Воробьев и выпускники школ Подмосковья возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с выпускниками подмосковных школ возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев и выпускники школ Подмосковья

По данным властей региона, в церемонии приняли участие отличники и стобалльники ЕГЭ, в том числе дети участников СВО.

"Вы приехали сюда в этот важный день — День памяти и скорби, из разных городов Подмосковья. Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении. Вы большие молодцы — стобалльники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение — вы знаете, чего хотите", — обратился к ребятам губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Среди участников — выпускница из Подольска Александра Улитина, единственная в городе, кто сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. Она планирует стать стоматологом. Ее отец находится в госпитале после ранения в зоне СВО.

Иван Костенко из Ногинского кадетского корпуса получил звание вице-старшины, совершил девять прыжков с парашютом и стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по основам безопасности и защиты Родины. Он занимается сборкой и проектированием беспилотников.

Степан Вивтаник из Каширы сдал историю на 100 баллов, планирует продолжать изучать историю и заниматься наукой.

Выпускник из Ивантеевки Тимофей Вишняков также получил высший балл по химии.

Выпускники рассказали губернатору о своих планах поступать на биотехнологов, инженеров, журналистов и реставраторов. Они планируют развивать космическую отрасль, искусственный интеллект, строить мосты и лечить людей.