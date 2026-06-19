Море готовит сокрушительный удар: внезапная смена цикла на Каспии лишит тысячи людей имущества

Каспий коварен. Сегодня море отступило, обнажив дно, а завтра может хлынуть назад, сметая всё на своем пути. Ученые из Южного отделения ИО РАН бьют в набат: уровень воды в Каспии способен подскочить внезапно и без предупреждения. Марина Крыленко, возглавляющая Лабораторию литодинамики и геологии, напомнила, как в конце прошлого века море уже выкидывало такие фортели. Тогда вода пошла вверх, а внятных причин наука так и не нашла. Сейчас ситуация повторяется — прогнозировать капризы стихии невозможно, а берега тем временем активно застраивают, забыв о грозной силе волны.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закат над Каспийским морем

Почему море может "встать на дыбы"

Природа — хозяйка строгая, она долгов не прощает. Пока Каспий мелеет, люди расслабились. Но история помнит, как вода за считанные годы отвоевывала километры суши. Сегодняшнее затишье — лишь передышка. Марина Крыленко подчеркивает: механизмы этих скачков скрыты глубоко, и никакой суперкомпьютер не скажет точно, когда море решит вернуть свое.

"Каспий — это закрытый бассейн, его жизнь зависит от тектоники и стока рек, но есть и неизученные циклы. Если уровень пойдет вверх, вся инфраструктура в высохших лагунах окажется под ударом. Мы рискуем потерять огромные вложения в береговую зону", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Застройка берегов: риск или расчет

Глядя на пустые пляжи и отступившую кромку прибоя, дельцы вовсю возводят отели и дома. Кулёк семечек не успеешь сгрызть, как на месте вчерашнего мелководья вырастает бетонная громада. Но земля эта — зыбкая. Если Каспий решит прийти в гости, эти "замки на песке" смоет в один миг. Хозяйская дотошность подсказывает: строить там, где раньше гуляла волна — дело гиблое. Это не просто трансформация облика города, это игра в прятки со стихией.

Период/Состояние Последствия для побережья Текущее обмеление Осушение лагун, активная застройка, деградация портов. Внезапный подъем Затопление жилых массивов, разрушение дорог, экологические аварии.

Раньше ученые грешили на Волгу, мол, человек перекрыл краны. Дело не в регулировании стока. Это климатические качели, которые раскачиваются сами по себе. Проблема общая, и решать её нужно миром. Пять стран — Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан — должны сидеть за одним столом, иначе море рассудит всех по-своему, не глядя на границы и чины.

"Любое резкое изменение уровня моря — это ЧС федерального масштаба. Берегоукрепление стоит миллиарды, а экстренная эвакуация из зон затопления — еще дороже. Профилактика здесь важнее любых прогнозов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Пять стран у одного корыта

Когда в кастрюле кипит, пар идет на всех. Каспий не принадлежит кому-то одному. Пока в одной части моря строят порты, в другой — латают дыры от наводнений. Уважение к традициям совместного проживания на этих берегах требует дипломатии. Если соседи не договорятся о едином мониторинге, то качество воды и безопасности упадет ниже плинтуса. Море не терпит суеты и жадности, оно любит тишину и научный подход. Источник издание ТАСС.

"Экологическая безопасность Каспия висит на волоске. Без единого центра управления рисками мы будем лишь фиксировать катастрофы, а не предотвращать их", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о Каспии

Может ли Каспийское море высохнуть совсем?

Полное высыхание в обозримом будущем маловероятно из-за цикличности уровня воды и подпитки от крупных рек, хотя периоды экстремального мелководья возможны.

Правда ли, что Волга — главная причина обмеления?

Ученые ИО РАН подчеркивают, что регулирование стока Волги не является основным фактором; главную роль играют климатические изменения и испарение.

Чем опасен резкий подъем уровня воды?

В первую очередь угрозе подвергается инфраструктура, построенная в последние годы на низменных участках и осушенных лагунах.

Существуют ли надежные методы прогноза уровня Каспия?

На данный момент точных методик долгосрочного прогнозирования не существует, так как причины вековых колебаний остаются до конца не выясненными.

Читайте также