Микробы захватили пляжи в Томске: три популярных места отдыха стали источником инфекции

Роспотребнадзор признал три популярных места отдыха в Томске опасными для купания из-за бактериологической угрозы. В отобранных пробах воды специалисты обнаружили критическое превышение концентрации кишечной палочки. Чем грозит горожанам купание в загрязненных водоемах и как уберечься от инфекции — в материале.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку побережья рек Томь, Басандайка и Ушайка, отобрав десятки проб воды в Томске и пригороде. Если качество воды в Томи в районе Речного вокзала пока соответствует нормам, то в малых водоемах зафиксировано серьезное микробное загрязнение. В "черный список" ведомства вошли три локации. Так, на Степановском озере концентрация колиформных бактерий (бактерий группы кишечной палочки, указывающих на загрязнение воды стоками) многократно превышает допустимые гигиенические нормативы.
"Обнаружение кишечной палочки — это всегда сигнал о фекальном загрязнении воды. Это не просто цифры в отчете, а реальный риск получить вспышку кишечных инфекций прямо на пляже", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Особую тревогу вызывает Белое озеро и Ушайка в районе Заварзино. Местные власти пытаются навести порядок в городе, реализуя программы по развитию общественных пространств, однако экологическое состояние рек пока отстает от темпов благоустройства парков.
Заходить в воду, где нашли превышение бактерий, — все равно что играть в рулетку. Кишечная палочка — лишь верхушка айсберга. В подобных условиях прекрасно выживают энтеровирусы, лямблии и даже возбудители лептоспироза. Это болезни, которые бьют по печени, почкам и нервной системе. Один случайный глоток такой "коктейльной" смеси может обернуться койкой в инфекционном отделении.
Проблема часто скрыта глубже, чем кажется. Иногда микроорганизмы сохраняются в экосистеме веками. Недавние новости о том, как в глубинах Сибири нашли древних бактерий, подтверждают: микромир региона крайне живуч. Но если древние организмы интересны ученым, то современные стоки на Степановке — прямая угроза здесь и сейчас. Химические отходы в воде только усугубляют ситуацию.
Самый простой способ не заболеть — смотреть на знаки. Если на берегу стоит аншлаг "Купание запрещено", лезть в воду не стоит даже в самый дикий припек. Бактериям все равно, насколько вы закаленный сибиряк. Помните, что после сильных дождей ситуация всегда ухудшается: потоки воды смывают в реки мусор с улиц.
"При купании в запрещенных местах высок риск случайно сглотнуть воду, что почти гарантированно приведет к острой кишечной инфекции. Чтобы обезопасить себя, отдыхайте только на официальных пляжах, а после любого контакта с открытым водоемом обязательно принимайте душ и мойте руки с мылом", — дала рекомендации Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Нет, микробиологическое загрязнение нельзя увидеть глазом. Кишечная палочка не меняет цвет или запах воды, её наличие подтверждают только лабораторные анализы.
У детей иммунитет слабее, чем у взрослых. Заражение часто протекает в тяжелой форме с высокой температурой, обезвоживанием и риском поражения почек.
Мытье с мылом снизит риск кожных инфекций, но если вода попала в рот или нос, внешний душ от заражения внутренними инфекциями не спасет.
Роспотребнадзор проводит мониторинг регулярно в течение всего летнего сезона. Ситуация может меняться в зависимости от температуры воздуха и осадков.
Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.