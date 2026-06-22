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Музыку в Кудымкаре перенесли на бетон: создадут объект, который изменит облик города

Россия » Поволжье » Пермь

В Кудымкаре на рок-фестивале "Трамплин" появится новый культурный объект — Стена Цоя. Организаторы мероприятия в Пермском крае решили превратить обычную локацию в интерактивный арт-проект, созданный усилиями зрителей и участников. В отличие от московского аналога, это полотно будет формироваться в реальном времени из рисунков, цитат и личных посланий фанатов группы "Кино".

Виктор Цой
Фото: flickr.com by Тим Пенн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виктор Цой

Рок-наследие в городской среде

Авторы идеи планируют сделать объект долговечным, чтобы после завершения музыкального праздника он остался в городе в качестве постоянной достопримечательности. Сейчас команда проекта выбирает подходящую площадку, которая позволит конструкции гармонично вписаться в архитектурный облик Кудымкара. В официальном сообществе события поклонники уже активно делятся любимыми строками артиста, которые могут украсить поверхность стены.

Как отмечает издание properm.ru со ссылкой на организаторов, итоговая концепция еще дорабатывается, но основной посыл — сохранение "живой энергии" фестиваля. Важно, чтобы такие инициативы реализовывались качественно, так как заброшенные арт-объекты могут портить облик города не меньше, чем разбитые трассы в период распутицы.

"Подобные проекты выполняют важную социальную функцию, превращая стихийное творчество в легальный и эстетически ценный объект. Это не просто дань памяти музыканту, но и способ вовлечь молодежь в формирование городской среды через сопричастность к большой истории", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Интерактив и развитие территорий

Участникам предложат выразить свои эмоции через визуальные образы и тексты песен "Звезда по имени Солнце" или "Последний герой". Подобные культурные вливания помогают развивать внутренний туризм в регионе, аналогично тому, как инвестиции превращают берег Камы в современные рекреационные кластеры. Стена должна стать местом притяжения не только для жителей Коми-Пермяцкого округа, но и для гостей со всего Прикамья.

Организаторы подчеркивают, что проект создается для того, "чтобы после фестиваля он жил своей жизнью". Это перекликается с общим трендом на системные изменения в крае, будь то масштабное развитие строительства или внедрение высоких технологий. Живое полотно в Кудымкаре станет символом преемственности поколений и творческой свободы, характерной для рок-культуры.

Ответы на популярные вопросы о Стене Цоя

Где именно установят Стену Цоя?

Точное местоположение в Кудымкаре в данный момент проходит стадию согласования с городскими властями.

Кто может принять участие в создании арт-объекта?

Любой гость фестиваля "Трамплин" сможет оставить свой рисунок или надпись на полотне во время проведения рок-феста.

Останется ли стена в городе навсегда?

Да, по задумке авторов, это будет стационарный объект, который продолжит существование после закрытия фестивальной программы.

Какие материалы будут использоваться для памятного знака?

Планируется создание прочной основы, способной выдержать погодные условия и сохранить творчество участников в первозданном виде.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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