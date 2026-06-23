Санкт-Петербург: число парковочных разрешений для электромобилей выросло в пять раз за три года

Электрический рывок Петербурга: как «зеленые» номера захватывают парковки

Санкт-Петербург стремительно пересаживается на бесшумную тягу. За последние три года количество парковочных разрешений для электромобилей в Северной столице подскочило более чем в пять раз. В городском комитете по транспорту зафиксировали: на руках у владельцев уже 6726 действующих документов. Город превращается в одну большую зарядную станцию, где статус «электро» дает ощутимый бонус — право не платить за стоянку в платных зонах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Менеджер управляет парком электромобилей с помощью планшета и ключей

Жесткий фильтр: кому дают льготы

Система работает как точный механизм: никаких полумер. Бесплатно оставить машину в центре города могут только владельцы «чистокровных» электрокаров. Если под капотом спрятан вспомогательный бензиновый мотор, льгота аннулируется. Это четкая граница, которую городские власти провели между экологическим транспортом и компромиссными решениями.

"Владельцам гибридов в оформлении разрешения отказывают. Правила жестко ограничивают круг получателей льготы только автомобилями с полностью электрическим двигателем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Такой подход стимулирует рынок чистой энергии. Пока гибриды остаются в «серой зоне» платных парковок, спрос на полноценные электрические модели продолжает расти, подстегивая развитие сети ЭЗС во дворах и бизнес-центрах.

Параметр Условие Тип двигателя Только полностью электрический Зона действия Вся платная зона Петербурга Стоимость разрешения Бесплатно

Срок годности и цифровая гигиена

Льготное разрешение — это не пожизненная рента. Документ имеет четкий цикл жизни: три года. Как только таймер обнуляется, право на бесплатную парковку испаряется. Автоматического продления не существует, поэтому водителям приходится держать руку на пульсе цифровых сервисов.

"Чтобы не платить штрафы, водителям советуют использовать приложение «Парковки Петербурга». Система отправляет уведомления за месяц и за день до конца срока действия документа", — объяснила в интервью Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Многие забывчивые автовладельцы уже попали в ловушку «истекшего документа». Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге не делает скидок на тип двигателя, если данные машины исчезли из реестра льготников.

Алгоритм оформления: от МФЦ до клика

Бюрократический путь за льготой можно сократить до нескольких минут за компьютером. Основной канал подачи — портал Госуслуг, но для консерваторов остаются открытыми двери МФЦ. Скорость обработки данных зависит от чистоты предоставленных бумаг.

"Стандартное рассмотрение заявки занимает 10 рабочих дней. Но если комплект документов неполный или есть вопросы к характеристикам авто, срок может увеличиться до 20 дней", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и инфраструктуре Артур Волков.

Регистрация позволяет парковаться без ограничений по времени на всех платных участках. Это серьезная экономия для тех, кто работает в центре. Петербург планомерно закручивает гайки для ДВС, создавая для электрокаров режим наибольшего благоприятствования.

Ответы на популярные вопросы об электропарковке

Можно ли оформить льготу на гибридный автомобиль?

Нет. Право на бесплатную стоянку имеют только транспортные средства, оснащенные исключительно электрическим двигателем.

Нужно ли платить за само разрешение?

Оформление документа для владельцев электромобилей абсолютно бесплатно.

Продлевается ли разрешение автоматически по истечении трех лет?

Нет, владельцу необходимо заново подать заявку через Госуслуги или МФЦ.

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