Очередной монстр в Тихом океане: траектория Меккхалы заставила штабы экстренно менять планы

Тихий океан запустил очередной конвейер: седьмой по счету тайфун MEKKHALA вышел на охоту. Пока столичные жители обсуждают сценарии праздников, дальневосточники привычно сверяют координаты с синоптическими картами. Циклон дрейфует на северо-запад, заставляя Тайвань готовиться к удару, но Приморью в этот раз повезло — стихия выбрала другой маршрут.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Герст, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайфун

Курс на Японию: куда метит "Меккхала"

Траектория тайфуна напоминает идеально вычерченный ломаный график. До 25 июня MEKKHALA будет планомерно смещаться к востоку от Тайваня. В этой точке произойдет "разворот плеча": вихрь резко сменит вектор на север-северо-восток. Под удар попадет южная оконечность острова Хонсю. Японии придется принять основной массив осадков и порывы ветра в течение суток.

"Траектория прослеживается четко. Обновленные расчеты показывают, что тайфун MEKKHALA не несет угрозы для Приморского края. К 28 июня он полностью уйдет в открытый океан", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Технологические решения позволяют отслеживать такие системы в реальном времени. В мобильном приложении Примгидромета анимированные карты давления показывают движение MEKKHALA без лишних догадок. Пока в Севастополе вводят ограничения, дальневосточные службы сосредоточены на мониторинге водных масс.

Безопасность региона и капризы стихии

Несмотря на спокойный прогноз по текущему вихрю, расслабляться рано. Ситуация на море переменчива, как спрос на бензин в Саратове. Любой циклон — это сложный механизм, способный изменить настройки в зависимости от температуры воды и атмосферных фронтов. Сейчас Приморье находится вне зоны риска, но внимание специалистов приковано к горизонту событий.

Этап движения Локация и последствия 25 июня Точка поворота к востоку от Тайваня 26-27 июня Проход над японским островом Хонсю 28 июня Выход в открытую акваторию океана

Пока приморцы выдыхают, в других регионах решают насущные проблемы: где-то хирурги осваивают эндоскопию, а где-то обновляют водопроводные сети. Взаимосвязь инфраструктуры и природных явлений — вечная тема для любого субъекта РФ.

"Любой тайфун — это испытание для гидротехники. Важно не только знать, куда пойдет вода, но и понимать готовность дамб и систем водоотведения заранее", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Прогнозы на пик тайфунного сезона

Расслабленность — плохой союзник для Дальнего Востока. Начальник Примгидромета Борис Кубай напомнил: впереди самый сложный период. Июль, август и сентябрь — традиционное время, когда океан начинает всерьез проверять регион на прочность. В этот период циклоны могут "выстреливать" один за другим, и не каждый из них окажется таким же благосклонным, как MEKKHALA.

Жителям стоит помнить о рисках, связанных с отдыхом у воды. Пока томский Роспотребнадзор запрещает пляжи из-за инфекций, в Приморье главной угрозой остается штормовой нагон. А на Каспии, например, обсуждают риски масштабных затоплений из-за циклов закрытого бассейна.

"Прогнозирование ЧС — это работа с вероятностями. Сегодня тайфун уходит в сторону, но через месяц ситуация может измениться. Мы отслеживаем каждый вихрь с момента его зарождения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о тайфунах

Почему MEKKHALA не заденет Приморье?

Циклон попал в зону влияния атмосферного фронта, который разворачивает его в сторону Японии и открытого океана. Давление в регионе блокирует продвижение вихря на север.

Когда наступит самый опасный период?

Пик активности в Тихом океане приходится на август и сентябрь. Именно в эти месяцы тайфуны чаще всего достигают российских берегов, обладая максимальной энергией.

Где следить за актуальным прогнозом?

Официальные данные транслируются через ресурсы Примгидромета. Специалисты рекомендуют использовать мобильные приложения с анимированными картами для наглядного контроля ситуации.

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