Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА

Калининградский морской порт готовят к проверке на предмет защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Местные власти ищут подрядчика для проведения экспертизы уязвимости инфраструктуры, оценив стоимость этих услуг в 2,2 миллиона рублей. Сроки выполнения работ пока остаются открытыми.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2,2 миллиона за безопасность Балтики: как Калининград защитит ключевой морской хаб от атак дронов

Вопрос безопасности объектов портовой инфраструктуры стал приоритетным после появления неопознанных беспилотников в небе над регионом. Комплексная проверка призвана выявить слабые места в защите гавани, которая играет важную роль в обеспечении экономики области.

"Вопросы защиты критической инфраструктуры в приграничных субъектах требуют самого серьезного подхода к оценке бюджетов и эффективности мер безопасности. Инвестиции в подобные исследования сегодня — это неизбежная плата за сохранение стабильной работы логистических хабов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Заказчик ожидает, что аудиторы объективно оценят текущие риски и предложат алгоритмы защиты для предотвращения возможных инцидентов. Выводы специалистов лягут в основу дальнейших решений по укреплению технической базы порта.