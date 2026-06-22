Арбитражный суд Петербурга взыскал 407 миллионов рублей за срыв запуска фуд-холла на Невском

Просроченный фуд-холл: как пустые обещания «Невского центра» превратились в долг 407 миллионов

Ресторанный бизнес в Петербурге — это не только про хруст круассана на завтрак, но и про жесткий юридический клинч, если вовремя не открыть двери гостям. Арбитражный суд поставил точку в споре за «гастрономический угол» Невского проспекта и улицы Восстания. ООО «Стокманн СПб центр» выставило счет ООО «Невский маркет» за сорванные сроки запуска фуд-холла. Итог — взыскание 407 миллионов рублей. Супер дорогая цена за пустые столы в самом проходном месте мегаполиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila Moscovita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид из Булочной Вольчека на перекресток Невского и Литейного проспектов

Механика долга: неустойка вместо чека

Изначально аппетиты истца были скромнее — 287,5 миллиона рублей. Однако время в коммерческой недвижимости работает как счетчик в старом такси: чем дольше стоишь, тем выше сумма. К моменту судебного финала претензии выросли до 407 миллионов. В этот «коктейль» вошли прямые убытки, упущенная выгода и штрафные санкции за то, что с января по август фуд-холл оставался лишь чертежом на бумаге.

"Сумма в 407 миллионов рублей выглядит логичной компенсацией за простой в локации с таким трафиком. В данном случае суд не стал резать неустойку, так как провал обязательств в центре города напрямую бьет по капитализации всего объекта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проект застрял на этапе фундаментальных изменений в экономике. Прошлогодняя попытка договориться миром провалилась. Стороны вошли в клинч, который теперь разрешится только через банковские переводы под контролем приставов. Спор стал маркером того, что эпоха «джентльменских соглашений» в ритейле окончательно уступила место жесткому юридическому расчету.

Параметр Детали спора Объект спора Фудхолл в ТЦ «Невский центр» (97 тыс. кв. м) Период нарушения 1 января — 7 августа Итоговая сумма 407 млн рублей (убытки + неустойка)

Новый собственник и старая ставка

Почему проект встал? Ответ кроется в шторме, который накрыл рынок недвижимости после 2022 года. «Невский центр» пережил смену владельца, что само по себе тормозит любые процессы. Добавьте к этому скачки ключевой ставки — и стоимость реализации любого гастрономического пространства улетает в стратосферу. Денег на мебель и плиты внезапно стало нужно в полтора раза больше, чем заложено в смете.

"Инвесторы сейчас крайне осторожны. Высокая стоимость заемных средств заставляет пересматривать даже готовые арендные схемы. Если контракт не имеет гибких условий, суды становятся единственным способом выхода из тупика", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

ТЦ на углу Восстания всегда был «проблемным» ребенком городской среды. Его строительство на месте снесенных исторических домов Семьянова и гостиницы «Эрмитаж» сопровождалось протестами. Теперь здание генерирует новости не о градозащитных битвах, а о миллионных претензиях арендаторов к оператору.

Вторая попытка: сменит ли Market Liner гнев на милость

Пустота в торговом центре — это яд для бизнеса. Чтобы реанимировать проект, «Стокманн СПб центр» заключил новый контракт. Теперь оживлять мертвую зону фуд-холла будет компания Market Liner. Соглашение подписали в июне, но скепсис рынка никуда не делся. Внутренний туризм в Петербурге бьет рекорды, но без качественного общепита в ключевых точках ТЦ теряет лояльность аудитории.

"Гастрономические пространства в Петербурге сейчас — это новый драйвер трафика. Люди идут в ТЦ не за одеждой, а за атмосферой и едой. Простой такой площадки на Невском — это колоссальная потеря имиджа и денег", — пояснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

История с «Невским маркетом» показывает, что рынок недвижимости Петербурга перешел к этапу хирургической точности в исполнении договоров. Либо ты открываешься в срок, либо платишь за пустые квадратные метры цену полноценного бизнеса. Невский проспект не прощает медлительности, особенно когда на кону стоят сотни миллионов.

Ответы на популярные вопросы о долгостроях ТЦ

Почему сумма иска выросла почти в два раза?

Расчет производился с учетом накопленной неустойки и пересчета арендных платежей за более длительный период, включая прогнозные значения до конца 2025 года.

Как смена собственника ТЦ повлияла на проект?

Любая смена акционеров на фоне ухода западных брендов влечет за собой пересмотр юридической стратегии и задержки в согласовании платежей, что и произошло в «Невском центре».

Когда откроется новый фуд-холл?

Конкретные даты не называются, но новый контракт с Market Liner предполагает перезапуск проекта в ближайшие сезоны, если экономическая конъюнктура останется стабильной.

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