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В Санкт-Петербурге запускают наземное метро, не дожидаясь стройки: где поедет

Россия

Власти Санкт-Петербурга приступают к внедрению железнодорожных диаметров, не дожидаясь полного обновления инфраструктуры. Город намерен использовать уже готовые для эксплуатации участки путей, следуя планам по развитию профильного узла. Об этом стало известно из заявления вице-губернатора Кирилла Полякова.

Из Девяткино и Ораниенбаума в Пулково без пробок: Смольный утвердил маршруты новых диаметров
Фото: commons.wikimedia.org by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Из Девяткино и Ораниенбаума в Пулково без пробок: Смольный утвердил маршруты новых диаметров

Маршрутизация городских диаметров

Разработчики концепции утвердили создание двух основных путей, связывающих отдаленные районы мегаполиса. Маршрут №1 проляжет между Ораниенбаумом и Белоостровом, затронув Пулково, Броневую, Пискарёвку и Сестрорецк. Вторая ветка будет начинаться в Пулково и следовать через Волковскую до Девяткино. Планируется, что интеграция железнодорожного сообщения в городскую ткань существенно разгрузит дороги Петербурга к 2030 году.

Специалисты выделяют следующие технологические барьеры для реализации проекта:

  • Дефицит двухпутных перегонов на ключевых направлениях.
  • Необходимость пропуска грузовых составов, идущих транзитом через агломерацию.
  • Острый запрос на формирование полноценного будущего для пригородного сообщения.

Оптимизация пригородных перевозок

Проект требует ювелирной настройки, так как текущая загрузка магистралей не позволяет моментально нарастить интенсивность движения пассажирских поездов. Отсутствие внешних обходов вынуждает пропускать все товарные потоки непосредственно через городские узлы, что тормозит развитие инфраструктуры в полном объеме.

К 2030 году власти прогнозируют рост пассажиропотока до 142,4 миллиона человек благодаря запуску новых диаметров. 

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, этот проект является ключевым шагом для развития агломерации. Как отмечает эксперт, интеграция железной дороги в городскую сеть требует тщательного подхода к стыковке графиков и обновлению подвижного состава.

"Реализация таких диаметров — это не просто пуск поездов по привычным рельсам, а серьезная перестройка логики передвижения внутри мегаполиса. Нужно понимать, что мы здесь боремся с огромным количеством транзитных грузов, которые каждый день проходят через густонаселенные районы. Если получится развести эти потоки и дать людям качественную альтернативу метро, город получит колоссальный импульс для развития окраин."

По ее словам, основная задача состоит в поэтапном расширении мощностей без остановки существующих перевозок. По ее словам, последовательная реализация намеченных планов позволит избежать критических сбоев в работе пригородного сообщения.

Часто задаваемые вопросы

Какие районы соединят диаметры?

Линии свяжут Ораниенбаум, Белоостров, Пулково, Волковскую и Девяткино.

Почему нельзя запустить проект быстрее?

Технические ограничения вызваны обилием однопутных участков и плотным транзитом грузовых составов.

Каковы целевые показатели пассажиропотока к 2030 году?

Ожидается, что системой смогут пользоваться до 142,4 миллиона человек в год.

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Актуальность и достоверность проверена специалистом по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольгой Морозовой и аналитиком бюджетов и развития территорий Валерием Козловым.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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