Арбитражный суд Петербурга взыскал 407 миллионов рублей за срыв запуска фуд-холла на Невском

Ресторанный бизнес в Петербурге — это не только про хруст круассана на завтрак, но и про жесткий юридический клинч, если вовремя не открыть двери гостям. Арбитражный суд поставил точку в споре за «гастрономический угол» Невского проспекта и улицы Восстания. ООО «Стокманн СПб центр» выставило счет ООО «Невский маркет» за сорванные сроки запуска фуд-холла. Итог — взыскание 407 миллионов рублей. Супер дорогая цена за пустые столы в самом проходном месте мегаполиса.
Изначально аппетиты истца были скромнее — 287,5 миллиона рублей. Однако время в коммерческой недвижимости работает как счетчик в старом такси: чем дольше стоишь, тем выше сумма. К моменту судебного финала претензии выросли до 407 миллионов. В этот «коктейль» вошли прямые убытки, упущенная выгода и штрафные санкции за то, что с января по август фуд-холл оставался лишь чертежом на бумаге.
"Сумма в 407 миллионов рублей выглядит логичной компенсацией за простой в локации с таким трафиком. В данном случае суд не стал резать неустойку, так как провал обязательств в центре города напрямую бьет по капитализации всего объекта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Проект застрял на этапе фундаментальных изменений в экономике. Прошлогодняя попытка договориться миром провалилась. Стороны вошли в клинч, который теперь разрешится только через банковские переводы под контролем приставов. Спор стал маркером того, что эпоха «джентльменских соглашений» в ритейле окончательно уступила место жесткому юридическому расчету.
|Параметр
|Детали спора
|Объект спора
|Фудхолл в ТЦ «Невский центр» (97 тыс. кв. м)
|Период нарушения
|1 января — 7 августа
|Итоговая сумма
|407 млн рублей (убытки + неустойка)
Почему проект встал? Ответ кроется в шторме, который накрыл рынок недвижимости после 2022 года. «Невский центр» пережил смену владельца, что само по себе тормозит любые процессы. Добавьте к этому скачки ключевой ставки — и стоимость реализации любого гастрономического пространства улетает в стратосферу. Денег на мебель и плиты внезапно стало нужно в полтора раза больше, чем заложено в смете.
"Инвесторы сейчас крайне осторожны. Высокая стоимость заемных средств заставляет пересматривать даже готовые арендные схемы. Если контракт не имеет гибких условий, суды становятся единственным способом выхода из тупика", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
ТЦ на углу Восстания всегда был «проблемным» ребенком городской среды. Его строительство на месте снесенных исторических домов Семьянова и гостиницы «Эрмитаж» сопровождалось протестами. Теперь здание генерирует новости не о градозащитных битвах, а о миллионных претензиях арендаторов к оператору.
Пустота в торговом центре — это яд для бизнеса. Чтобы реанимировать проект, «Стокманн СПб центр» заключил новый контракт. Теперь оживлять мертвую зону фуд-холла будет компания Market Liner. Соглашение подписали в июне, но скепсис рынка никуда не делся. Внутренний туризм в Петербурге бьет рекорды, но без качественного общепита в ключевых точках ТЦ теряет лояльность аудитории.
"Гастрономические пространства в Петербурге сейчас — это новый драйвер трафика. Люди идут в ТЦ не за одеждой, а за атмосферой и едой. Простой такой площадки на Невском — это колоссальная потеря имиджа и денег", — пояснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
История с «Невским маркетом» показывает, что рынок недвижимости Петербурга перешел к этапу хирургической точности в исполнении договоров. Либо ты открываешься в срок, либо платишь за пустые квадратные метры цену полноценного бизнеса. Невский проспект не прощает медлительности, особенно когда на кону стоят сотни миллионов.
Расчет производился с учетом накопленной неустойки и пересчета арендных платежей за более длительный период, включая прогнозные значения до конца 2025 года.
Любая смена акционеров на фоне ухода западных брендов влечет за собой пересмотр юридической стратегии и задержки в согласовании платежей, что и произошло в «Невском центре».
Конкретные даты не называются, но новый контракт с Market Liner предполагает перезапуск проекта в ближайшие сезоны, если экономическая конъюнктура останется стабильной.
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