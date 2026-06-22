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Это больше не похоже на медицину: новые очки в Петербурге позволили удалить опухоль без лишних разрезов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Хирурги Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России провели уникальную операцию по удалению опухоли грудной клетки, используя очки дополненной реальности (AR). Технология позволила медикам "прошить" ткани взглядом еще до первого разреза. На операционное поле наложили виртуальную 3D-модель органов пациента, созданную на основе результатов томографии. Это ювелирная работа: врачи видели точное расположение критически важных сосудов и бронхов, скрытых под кожей и костями.

Хирурги в операционной
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги в операционной

Цифровой прицел: как VR меняет хирургию

Бригада под руководством Григория Кудряшова столкнулась с агрессивным десмоидным фиброматозом. Это опухоль-захватчик: она не просто растет рядом, а вплетается в окружающие структуры, уничтожая границы между здоровым и больным. Традиционная навигация здесь часто дает сбои. Использование AR-очков превратило операцию в высокоточный инженерный процесс. Хирурги выбрали идеальную траекторию доступа, сохранив целостность грудной стенки и не задев магистральные сосуды.

"Такие технологии — не игрушка, а способ минимизировать человеческий фактор. Визуализация границ новообразования в реальном времени сокращает время под наркозом и риск фатального кровотечения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Вмешательство прошло успешно в том числе благодаря участию Михаила Коржука, профессора Военно-медицинской академии. Синтез военного опыта и гражданских инноваций позволил провести резекцию максимально щадяще. Пока такие операции — редкость, но база для их масштабирования уже готова. Внедрение подобных систем сопоставимо с обновлением всей медицинской инфраструктуры Петербурга, где цифровизация постепенно проникает даже в районные учреждения.

Отечественный софт на службе медицины

Ключевой аспект — программное обеспечение. Весь софт, управляющий виртуальной моделью, разработан в России. Это гарантирует независимость клиник от импортных лицензий и обновлений. Цифровая копия легких и грудной клетки — это не просто картинка, а динамическая карта, которая "дышит" вместе с пациентом. Точность наложения виртуального слоя на реальный объект определяет успех всей процедуры.

Параметр Эффект от AR/VR-технологий
Планирование доступа Математическая точность до первого разреза
Травматичность Минимальное повреждение здоровых тканей
Реабилитация Ускоренное восстановление за счет малоинвазивности

"Безопасность любой терапии начинается с правильного инструментария. Если хирург видит сосуды сквозь ткани, риск побочных эффектов и осложнений стремится к нулю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Врачи нового типа: гериатры в системе Минздрава

Параллельно с развитием хайтек-хирургии Минздрав реформирует профилактическое звено. С 1 сентября в России официально закрепляется статус врача по здоровому долголетию. Это ответ на запрос стареющего населения: недостаточно просто оперировать, нужно предотвращать болезни старения на ранних этапах. Такой специалист будет курировать пациентов 60+, фокусируясь на сохранении когнитивных функций и мобильности.

Новые стандарты требуют и новых пространств. В городе активно обновляют среду: от масштабной реновации жилого фонда до системного улучшения уличного освещения. Всё это напрямую влияет на качество жизни и долголетие, снижая риск бытового травматизма среди пожилых людей.

"Здоровое долголетие начинается с диспансеризации и системной профилактики. Появление профильного врача закроет брешь между терапевтом и узкими специалистами", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о медицинских VR-технологиях

Заменяют ли VR-очки самого хирурга?

Нет, это инструмент навигации. Робот или очки не принимают решений, они лишь предоставляют врачу исчерпывающий визуальный массив данных для повышения точности движений.

Безопасно ли использование AR во время операции?

Да, оборудование проходит строгую сертификацию. Модели строятся на основе реальных данных КТ/МРТ, а задержка изображения в современных отечественных системах практически отсутствует.

Станут ли такие операции массовыми?

Минздрав планирует поэтапное внедрение метода в федеральных медцентрах. Это требует закупки оборудования и обучения кадрового состава.

Нужно ли пациенту доплачивать за использование дополненной реальности?

В государственных НИИ в рамках квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) такие вмешательства проводятся бесплатно для граждан РФ.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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