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Вместо коров поселили туристов: наглый захват заповедных земель Кузбасса обернулся фиаско

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемеровском муниципальном округе судебные инстанции наложили запрет на работу развлекательного объекта, организованного на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе инспекции, прошедшей в природоохранной зоне "Барзасский", выяснилось, что участок, выделенный под фермерство и разведение скота, фактически превратился в базу отдыха. 

Коровы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коровы

Нарушение целевого использования земель в заповедной зоне

Прокурорская проверка выявила, что в Арсентьевском сельском поселении компания "Будь в плюсе" открыла глэмпинг. Вместо пастбищ на территории появились пять тентовых конструкций, оборудованных для полноценного проживания туристов. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на материалы дела, коммерсанты предлагали гостям сервис гостиничного уровня в условиях дикой природы, что прямо противоречит статусу участка.

Юридическая служба организации пыталась обосновать наличие построек нуждами лесозаготовительной деятельности и сбором дикоросов. Однако суд счел эти доводы необоснованными, указав на фактическое оказание гостиничных услуг. 

"Создание туристических объектов на сельхозугодьях без перевода земель в соответствующую категорию — это правовой тупик, который неизбежно ведет к сносу строений. В данном случае ситуация осложняется расположением в особо охраняемой природной зоне, где любые капитальные и даже временные жилые модули могут нанести непоправимый вред экосистеме", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по природопользованию в субъектах РФ 

Решение суда и правовые последствия для бизнеса

Кемеровский районный суд официально запретил эксплуатацию спорного участка для круглосуточного размещения людей. Судья подчеркнул, что использование земель для функционирования капитальных и некапитальных сооружений в целях проживания признано незаконным. Ранее в Кузбассе уже вводились жёсткие ограничения на строительство в охранных зонах, что подтверждает общую тенденцию на соблюдение земельного законодательства.

Судебное решение вступило в силу, и теперь владельцам бизнеса придется демонтировать палаточный городок. В материалах дела указано: "…а именно для предоставления услуг круглосуточного пребывания (проживания) в размещенных на земельных участках для этих целей капитального и некапитальных сооружениях", отмечает Кемеровский районный суд. Теперь предпринимателям, вероятно, придется искать новые сферы деятельности — возможно, такие же востребованные, как экспорт древесины в соседние страны.

Ответы на популярные вопросы о глэмпингах на сельхозземлях

Можно ли строить домики для туристов на землях СХ-назначения?

Нет, данные земли предназначены исключительно для сельскохозяйственного производства, растениеводства или животноводства. Строительство гостиниц или баз отдыха на таких участках без смены категории земли запрещено законом.

Что такое некапитальное строение в контексте решения суда?

К некапитальным строениям относятся объекты, не имеющие прочной связи с землей (фундамента), такие как тентовые палатки, купольные конструкции и мобильные домики, которые можно демонтировать без ущерба.

Чем глэмпинг отличается от обычного кемпинга?

Глэмпинг предполагает "гламурный" отдых с комфортом: наличием мебели, электричества, санузла и полноценных кроватей внутри палаток или легких конструкций, в то время как обычный кемпинг подразумевает минимальные удобства.

Какое наказание грозит за нецелевое использование участка?

Помимо крупных административных штрафов, владельца обязуют через суд прекратить незаконную деятельность и снести (демонтировать) все возведенные постройки за собственный счет.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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