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Устрицы вместо мазута: главную "вонючку" Владивостока предложили превратить в золотую жилу

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Река Объяснения во Владивостоке десятилетиями ассоциируется у горожан с неприятным запахом, гаражным фоном и подтоплениями. Однако архитекторы и экологи предлагают смотреть на неё не как на урбанистический балласт, а как на ресурс для развития. Профессор ДВФУ Павел Казанцев считает, что уникальный гидрологический режим водоема позволяет запустить здесь инновационные проекты вплоть до выращивания морепродуктов. 

Устрицы из "речки-вонючки": во Владивостоке придумали, как превратить городские стоки в деликатес
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Устрицы из "речки-вонючки": во Владивостоке придумали, как превратить городские стоки в деликатес

Водоем с горячим характером

Река давно перестала быть естественным объектом. После пуска ТЭЦ-2 её режим радикально изменился: станция сбрасывает в русло отработанную воду. Это "подогревает" реку, не давая ей замерзать зимой. Городской водоток превратился в искусственную пресно-соленую экосистему. Пока загрязнение Амурского залива и мазутные пятна остаются острой темой, специалисты ищут способы превратить техническую аномалию в преимущество.

"Уникальность реки Объяснения в том, что она полностью протекает на территории города, и поэтому все вопросы её восстановления могут быть решены в рамках локальных градостроительных документов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Устричная ферма в черте города

Сценарии ревитализации Объяснения включают обустройство зон марикультуры. Гидробионты, такие как моллюски, способны адаптироваться к местным условиям при условии экологической очистки воды. Создание опытных площадок для выращивания морепродуктов превратит депрессивную промзону в высокотехнологичный кластер.

Характеристика Детализация
Температурный режим Круглогодичный подогрев от ТЭЦ
Экологический потенциал Развитие биофильтрации через марикультуру

"Развитие аквакультурных мощностей требует жесткого контроля состава воды. Без комплексной очистки стоков любые биологические проекты обречены на провал", — предупредил эколог Игорь Степанов.

Городские фермы и комфортная среда

Помимо устриц, теплые берега реки пригодны для цифровых теплиц. Создание благоприятного микроклимата поможет наладить локальное производство зелени и ягод. Инициатива перекликается с общим курсом на развитие Владивостока, где масштабное озеленение территории становится нормой.

"Малые реки должны работать на экономику района. Использование техногенного тепла для вертикальных ферм — это логичный шаг к самодостаточности городских кварталов", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии территорий

Почему река до сих пор не благоустроена?

Исторически Объяснения рассматривалась как промышленный объект. Сейчас администрация пересматривает статус городских пространств, расчищая незаконные постройки и готовя почву для реновации.

Реально ли выращивать моллюсков в городе?

Технически — да, однако проект требует колоссальных вложений в очистку воды, чтобы продукция соответствовала санитарным нормам.

Какие плюсы дает "теплая" вода?

Отсутствие льда зимой позволяет использовать акваторию круглый год для создания общественных пространств и агротехнологических кластеров.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эколог Игорь Петрович Степанов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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