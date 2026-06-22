Дикий отдых в Приморье уходит в прошлое: новые планы перекроили будущее всего поселка

Береговое готовится к большой стройке. Поселок, зажатый между сопками и морем, планируют превратить в центральный туристический узел Приморья. Мэр Владивостока Константин Шестаков высадил в населенном пункте десант из профильных чиновников, чтобы оценить состояние песка и инфраструктуры. Жители рассчитывают на новые рабочие места, а городская администрация — на приток частного капитала.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приморье берег

План по пляжному центру

Береговое перестает быть просто точкой на карте для дикого отдыха. Грядет масштабная перенастройка береговой линии. Власти проектируют здесь курорт, способный выдержать натиск отдыхающих и капризы погоды. Чистый берег — это валюта, которую поселок намерен обменять на стабильный доход. Основной расчет идет на создание комфортной среды, где турист задержится дольше, чем на пару часов.

"Превратить поселок в туристический магнит — задача не только про плитку. Нужно создать инфраструктуру, которая не рассыплется после первого тайфуна", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Местные жители включились в процесс. Для них благоустройство побережья — это не только чистый песок, но и понятный бизнес. Разрыв между концепцией и реальностью будут сокращать за счет бюджетных вливаний в инженерные сети и безопасность.

Дороги и логистика

Транспортный каркас Берегового сейчас держится на грунте. Подрядчик борется с пылью, но поселку нужны твердые решения. Жители требуют установить два остановочных павильона, обновить знаки и нанести разметку перед школой. Мост через местный ручей требует вмешательства строителей — коррозия и ветер делают свое дело. Без четких ориентиров и укрепленных обочин прибрежный трафик превращается в лотерею.

Запрос жителей Статус/Решение Грунтовые дороги Работает спецподрядчик Безопасность у школы Требуется установка знаков и зебры Остановки Запрос на 2 павильона

Пока крупные города обсуждают платные парковки, в Береговом решают задачу физической доступности объектов. Пешеходный мост здесь — артерия. Если она перекрыта, поселок замирает. Власти пообещали не затягивать с ремонтом переправ.

"Ремонт кровли в Приморье — это не косметика. Это защита от ливней, которые смывают всё на своем пути", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Школьный апгрейд и энергия

Образовательный центр поселка получил новую акустическую систему. На очереди кровля и освещение спортивной площадки. Чтобы дети не оставались в стороне от прогресса, школьную базу подтягивают к городским стандартам. Но главная проблема — энергетика и тепло. Мэр поручил жестко контролировать запасы дров и угля. Зима в прибрежной зоне не прощает сбоев в поставках топлива.

Шестаков привез с собой руководителей управлений ЖКХ и образования. Это сигнал: Береговое больше не периферия, о которой вспоминают раз в год. Отопительный сезон должен пройти без авралов. Проверка котельных и складов топлива стала обязательным пунктом рабочей поездки.

"Проблемы с теплом в таких поселках часто упираются в логистику топлива. Если цепь рвется, люди мерзнут", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о Береговом

Будут ли в поселке дороги с асфальтом?

В ближайшее время фокус направлен на качественное содержание грунтовых дорог. Укладка асфальта зависит от темпов развития туристического кластера и бюджетных лимитов.

Когда наступит «курортный» статус?

Трансформация уже идет. Сейчас власти готовят документацию для комплексного благоустройства пляжных зон и привлечения операторов отдыха.

Что решили по отоплению?

Введен усиленный режим контроля за закупками и доставкой твердого топлива, чтобы исключить дефицит в пиковые морозы.

Читайте также