Офисная работа больше не в моде: Дальний Восток превратил найм в настоящий аукцион

Рынок труда на Дальнем Востоке перешел в режим форсажа. Зарплатные предложения растут со скоростью котировок на дефицитные запчасти. Пока столица перекладывает бумаги в офисах, дальневосточный рабочий класс диктует свои правила игры. Компании отбросили лишние фильтры: им плевать на возраст и записи в трудовой книжке. Главное — чтобы человек физически дошел до объекта и включился в процесс. Дефицит кадров превратил найм в аукцион, где лотами выступают сварщики и водители.
Средний чек в объявлениях о работе в округе добрался до отметки 97 452 рубля. За год аппетиты бизнеса выросли на четверть. Проглядывается парадокс: сами соискатели оценивают себя скромнее, запрашивая около 77 тысяч. Сейчас рынок принадлежит кандидату. Работодатели соревнуются в щедрости, пытаясь перекупить специалистов у конкурентов. Опыт перестал быть обязательным условием — в 72% случаев компании готовы обучать новичков с нуля. Половина вакансий открыта для людей старше 45 лет. В строй встали все: от студентов до пенсионеров.
"Цифры в вакансиях часто служат лишь маркетинговой приманкой. В реальности доходы рабочих могут отличаться от заявленных сумм, так как компании стараются любым способом привлечь внимание к своим объектам в условиях жесткого кадрового голода", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Приморский край переживает бум спроса на «синие воротнички». Число вакансий для сварщиков и работников агросектора подскочило на 129%. Автобизнес тоже лихорадит: потребность в мастерах-приемщиках выросла на 112%. Региону остро не хватает тех, кто способен обслужить технику или собрать металлоконструкции. Во Владивостоке весной традиционно вырос спрос на складской персонал и продавцов — плюс 73% к прошлому году. Логистические узлы требуют постоянного притока рабочих рук, за которые готовы платить по высшему разряду.
|Специальность
|Предлагаемая зарплата (руб.)
|Сварщик
|255 025
|Водитель грузового транспорта
|246 740
|Отделочник
|218 438
|Слесарь
|213 536
"Износ городской инфраструктуры достиг критической точки. Лавинообразный спрос на слесарей и отделочников — прямое следствие необходимости аварийного и планового восстановления фондов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Традиционный график «с восьми до пяти» теряет актуальность. Почти 70% жителей Дальнего Востока имеют опыт подработок. Предложения с посменным форматом оплаты выросли на 83%. Население выбирает гибкость: сегодня — логистический терминал, завтра — сервис. Летом регион засасывает в воронку туристического сезона. Спрос на администраторов и официантов взлетает в 2,4 раза. Жители используют этот период, чтобы быстро нарастить доход на 40–50 тысяч рублей в месяц, пока край принимает гостей.
"Сезонный туризм работает как финансовый пылесос. Денежная масса велика, но этот поток иссякает мгновенно с наступлением осени, оставляя рынок труда в состоянии вакуума", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель Татьяна Зайцева.
Максимальные выплаты фиксируются у квалифицированных рабочих в промышленности и логистике. Сварщики, мотористы и водители большегрузов возглавляют зарплатные рейтинги.
Да, семь из десяти вакансий не содержат требований к стажу. Бизнес готов вкладываться в обучение персонала на рабочих местах.
Сфера услуг и общепит летом работают на пределе возможностей и поглощают любые свободные кадры. Варианты с ежедневными выплатами найти проще всего.
Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.