих охотников за дешевым литром. Чтобы местные баки не опустели из-за чужого ажиотажа, власти решили действовать на опережение. Травников поручил Минпромторгу договориться с владельцами АЗС — теперь нефтяникам придется играть по правилам чиновников.

"Введение жестких квот на отпуск топлива — это классический предохранитель. Если в одном регионе цена или доступность ресурса меняется, соседи моментально высасывают запасы через логистические артерии. Сейчас задача — перекрыть кислород спекулянтам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Важно понимать: это не дефицит в чистом виде, а попытка избежать хаоса. Когда каждый второй пытается запастись впрок, система начинает захлебываться. Лимиты должны сработать как холодный душ для паникеров. 

Логистический тупик и уроки соседей

Пока Новосибирск только примеряет "намордник" на пистолеты АЗС, другие города уже живут в новой реальности. В Севастополе, например, розничную продажу горючего и вовсе ставили на паузу на двое суток. Там причины куда жестче — прилеты со стороны Украины и перестройка логистических путей заставили город перейти в режим жесткой экономии. Новосибирск же страдает от эха этих проблем и внутренней паники.

 

Травников процитировал свои планы четко: "Чтобы не допустить спекулятивного спроса, нам придется пойти на такое решение". Это не просьба, а фактический анонс новой реальности. Пока одни обсуждают силовые челленджи с автомобилями, простым водителям стоит проверить уровень в баке прямо сейчас.

"Любые ограничения на АЗС — это удар по цепочкам поставок товаров первой необходимости. Если фура не может заправиться до полного бака, стоимость доставки ползет вверх быстрее, чем стрелка тахометра. Нужно четко разделять частников и коммерческий транспорт", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Технический разбор: выдержит ли система

Для электроники современных АЗС введение лимитов — это пара кликов в настройках софта. Проблема в другом: как это отразится на поведении людей. Как только объявляют об ограничениях, жадность просыпается даже в самых спокойных.  Власти обещают, что "сухого закона" не будет, но привычка лить "до полного" скоро может стать роскошью. 

Ответы на популярные вопросы о топливных ограничениях

Зачем вводить лимиты, если топлива хватает?

Основная цель — остановить спекулянтов и тех, кто перекупает бензин для перепродажи в соседние регионы, где дефицит уже ощутим.

Коснутся ли ограничения общественного транспорта?

Обычно для муниципальных служб и перевозчиков действуют отдельные контракты, лимиты на розничных АЗС их затрагивать не должны.

Как долго будут действовать эти меры?

Сроки зависят от стабилизации спроса и налаживания новых логистических маршрутов, через которые горючее поступает в регион.

Можно ли заправлять топливо в канистры?

В рамках ограничений часто вводят запрет на отпуск горючего в тару, разрешая заправку только непосредственно в бензобак автомобиля.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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