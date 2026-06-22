Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА

Калининградский морской порт готовят к проверке на предмет защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Местные власти ищут подрядчика для проведения экспертизы уязвимости инфраструктуры, оценив стоимость этих услуг в 2,2 миллиона рублей. Сроки выполнения работ пока остаются открытыми.
Вопрос безопасности объектов портовой инфраструктуры стал приоритетным после появления неопознанных беспилотников в небе над регионом. Комплексная проверка призвана выявить слабые места в защите гавани, которая играет важную роль в обеспечении экономики области.
"Вопросы защиты критической инфраструктуры в приграничных субъектах требуют самого серьезного подхода к оценке бюджетов и эффективности мер безопасности. Инвестиции в подобные исследования сегодня — это неизбежная плата за сохранение стабильной работы логистических хабов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Заказчик ожидает, что аудиторы объективно оценят текущие риски и предложат алгоритмы защиты для предотвращения возможных инцидентов. Выводы специалистов лягут в основу дальнейших решений по укреплению технической базы порта.
Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.