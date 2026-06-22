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План «Ковер» не стал оправданием: Суд заставил Аэрофлот выплатить пассажиру 50 тыс за отмену рейса

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Мировой суд Санкт-Петербурга приземлил «Аэрофлот» на 49 тысяч рублей. Причина — отмена рейса из-за плана «Ковер». Перевозчик пытался спихнуть ответственность на посредников и «невозвратный» статус билета, но юридический двигатель заглох на взлете. Суд доходчиво объяснил: внутренние разборки авиакомпании с агентами не касаются кошелька пассажира.

Другое -авиационный пейзаж и жанр, Санкт-Петербург - Пулково RP67231
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Другое -авиационный пейзаж и жанр, Санкт-Петербург - Пулково RP67231

Судебная арифметика: из чего сложился штраф

Пассажир Михаил купил билеты через сервис Авиасейлс за 59,8 тысячи рублей. Когда в небе замаячили беспилотники и аэропорт закрыли, рейс аннулировали. Вместо возврата денег мужчина получил порцию бюрократии. Авиакомпания кивала на агента, агент — на правила тарифа. В суде эта схема рассыпалась.

"Внутренние правоотношения между авиакомпанией и её агентами не должны влиять на права пассажира", — объяснили в беседе с Pravda.Ru эксперты, ссылаясь на позицию, которую озвучила руководитель пресс-службы судов города Светлана Фёдорова.

Фемида оценила ущерб детально. За отмененный сегмент перелета перевозчик вернет 27,6 тысячи рублей. Плюс 5 тысяч за моральные страдания и 16,3 тысячи штрафа сверху. Солидный бонус за нежелание договариваться по-хорошему.

«Ковер» как повод не платить

Авиакомпании часто используют форс-мажор как универсальный щит. Закрытое небо — веский аргумент, но он не дает права присваивать чужие деньги. Михаил не знал о тонкостях агентских договоров, и суд подтвердил: уведомлять об этом — прямая обязанность исполнителя услуги.

"Это не работает на практике. Если услуга не оказана, деньги должны вернуться вне зависимости от тарифа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Тенденция опасная для авиагигантов. Пулково на прошлой неделе регулярно лихорадило от сбоев. Если каждый пассажир пойдет по пути Михаила, финансовая подушка перевозчиков быстро сдуется до размеров спасательного жилета.

Статья расходов Сумма (руб.)
Возврат за билет 27 600
Штраф (50% от суммы) 16 300
Моральный вред 5 000

Пока авиакомпании пытаются экономить на юристах и лояльности, суды создают жесткий прецедент. Пассажир больше не обязан разбираться, в чьем кармане осела комиссия агентства.

"Такие решения отрезвляют рынок и заставляют перевозчиков пересматривать политику работы с агрегаторами", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о возврате билетов

Можно ли вернуть деньги за невозвратный тариф при отмене рейса?

Да. Если рейс отменен перевозчиком (даже из-за плана «Ковер»), это считается вынужденным отказом. Авиакомпания обязана вернуть полную стоимость сегмента.

К кому предъявлять претензию — к агрегатору или авиакомпании?

Судебная практика показывает, что отвечать должен фактический перевозчик. Агрегатор лишь витрина, обязательства по перелету лежат на авиакомпании.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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