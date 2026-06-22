Мэрия Владивостока пошла войной на РЖД: корпорации выставили миллионный счет за погром в городском парке

Администрация Владивостока обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ОАО "РЖД". Причиной конфликта стало уничтожение 229 деревьев в местном парке, что нанесло серьезный ущерб городской экологии. Компенсация за снос зеленых насаждений оценивается почти в три миллиона рублей.

Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License 229 уничтоженных деревьев и миллионные иски: во Владивостоке разгорается громкий судебный скандал вокруг РЖД

Обстоятельства незаконного сноса насаждений

Специалисты управления охраны окружающей среды установили, что работы в парке на улице Кирова проводились без разрешительной документации. Никаких запросов на снос или обрезку деревьев ведомство не получало ни от частных лиц, ни от коммерческих организаций. Согласно материалам следствия, деятельность вела бригада дистанции электроснабжения, входящая в структуру штрафов РЖД.

Участок, ставший местом инцидента, находится в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Эта территория относится к полосе отвода железной дороги и арендуется структурой компании. Подобный лес часто нуждается в защите от произвола подрядчиков.

Проверка инициирована после многочисленных жалоб местных жителей.

Сумма исковых требований составляет 2 948 171 рубль.

Судебное разбирательство назначено на июль. Юристам предстоит установить степень вины каждой стороны в процессе незаконного уничтожения зеленых насаждений. Параллельно реформируется и сфера безопасности общественных пространств.

Правовые последствия для землепользователей

Как рассказал в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова, подобные инциденты требуют тщательного изучения правового статуса арендуемых земель. По ее словам, наличие договора аренды не дает права на бесконтрольное вмешательство в ландшафт.

"Любое проведение работ с зелеными насаждениями в границах города требует строгого соблюдения регламентов. Если компания просто решила расчистить территорию по своему усмотрению, она обязана понести материальную ответственность за ущерб. Отсутствие разрешительной бумаги здесь является решающим аргументом в суде".

По ее словам, практика защиты городских пространств сейчас становится более жесткой. Регуляторы активно реагируют на любой несанкционированный ущерб муниципальной собственности.

Вопросы и ответы

Сколько деревьев пострадало в парке?

В ходе работ было уничтожено 229 единиц зеленых насаждений.

Кто выполнял работы?

По имеющимся данным, вырубку произвела бригада Владивостокской дистанции электроснабжения ОАО "РЖД".

Когда состоится суд по этому делу?

Арбитражный суд рассмотрит исковые требования администрации 14 июля 2026 года.

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Актуальность и достоверность проверена юристом по региональному законодательству и административным вопросам юристом по региональному законодательству и административным вопросам Светланой Фёдоровой , аналитиком бюджетов и развития территорий Валерием Козловым.