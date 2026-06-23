Железную дорогу в Крыму перекрыли: составы из Петербурга теперь разворачивают в Керчи

Пассажиры поездов "Таврия", планирующие поездки в Крым из Санкт-Петербурга и в обратном направлении, столкнулись с резким изменением логистики из-за технических работ на железной дороге. Прямое железнодорожное сообщение с ключевыми курортными городами полуострова временно ограничено: теперь составы будут курсировать только до Керчи. Чтобы не опоздать на стыковочные рейсы и избежать транспортного коллапса, туристам придется пересесть на специально организованные автобусы, которые свяжут ж/д станцию с Симферополем, Севастополем и Евпаторией.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Купе поезда

Новая конечная: почему поезда не идут дальше Керчи

С 23 июня перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" вносит коррективы в расписание поездов "Таврия". Причиной стало временное закрытие участка Крымской железной дороги для проведения плановых работ. Теперь составы, следующие из Санкт-Петербурга, будут завершать свой маршрут на станции Керчь Южная. Аналогичное правило действует и для поездов, отправляющихся из Крыма на север: посадка в вагоны будет производиться исключительно в Керчи.

"Такие изменения требуют от пассажиров повышенного внимания к времени отправления автобусов-шаттлов. Важно учитывать, что время в пути увеличится из-за необходимости перевалки багажа и дорожной ситуации на трассе "Таврида"", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Автобусные шаттлы: как устроена пересадка

Для минимизации неудобств организована мультимодальная схема перевозки. Пассажиров, прибывающих в Керчь, будут ждать автобусы, распределенные по основным туристическим направлениям. Аналогичная система работает и в обратную сторону: из Феодосии, Евпатории, Севастополя и Симферополя туристов доставят в Керчь к моменту отправления их поездов. Это решение позволяет сохранить права пассажиров на получение услуги в полном объеме, несмотря на инфраструктурные ограничения.

"При планировании таких сложных маршрутов туристам стоит заранее уточнить точки сбора для автобусного трансфера. Обычно это привокзальные площади, но из-за большого потока людей места посадки могут быть смещены", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Маршрут №179/180: подробная схема движения

Особое внимание уделено поезду №179/180, связывающему Симферополь и Санкт-Петербург. Для него разработана расширенная сеть автобусного подвоза. Транспорт будет собирать людей не только в конечных пунктах, но и на промежуточных станциях, таких как Саки, Владиславовка, Семь Колодезей и Багерово. Это позволит жителям небольших населенных пунктов Крыма добраться до Керчи без лишних пересадок на рейсовом транспорте.

"Пассажирам следует помнить, что в поездах дальнего следования сервис остается неизменным, однако в автобусах комфорт будет зависеть от логистического оператора. Рекомендую держать ценные вещи и документы при себе в ручной клади во время пересадки", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru проводница Татьяна Ковалева.

Проблема для туриста Совет / Решение Увеличение времени в пути из-за пересадки Закладывайте минимум 2-3 часа запаса на стыковку с другим транспортом Сложность с перевозкой тяжелого багажа Используйте чемоданы на колесах, так как расстояние до автобусов может быть значительным Риск пропустить автобусный шаттл Прибывайте на автостанцию отправления за 40 минут до указанного в графике времени Поиск точки посадки в Керчи Ориентируйтесь на вокзальные указатели и сотрудников станции Керчь Южная

Ответы на популярные вопросы о поездках в Крым

Нужно ли отдельно оплачивать автобус от поезда до города?

Нет, автобусная доставка организована перевозчиком в рамках приобретенного билета на поезд "Таврия". Дополнительная плата с пассажиров за трансфер на данных участках не взимается.

Как узнать точное время отправления автобуса из Симферополя или Севастополя?

График движения автобусов привязан к расписанию поездов. Информацию о времени и месте сбора пассажиров можно уточнить на официальном сайте "Гранд Сервис Экспресс" или на информационных табло вокзалов.

Можно ли отказаться от поездки и вернуть деньги за билет из-за смены маршрута?

Да, при изменении маршрута следования или задержке поездов пассажир имеет право на полный возврат стоимости проезда. Однако процедура зависит от тарифа и правил перевозчика.

Будут ли автобусы заезжать в Феодосию для высадки пассажиров?

Да, схема мультимодальных перевозок включает основные транспортные узлы, включая Феодосию и крупные станции в Керченском регионе, чтобы охватить максимальное количество туристов.

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