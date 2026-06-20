Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС

В Саратовской области зафиксирован аномальный скачок спроса на автомобильное топливо: объемы отгрузок бензина и дизеля выросли на 70% по сравнению с обычными показателями. Губернатор Роман Бусаргин провел экстренную встречу с нефтепоставщиками и представителями ФАС, чтобы предотвратить дефицит на заправках и сдержать рост цен. Несмотря на ажиотаж, власти региона утверждают, что физических запасов горючего в хранилищах достаточно, а основные сложности связаны с логистикой и обеспечением отдаленных районов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Причины топливного ажиотажа и логистические решения

Резкое увеличение потребления топлива в регионе заставило власти перейти на усиленный режим работы. По словам главы региона, отгрузки выросли почти в два раза, что создает нагрузку на транспортную систему. "Вопросов по запасам горючего в регионе нет", — подчеркнул Роман Бусаргин, указывая на то, что проблема кроется не в нехватке ресурса, а в скорости его доставки до конечного потребителя.

"Такой скачок спроса часто связан с сезонными факторами или ожиданием роста цен, что заставляет владельцев АЗС и частников закупаться впрок. Главное сейчас — не допустить 'сухих' заправок в районах, где плечо доставки самое длинное", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Министерству промышленности поручено совместно с топливными компаниями пересмотреть графики поставок. Особое внимание уделят отдаленным населенным пунктам, где инфраструктура менее развита, чем в областном центре. Ведомство обязано поддерживать круглосуточную связь с поставщиками до полной стабилизации ситуации. Параллельно с этим регион готовится к другим важным событиям, в частности, настраивая график движения транспорта для бесперебойного сообщения между городами.

Контроль цен и поддержка аграриев

Вторым критическим вопросом стало ценообразование. Вместе с антимонопольной службой (ФАС) правительство области намерено жестко пресекать любые попытки спекулятивного завышения стоимости литра на стелах АЗС. Контроль будет тотальным: от крупных сетевых заправок до частных станций в глубинке.

"Тщательный мониторинг цен сейчас необходим, чтобы избежать цепной реакции в экономике региона. Если стоимость ГСМ поползет вверх, это моментально отразится на стоимости пассажирских перевозок и логистике товаров первой необходимости", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Отдельный блок задач поставлен перед Министерством сельского хозяйства. Учитывая разгар полевых работ, перебои с горючим для сельхозпредприятий недопустимы. Аграрный сектор должен получать топливо в приоритетном порядке, чтобы посевная или уборочная кампании не сорвались из-за пустых баков спецтехники.

"Сельхозтехника потребляет огромные объемы дизеля, и любая задержка здесь — это прямые убытки. Власти правильно делают, что выделяют аграриев в отдельную группу контроля, так как их логистика отличается от гражданских заправок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Стабилизация ситуации на топливном рынке важна и для реализации крупных инфраструктурных проектов. В регионе идет активное строительство, например, планируется трансформация территорий бывшего промышленного гиганта, что требует бесперебойной работы строительной техники. Любой дефицит ГСМ может замедлить темпы развития городских территорий.

Показатель / Мера контроля Текущий статус и действия Объем отгрузок топлива Увеличен на 70% относительно нормы Наличие запасов В достаточном количестве (подтверждено правительством) Контроль цен (ФАС) Строгий мониторинг по всей области Логистика в районы Круглосуточный режим снабжения Минпромом

Ответы на популярные вопросы о ситуации с топливом

Ожидается ли дефицит бензина в Саратовской области?

Нет, по официальным данным губернатора, запасов горючего в регионе достаточно. Сложности возникают только в логистической цепочке из-за резко возросшего спроса.

Почему на некоторых заправках могут быть временные перебои?

Это связано с тем, что объемы потребления выросли на 70%, и бензовозы не всегда успевают пополнять резервуары АЗС в отдаленных районах. Сейчас Минпром оптимизирует графики доставки.

Будут ли расти цены на бензин и дизель?

Ситуация находится на контроле ФАС. Власти заявили о необходимости строгого контроля ценообразования, чтобы не допустить необоснованного подорожания топлива.

Хватит ли горючего для фермеров во время работ в полях?

Да, региональный Минсельхоз получил поручение следить за обеспеченностью сельхозпредприятий топливом в приоритетном режиме.

Читайте также