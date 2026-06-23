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Лесные деликатесы в Нижегородской области: ценники на рынках шокировали даже опытных грибников

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Активный сбор грибов в Нижегородской области спровоцировал рост предложения, однако стоимость даров леса продолжает удивлять покупателей. В онлайн-сервисах объявлений можно найти самые разные позиции — от свежих лисичек до сушеной продукции класса премиум. Разброс цен в текущем сезоне достигает внушительных масштабов: от 300 до 7000 рублей за килограмм.

Грибы для продажи
Фото: commons.wikimedia.org by AMartiniouk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грибы для продажи

Лидером по стоимости традиционно остаются белые грибы. За килограмм свежего сбора продавцы просят в среднем от 900 до 1000 рублей, тогда как за очищенный продукт ценник возрастает до 1300 рублей. Покупателям предлагают урожай из Сокольского и Ковернинского округов, а также грибы, привезенные из соседней Ивановской области.

Наиболее впечатляющие суммы фигурируют в категории сушеных заготовок. За килограмм сушеного белого гриба на онлайн-площадках просят семь тысяч рублей. Как отмечает newsnn.ru, такая высокая планка обусловлена концентрацией полезных веществ и сложностью технологического процесса сушки, требующего терпения и качественного сырья.

"Такой ценник на сушеный продукт кажется завышенным, однако это плата за долгий процесс консервации и потери массы при удалении влаги. При покупке даров леса с рук крайне важно оценивать визуальное состояние гриба, избегая экземпляров с признаками поражения вредителями", - отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Динамика стоимости других видов грибов

Для тех, кто ищет более доступные варианты, на рынке представлены маслята и лисички. Килограмм маслят обойдется покупателю примерно в 500 рублей, а за аналогичный объем лисичек просят от 400 до 500 рублей. Встречаются и малые порции: к примеру, пол-литровый стакан лисичек предлагают приобрести за 300 рублей. Собирают эти виды преимущественно в Борском, Воротынском и Вачском округах.

Стоит учитывать, что сушеные лисички, как и белые грибы, существенно прибавляют в цене, достигая уровня 5000 рублей за килограмм. Любители лесных деликатесов отмечают, что высокая стоимость часто связана с сезонными факторами и трудоемкостью сбора. 

Ответы на популярные вопросы о сборе грибов

Где в Нижегородской области безопаснее всего собирать грибы?

Рекомендуется выбирать лесные массивы вдали от крупных автомобильных трасс, промышленных объектов и свалок, чтобы избежать накопления грибами тяжелых металлов.

Как понять, что сушеные грибы были приготовлены правильно?

Качественный сушеный гриб должен быть эластичным, не ломаться в труху и обладать выраженным характерным ароматом без примесей плесени или затхлости.

Влияет ли место сбора на цену грибов в объявлениях?

Да, продавцы часто указывают географию сбора как гарантию экологической чистоты, что позволяет обосновать более высокую стоимость товара.

Нужно ли проверять документы у продавцов грибов на онлайн-площадках?

Частные продавцы не обязаны иметь сертификаты, поэтому покупка грибов с рук всегда сопряжена с определенными рисками для здоровья.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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