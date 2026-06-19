Микробы захватили пляжи в Томске: три популярных места отдыха стали источником инфекции

Роспотребнадзор признал три популярных места отдыха в Томске опасными для купания из-за бактериологической угрозы. В отобранных пробах воды специалисты обнаружили критическое превышение концентрации кишечной палочки. Чем грозит горожанам купание в загрязненных водоемах и как уберечься от инфекции — в материале.

Фото: openverse by Jens Schäperclaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томск

Где выявили загрязнение: список опасных мест

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку побережья рек Томь, Басандайка и Ушайка, отобрав десятки проб воды в Томске и пригороде. Если качество воды в Томи в районе Речного вокзала пока соответствует нормам, то в малых водоемах зафиксировано серьезное микробное загрязнение. В "черный список" ведомства вошли три локации. Так, на Степановском озере концентрация колиформных бактерий (бактерий группы кишечной палочки, указывающих на загрязнение воды стоками) многократно превышает допустимые гигиенические нормативы.

"Обнаружение кишечной палочки — это всегда сигнал о фекальном загрязнении воды. Это не просто цифры в отчете, а реальный риск получить вспышку кишечных инфекций прямо на пляже", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особую тревогу вызывает Белое озеро и Ушайка в районе Заварзино. Местные власти пытаются навести порядок в городе, реализуя программы по развитию общественных пространств, однако экологическое состояние рек пока отстает от темпов благоустройства парков.

Чем грозит "встреча" с кишечной палочкой

Заходить в воду, где нашли превышение бактерий, — все равно что играть в рулетку. Кишечная палочка — лишь верхушка айсберга. В подобных условиях прекрасно выживают энтеровирусы, лямблии и даже возбудители лептоспироза. Это болезни, которые бьют по печени, почкам и нервной системе. Один случайный глоток такой "коктейльной" смеси может обернуться койкой в инфекционном отделении.

Проблема часто скрыта глубже, чем кажется. Иногда микроорганизмы сохраняются в экосистеме веками. Недавние новости о том, как в глубинах Сибири нашли древних бактерий, подтверждают: микромир региона крайне живуч. Но если древние организмы интересны ученым, то современные стоки на Степановке — прямая угроза здесь и сейчас. Химические отходы в воде только усугубляют ситуацию.

Как уберечься от инфекции

Самый простой способ не заболеть — смотреть на знаки. Если на берегу стоит аншлаг "Купание запрещено", лезть в воду не стоит даже в самый дикий припек. Бактериям все равно, насколько вы закаленный сибиряк. Помните, что после сильных дождей ситуация всегда ухудшается: потоки воды смывают в реки мусор с улиц.

"При купании в запрещенных местах высок риск случайно сглотнуть воду, что почти гарантированно приведет к острой кишечной инфекции. Чтобы обезопасить себя, отдыхайте только на официальных пляжах, а после любого контакта с открытым водоемом обязательно принимайте душ и мойте руки с мылом", — дала рекомендации Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о качестве воды

Можно ли купаться, если вода кажется чистой?

Нет, микробиологическое загрязнение нельзя увидеть глазом. Кишечная палочка не меняет цвет или запах воды, её наличие подтверждают только лабораторные анализы.

Чем опасна кишечная палочка для детей?

У детей иммунитет слабее, чем у взрослых. Заражение часто протекает в тяжелой форме с высокой температурой, обезвоживанием и риском поражения почек.

Поможет ли душ сразу после купания в грязном водоеме?

Мытье с мылом снизит риск кожных инфекций, но если вода попала в рот или нос, внешний душ от заражения внутренними инфекциями не спасет.

Как часто обновляются результаты проб?

Роспотребнадзор проводит мониторинг регулярно в течение всего летнего сезона. Ситуация может меняться в зависимости от температуры воздуха и осадков.

Читайте также