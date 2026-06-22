Музыку в Кудымкаре перенесли на бетон: создадут объект, который изменит облик города

В Кудымкаре на рок-фестивале "Трамплин" появится новый культурный объект — Стена Цоя. Организаторы мероприятия в Пермском крае решили превратить обычную локацию в интерактивный арт-проект, созданный усилиями зрителей и участников. В отличие от московского аналога, это полотно будет формироваться в реальном времени из рисунков, цитат и личных посланий фанатов группы "Кино".
Авторы идеи планируют сделать объект долговечным, чтобы после завершения музыкального праздника он остался в городе в качестве постоянной достопримечательности. Сейчас команда проекта выбирает подходящую площадку, которая позволит конструкции гармонично вписаться в архитектурный облик Кудымкара. В официальном сообществе события поклонники уже активно делятся любимыми строками артиста, которые могут украсить поверхность стены.
Как отмечает издание properm.ru со ссылкой на организаторов, итоговая концепция еще дорабатывается, но основной посыл — сохранение "живой энергии" фестиваля. Важно, чтобы такие инициативы реализовывались качественно, так как заброшенные арт-объекты могут портить облик города не меньше, чем разбитые трассы в период распутицы.
"Подобные проекты выполняют важную социальную функцию, превращая стихийное творчество в легальный и эстетически ценный объект. Это не просто дань памяти музыканту, но и способ вовлечь молодежь в формирование городской среды через сопричастность к большой истории", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Участникам предложат выразить свои эмоции через визуальные образы и тексты песен "Звезда по имени Солнце" или "Последний герой". Подобные культурные вливания помогают развивать внутренний туризм в регионе, аналогично тому, как инвестиции превращают берег Камы в современные рекреационные кластеры. Стена должна стать местом притяжения не только для жителей Коми-Пермяцкого округа, но и для гостей со всего Прикамья.
Организаторы подчеркивают, что проект создается для того, "чтобы после фестиваля он жил своей жизнью". Это перекликается с общим трендом на системные изменения в крае, будь то масштабное развитие строительства или внедрение высоких технологий. Живое полотно в Кудымкаре станет символом преемственности поколений и творческой свободы, характерной для рок-культуры.
Точное местоположение в Кудымкаре в данный момент проходит стадию согласования с городскими властями.
Любой гость фестиваля "Трамплин" сможет оставить свой рисунок или надпись на полотне во время проведения рок-феста.
Да, по задумке авторов, это будет стационарный объект, который продолжит существование после закрытия фестивальной программы.
Планируется создание прочной основы, способной выдержать погодные условия и сохранить творчество участников в первозданном виде.
Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.