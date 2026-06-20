Кровь на витринах в Краснодаре: роковое стечение обстоятельств привело к гибели людей

Кровавая драма разыгралась под крышей краснодарского торгового центра "West Mall". Тихий день обернулся кошмаром: молодой мужчина, словно обезумев, бросился на людей с ножом. Итог страшен: одна женщина убита, еще пятеро ранены и мечутся между жизнью и смертью в больничных палатах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ скорая помощь

Резня в торговых рядах: что известно

Черный день для Краснодара начался буднично, но закончился воем сирен скорой помощи. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил: нападавший задержан. Женщина погибла на месте — её не успели спасти. Остальных пятерых пострадавших развезли по больницам. Врачи говорят о средней тяжести.

"В ситуациях с внезапной агрессией в общественных местах ключевую роль играет скорость реагирования охраны, которая зачастую не готова к вооруженному отпору", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Нападавший не успел скрыться. Его скрутили прямо на месте преступления. Ножевые ранения — это всегда подло, исподтишка. Прокуратура уже начала проверку, пытаясь понять, как вооруженный человек прошел через рамки и посты охраны.

Реакция властей и следствие

Губернатор края держит руку на пульсе. Вениамин Кондратьев сообщил, что медики делают всё возможное.

"Любое подобное ЧП требует немедленной ревизии протоколов безопасности во всех местах массового скопления людей, чтобы избежать халатности в будущем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Следователи выясняют мотивы. Был ли это личный конфликт или безумный порыв — покажет время. Сейчас главное — помочь выжившим.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в ТЦ

Обязана ли охрана ТЦ проверять сумки на наличие холодного оружия?

Да, сотрудники службы безопасности имеют право попросить посетителя показать содержимое сумки при срабатывании металлодетектора или подозрительном поведении, однако проводить досмотр силой могут только сотрудники полиции.

Какую ответственность несет администрация ТЦ за нападение?

Если следствие докажет, что меры безопасности были формальными (неработающие рамки, отсутствие охраны на постах), администрация может быть привлечена к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как вести себя при нападении с ножом в закрытом помещении?

Главное правило — бежать. Если выход заблокирован, нужно забаррикадироваться в подсобном помещении или туалете, выключить звук на телефоне и ждать полицию. Вступать в схватку — крайняя мера.

Предусмотрены ли компенсации пострадавшим от региональных властей?

Обычно в резонансных случаях власти региона принимают решение о выделении материальной помощи семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда бюджета.

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