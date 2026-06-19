Каспий коварен. Сегодня море отступило, обнажив дно, а завтра может хлынуть назад, сметая всё на своем пути. Ученые из Южного отделения ИО РАН бьют в набат: уровень воды в Каспии способен подскочить внезапно и без предупреждения. Марина Крыленко, возглавляющая Лабораторию литодинамики и геологии, напомнила, как в конце прошлого века море уже выкидывало такие фортели. Тогда вода пошла вверх, а внятных причин наука так и не нашла. Сейчас ситуация повторяется — прогнозировать капризы стихии невозможно, а берега тем временем активно застраивают, забыв о грозной силе волны.
Природа — хозяйка строгая, она долгов не прощает. Пока Каспий мелеет, люди расслабились. Но история помнит, как вода за считанные годы отвоевывала километры суши. Сегодняшнее затишье — лишь передышка. Марина Крыленко подчеркивает: механизмы этих скачков скрыты глубоко, и никакой суперкомпьютер не скажет точно, когда море решит вернуть свое.
"Каспий — это закрытый бассейн, его жизнь зависит от тектоники и стока рек, но есть и неизученные циклы. Если уровень пойдет вверх, вся инфраструктура в высохших лагунах окажется под ударом. Мы рискуем потерять огромные вложения в береговую зону", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Глядя на пустые пляжи и отступившую кромку прибоя, дельцы вовсю возводят отели и дома. Кулёк семечек не успеешь сгрызть, как на месте вчерашнего мелководья вырастает бетонная громада. Но земля эта — зыбкая. Если Каспий решит прийти в гости, эти "замки на песке" смоет в один миг. Хозяйская дотошность подсказывает: строить там, где раньше гуляла волна — дело гиблое. Это не просто трансформация облика города, это игра в прятки со стихией.
|Период/Состояние
|Последствия для побережья
|Текущее обмеление
|Осушение лагун, активная застройка, деградация портов.
|Внезапный подъем
|Затопление жилых массивов, разрушение дорог, экологические аварии.
Раньше ученые грешили на Волгу, мол, человек перекрыл краны. Дело не в регулировании стока. Это климатические качели, которые раскачиваются сами по себе. Проблема общая, и решать её нужно миром. Пять стран — Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан — должны сидеть за одним столом, иначе море рассудит всех по-своему, не глядя на границы и чины.
"Любое резкое изменение уровня моря — это ЧС федерального масштаба. Берегоукрепление стоит миллиарды, а экстренная эвакуация из зон затопления — еще дороже. Профилактика здесь важнее любых прогнозов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Когда в кастрюле кипит, пар идет на всех. Каспий не принадлежит кому-то одному. Пока в одной части моря строят порты, в другой — латают дыры от наводнений. Уважение к традициям совместного проживания на этих берегах требует дипломатии. Если соседи не договорятся о едином мониторинге, то качество воды и безопасности упадет ниже плинтуса. Море не терпит суеты и жадности, оно любит тишину и научный подход. Источник издание ТАСС.
"Экологическая безопасность Каспия висит на волоске. Без единого центра управления рисками мы будем лишь фиксировать катастрофы, а не предотвращать их", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Полное высыхание в обозримом будущем маловероятно из-за цикличности уровня воды и подпитки от крупных рек, хотя периоды экстремального мелководья возможны.
Ученые ИО РАН подчеркивают, что регулирование стока Волги не является основным фактором; главную роль играют климатические изменения и испарение.
В первую очередь угрозе подвергается инфраструктура, построенная в последние годы на низменных участках и осушенных лагунах.
На данный момент точных методик долгосрочного прогнозирования не существует, так как причины вековых колебаний остаются до конца не выясненными.
Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.