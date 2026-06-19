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Сердце замирает от восторга: Санкт-Петербург полностью изменил привычный сценарий Алых парусов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург готовится к самой прозрачной и светлой ночи в году. 27 июня Дворцовая площадь превратится в колыбель грёз для тех, кто навсегда прощается с детством. Праздник "Алые паруса" в этот раз обрел имя "Город мечтателей". Это не просто концерт, а тихий шепот невской волны о том, как важно не растерять чистоту души на пороге взрослой жизни. Воздух Северной столицы, пропитанный ароматом сирени и речной свежести, станет декорацией для истории о человеческом выборе.

"Алые паруса", Санкт-Петербург, салют
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
"Алые паруса", Санкт-Петербург, салют

Сценарий взросления: от первых грез до финала

Организаторы решили отойти от привычных канонов. Ведущие — Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и их юные коллеги — не станут просто объявлять имена со свитков. Они вплетутся в канву театрального действа, становясь проводниками для мальчиков и девочек, стоящих на распутье. Режиссер Феликс Михайлов выстроил вечер как путь человека, который учится сам править своим челном в открытом море жизни.

"На Дворцовую площадь приходит молодое поколение, которое переживает очень важный жизненный момент — переход из юности во взрослую жизнь. В этот день человек начинает самостоятельно принимать решения и нести ответственность за своё будущее. Наша задача в том и состоит, чтобы помочь им почувствовать, что они — творцы своей жизни", — подчеркнул художественный руководитель и главный режиссёр праздника "Алые паруса-2026" Феликс Михайлов.

Действо разделено на смысловые вехи. Начнется всё с хрупкой надежды под голоса Антона Лаврентьева и хора HOR. Следом Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" напомнят, что мечта требует смелости.

Музыкальный атлас праздника

Музыкальная палитра вечера собрана бережно, словно букет полевых цветов. Здесь есть место и старым добрым хитам Алёны Свиридовой, которые поют уже несколько десятилетий, и дерзким ритмам современности от Filatov & Karas. Особое место в программе отведено корням: Татьяна Куртукова напомнит о тихой силе народной традиции, без которой невозможно устоять в буре перемен.

Этап пути выпускника Музыкальное сопровождение
Начало пути и вера в будущее Антон Лаврентьев, хор HOR
Преодоление первых опасностей Юлианна Караулова, проект "Ландыши"
Традиции и мощь страны Татьяна Куртукова, группа TRITIA
Финальный аккорд и мечта Певица Ёлка

Для тех, кто планирует провести эту ночь в центре Петербурга, стоит помнить о земных заботах. Город замирает перед праздником, и уже 27 июня закроются витрины с горячительным, чтобы ничто не омрачило чистоту момента. Безопасность и достоинство — закон этого вечера.

"Массовые гуляния такого масштаба — это серьезная нагрузка на инфраструктуру города. В этот период мы внимательно следим за туристическими потоками и состоянием памятников культуры, которые становятся не просто фоном, а живыми свидетелями праздника. Важно, чтобы эстетика события не конфликтовала с комфортом городской среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Кульминацией праздника станет выступление певицы Ёлки. Её голос, летящий над Невой, подведет черту под детством. Впереди у вчерашних школьников длинная дорога, где их ждут и бытовые трудности, вроде тех, что сейчас переживает область, где взлетели цены на топливо, и радости созидания новой жизни.

"Приезд такого количества молодежи и гостей — это серьезный импульс для локального бизнеса, кафе и сувенирных лавок. Малые предприятия Петербурга за одну эту ночь получают выручку, сравнимую с недельной. Главное, чтобы развитие событий шло в рамках закона и муниципального порядка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о празднике выпускников

Кто станет хедлайнером концерта в 2026 году?

Главной звездой финального блока объявлена певица Ёлка, которая исполнит свои лучшие композиции перед появлением бригантины под алыми парусами.

Будет ли прямая трансляция шоу?

Да, традиционно Пятый канал будет вести многочасовой эфир, чтобы увидеть торжество могли жители всех уголков России.

Какие ограничения введут в городе в день праздника?

Ожидается полное перекрытие движения в центре города и запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всей территории Санкт-Петербурга.

Где именно пройдет концертная часть?

Сцена будет расположена на Дворцовой площади, доступ на нее осуществляется строго по пригласительным билетам для выпускников.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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