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Урал содрогнулся от удара стихии: мощный смерч превратил жилые кварталы в груды мусора

Россия » Урал » Екатеринбург

Уральский хребет содрогнулся под ударом стихии. На город Кушка в Свердловской области обрушился смерч — явление, нетипичное для северных широт, но сокрушительное по своей силе. Воронка, словно гигантское сверло, прошла сквозь жилые кварталы, перемалывая кровли и вмиг превращая архитектуру в строительный мусор. Железо и дерево не выдержали напора воздуха: пострадали 97 домов, а 16 местных жителей оказались на больничных койках.

Смерч
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смерч

Масштаб бедствия: обесточенный город

Стихия не выбирала цели. По данным регионального управления МЧС, ураганный ветер, сопровождавший смерч, обрушил опоры линий электропередач, оставив без света более четырех тысяч частных хозяйств. Семь автомобилей раздавлены упавшими деревьями и обломками конструкций. Соцсети наводнили кадры, где черная воронка гнет вековые сосны, словно спички, и движется на жилой сектор. 

"Смерчи для Урала — аномалия, вызванная резким столкновением холодных арктических масс и перегретого воздуха из южных степей. Инфраструктура региона проектировалась с учетом снеговых нагрузок, но не прямых ударов вихревых потоков такой мощности", — объяснил в беседе с Pravda Ru климатолог Павел Лебедев.

Энергетики работают в авральном режиме. Масштаб разрушений сопоставим с последствиями серьезных технологических аварий. Пока коммунальные службы кромсают поваленные стволы и восстанавливают провода, власти города ввели режим повышенной готовности. Оценка ущерба продолжается — при свете дня комиссиям предстоит зафиксировать каждый сорванный лист шифера и выбитое стекло.

Борьба с последствиями и режим ЧС

Медики Кушки приняли на себя первый удар: 16 пострадавших обратились за помощью в первые часы после прохождения воронки. Травмы разные — от порезов разбитым стеклом до ушибов от летящих конструкций. В городе развернуты пункты временного размещения, хотя большинство жителей предпочитает оставаться у своих разрушенных очагов, опасаясь за сохранность имущества. 

Показатель Данные по Кушке
Поврежденные жилые дома 97 строений
Пострадавшие (медицинская помощь) 16 человек
Отключено от электроснабжения > 4 000 домов
Поврежденный транспорт 7 автомобилей

На помощь местным администрациям выдвинулись расчеты МЧС из соседних муниципалитетов. Сейчас основная задача — закрыть тепловые контуры поврежденных зданий до наступления ночных холодов. 

"Восстановление 97 домов потребует экстренного выделения средств из резервного фонда области. Главная проблема сейчас — не только стройматериалы, но и юридическое оформление ущерба для получения компенсаций в условиях режима повышенной готовности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертный взгляд на погодные аномалии

Природа Среднего Урала всегда была суровой, но предсказуемой. Появление смерчей сигнализирует о серьезной климатической разбалансировке. Пока чиновники считают убытки, экологи предупреждают: такие инциденты могут стать регулярными. Защитить от них может лишь тотальная ревизия строительных норм и систем раннего оповещения, которые в этот раз сработали не везде.

Тяжелая техника продолжает работу на улицах. Заводы региона готовы поставить необходимый металлопрокат и стройматериалы для скорейшего восстановления города. Урал не раз доказывал, что умеет держать удар — будь то экономический кризис или ярость небес.

Ответы на популярные вопросы о смерчах на Урале

Откуда на Урале берутся смерчи?

Они возникают из-за конфликта температурных режимов: жаркий воздух с юга сталкивается с холодным фронтом, создавая мощные восходящие потоки и вращение.

Как защитить свой дом от сильного ветра?

Необходимо регулярно проверять надежность крепления кровельных листов и не высаживать крупные деревья вплотную к линиям электропередач и стенам.

Полагается ли компенсация за поврежденную машину?

Да, если у вас оформлен полис КАСКО (риск "стихийное бедствие") или если удастся доказать вину коммунальщиков в ненадлежащем содержании упавших деревьев.

Куда обращаться пострадавшим в Кушке?

В штаб по ликвидации последствий ЧС при местной администрации для фиксации ущерба и получения материальной помощи из резервного фонда.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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