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Крым погрузился во тьму: масштабный сбой электричества оставил без света восемь районов

Россия » Юг

Масштабная авария на сетях "Крымэнерго" оставила без электричества восемь регионов на западе и севере Крыма, включая Евпаторию, Саки, Красноперекопск и Джанкой. По данным компании, аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток. Из-за отключений Минпросвещения РФ начало эвакуацию детей из МДЦ "Артек".

Крым, Ялта, дорога
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крым, Ялта, дорога

География тьмы: кто остался без ресурса

Электричество исчезло в четырех городских округах: Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой. Сельские районы тоже не избежали удара — Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский сидят без искры в проводах. Это не первый инцидент — накануне лихорадило восток полуострова, где ограничения света уже изменили ритм жизни приморских городов.

"В условиях экстремальной летней жары и пиковых нагрузок выход из строя всего одного магистрального узла мгновенно перегружает соседние линии, вызывая их веерное отключение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сроки и причины: когда оживет сеть

Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" приступили к ликвидации последствий аварии. По официальному сообщению компании, на поврежденных объектах ведутся аварийно-восстановительные работы. В настоящее время технические бригады производят переключение линий и замену вышедших из строя элементов инфраструктуры. Полностью восстановить энергоснабжение в пострадавших регионах планируется в течение суток. Ситуацию осложняет то, что регион находится в зоне повышенного внимания из-за природных факторов, которые могут влиять на устойчивость опор.

В связи с энергосбоем Минпросвещения РФ приняло решение о досрочной эвакуации воспитанников Международного детского центра "Артек". Из-за отсутствия электричества в лагере нарушена работа пищеблоков и насосных станций, обеспечивающих подачу воды, что делает невозможным его полноценное функционирование. В ведомстве уточнили, что всем детям, чей отдых был прерван, позже будет предложена замена смен. Подсчет убытков также ведут коммерческие объекты и магазины в пострадавших районах.

Ответы на популярные вопросы о сбоях в Крыму

Когда полностью восстановят подачу электричества?

Согласно официальному заявлению "Крымэнерго", ориентировочный срок проведения ремонтных работ составляет одни сутки с момента аварии.

Какие районы пострадали больше всего?

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Евпатории, Саках, Джанкое и Красноперекопске, а также в прилегающих к ним сельских районах.

Будут ли выплачены компенсации за испорченные продукты или технику?

Для получения компенсации необходимо зафиксировать факт аварии через управляющую компанию и подать претензию поставщику электроэнергии с доказательствами ущерба.

Связано ли отключение с дефицитом генерации в Крыму?

Официальная причина — повреждения на электрических сетях. О дефиците мощностей на данный момент ведомства не сообщали.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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