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Штормит изнутри: у Севастополя за день произошло уже три землетрясения, эпицентр приближается

Россия » Юг » Севастополь

В акватории Черного моря у берегов Севастополя зафиксировали сейсмическую активность. Подземные толчки магнитудой 4,1 произошли днем 22 июня в 14:07. Эпицентр события находился на глубине 10 километров всего в 8 километрах от городской черты, сообщили представители университета имени Вернадского.

Памятник затопленным кораблям, Севастополь
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Памятник затопленным кораблям, Севастополь

"В 14 ч 07 мин зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп=10.4, магнитудой MSH=4.1. Соблюдаем спокойствие и не забываем о мерах безопасности", — написала в профильном сообществе заместитель директора института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.

"Риск природных катаклизмов в сейсмически активных зонах требует постоянного мониторинга инфраструктуры. Жителям прибрежных регионов важно следовать инструкциям спасателей, чтобы минимизировать возможные последствия и правильно реагировать на экстренные оповещения", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ранее утром в понедельник в этом же районе зафиксировали другие колебания земной коры. Первый толчок мощностью 3,7 зарегистрировали в 06:14 на удалении около 26 километров от города. Спустя несколько часов, в 08:48, сейсмостанции отметили более сильное событие магнитудой 4,4, эпицентр которого располагался в 30 километрах от побережья.

Специалисты не исключают вероятности новых афтершоков. Власти и профильные ведомства продолжают следить за показаниями приборов, чтобы оперативно оценить обстановку.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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