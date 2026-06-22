Офисная работа больше не в моде: Дальний Восток превратил найм в настоящий аукцион

Рынок труда на Дальнем Востоке перешел в режим форсажа. Зарплатные предложения растут со скоростью котировок на дефицитные запчасти. Пока столица перекладывает бумаги в офисах, дальневосточный рабочий класс диктует свои правила игры. Компании отбросили лишние фильтры: им плевать на возраст и записи в трудовой книжке. Главное — чтобы человек физически дошел до объекта и включился в процесс. Дефицит кадров превратил найм в аукцион, где лотами выступают сварщики и водители.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сварщик

Гонка зарплат в ДФО

Средний чек в объявлениях о работе в округе добрался до отметки 97 452 рубля. За год аппетиты бизнеса выросли на четверть. Проглядывается парадокс: сами соискатели оценивают себя скромнее, запрашивая около 77 тысяч. Сейчас рынок принадлежит кандидату. Работодатели соревнуются в щедрости, пытаясь перекупить специалистов у конкурентов. Опыт перестал быть обязательным условием — в 72% случаев компании готовы обучать новичков с нуля. Половина вакансий открыта для людей старше 45 лет. В строй встали все: от студентов до пенсионеров.

"Цифры в вакансиях часто служат лишь маркетинговой приманкой. В реальности доходы рабочих могут отличаться от заявленных сумм, так как компании стараются любым способом привлечь внимание к своим объектам в условиях жесткого кадрового голода", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Золотые руки Приморья

Приморский край переживает бум спроса на «синие воротнички». Число вакансий для сварщиков и работников агросектора подскочило на 129%. Автобизнес тоже лихорадит: потребность в мастерах-приемщиках выросла на 112%. Региону остро не хватает тех, кто способен обслужить технику или собрать металлоконструкции. Во Владивостоке весной традиционно вырос спрос на складской персонал и продавцов — плюс 73% к прошлому году. Логистические узлы требуют постоянного притока рабочих рук, за которые готовы платить по высшему разряду.

Специальность Предлагаемая зарплата (руб.) Сварщик 255 025 Водитель грузового транспорта 246 740 Отделочник 218 438 Слесарь 213 536

"Износ городской инфраструктуры достиг критической точки. Лавинообразный спрос на слесарей и отделочников — прямое следствие необходимости аварийного и планового восстановления фондов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Эпоха подработок

Традиционный график «с восьми до пяти» теряет актуальность. Почти 70% жителей Дальнего Востока имеют опыт подработок. Предложения с посменным форматом оплаты выросли на 83%. Население выбирает гибкость: сегодня — логистический терминал, завтра — сервис. Летом регион засасывает в воронку туристического сезона. Спрос на администраторов и официантов взлетает в 2,4 раза. Жители используют этот период, чтобы быстро нарастить доход на 40–50 тысяч рублей в месяц, пока край принимает гостей.

"Сезонный туризм работает как финансовый пылесос. Денежная масса велика, но этот поток иссякает мгновенно с наступлением осени, оставляя рынок труда в состоянии вакуума", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Кто получает самые высокие зарплаты?

Максимальные выплаты фиксируются у квалифицированных рабочих в промышленности и логистике. Сварщики, мотористы и водители большегрузов возглавляют зарплатные рейтинги.

Реально ли трудоустроиться без опыта?

Да, семь из десяти вакансий не содержат требований к стажу. Бизнес готов вкладываться в обучение персонала на рабочих местах.

Насколько доступна подработка в летний период?

Сфера услуг и общепит летом работают на пределе возможностей и поглощают любые свободные кадры. Варианты с ежедневными выплатами найти проще всего.

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