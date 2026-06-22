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Земля буквально расступилась: находка в центре Перми воскресила детали жизни влиятельной династии

Россия » Поволжье » Пермь

Во время раскопок в Архиерейском квартале пермские археологи обнаружили и очистили два старинных надгробия, принадлежавших влиятельной купеческой семье Мартыновых. Один из памятников установлен на могиле Таисии Мартыновой, супруги купца второй гильдии Петра Ивановича, которая скончалась от чахотки в 1890 году. Специалисты отмечают, что находки позволяют восстановить детали судеб известных горожан рубежа XIX-XX веков, чья жизнь была тесно связана с развитием местной инфраструктуры и благотворительностью.

Пермь
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пермь

Тайна купеческого некрополя и вклад семьи в историю края

Среди находок ученые выделили небольшой каменный саркофаг, ставший местом последнего упокоения двухлетней Марии. Девочка была племянницей Петра Мартынова и умерла от скарлатины в конце позапрошлого века. Как пишет properm.ru, Пётр Иванович занимал видное место в жизни города: он избирался гласным думы, состоял в пожарном комитете и активно торговал железными изделиями на историческом Чёрном рынке.

В Камской археологической экспедиции подчеркнули, что большинство представителей этой большой семьи обрели покой именно на этом кладбище, включая отца Марии — Василия Ивановича, также сгоревшего от туберкулеза в возрасте 37 лет.

"Поиск и реставрация подобных памятников — это не просто археология, а возвращение исторической памяти о людях, которые буквально строили облик города", — объяснила в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Наследие мецената: колокола и особняки на Советской

Пётр Мартынов оставил после себя не только коммерческий след, но и богатое духовное наследие. Долгие годы он исполнял обязанности старосты Преображенского Кафедрального собора, щедро жертвовал на его нужды и закупал колокола для епархиального училища.

Память о купце хранят и сохранившиеся до наших дней каменные здания на улице Советской. Некоторые из его бывших владений сохранили административные функции — так, в одном из особняков Мартынова в последние годы располагался Свердловский районный суд.

"Маленькая Мария была племянницей Петра Ивановича и Таисии Николаевны. Это дочь младшего брата Петра Ивановича — Василия, скончавшаяся в возрасте двух лет от скарлатины. Сам Василий Иванович умер в 1902 году в возрасте 37 лет от чахотки и тоже был похоронен на Архиерейском кладбище, как и другие представители большой семьи Мартыновых", — цитирует Мартынова паблик археологов. Сегодня эти артефакты помогают восполнить пробелы в генеалогии пермского купечества, чьи представители внесли весомый вклад в процветание региона.

Ответы на популярные вопросы о находках в Архиерейском квартале

Кто такие Мартыновы для истории Перми?

Это известная семья купцов и меценатов, занимавшихся торговлей хозяйственными товарами и активно участвовавших в городском самоуправлении и церковной жизни на рубеже веков.

От каких болезней чаще всего умирали представители семьи?

Судя по архивным данным и надписям, основными причинами смертей были чахотка (туберкулез) и детские инфекционные заболевания, такие как скарлатина.

Сохранились ли дома, принадлежавшие этой династии?

Да, на нынешней улице Советской стоят здания, которыми владел Пётр Мартынов; одно из них долгое время использовалось судебными органами.

Где именно были найдены надгробия?

На территории бывшего Архиерейского кладбища, где велись археологические изыскания в рамках изучения исторического центра города.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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